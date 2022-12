Le marché de la spectrométrie de masse croîtra à un TCAC de 10,90 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Sur estimation que j’ai quitté la spectrométrie de masse connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. La spectrométrie de masse s’est imposée comme un outil analytique utile dans les industries pharmaceutiques et de la santé. Des méthodes avancées, dites que la spectrométrie de mobilité ionique et l’électrophorèse capillaire, sont appliquées pour séparer les mélanges biologiques complexes, que des peptidiques dérivés. L’utilisation croissante de la spectrométrie de masse dans les industries de la protéomique, de la métabolomique et de la pharmacie et les tendances à la miniaturisation devraient permettre le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la spectrométrie de masse était évalué à 4,55 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,90 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par Data Bridge market research L’équipe comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse de projet, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-mass-spectrometry-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la spectrométrie de masse sont Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), SCIEX (États-Unis), Agilent Technologies Inc. (États-Unis), Waters Corporation (États-Unis), PerkinElmer Inc (États-Unis), Shimadzu Corporation (Japon), Bruker (États-Unis), Analytik Jena GmbH (Allemagne), JEOL Ltd. (Japon), Rigaku Corporation (Japon), DANI Instruments (Italie), LECO Corporation (États-Unis), Hiden Analytical (Royaume-Uni), Hitachi Ltd. (Japon), KORE TECHNOLOGY (Royaume-Uni), Eurofins Scientific (Luxembourg), Ion Science (Royaume-Uni), FLIR Systems, Inc. (États-Unis), AMETEK. Inc. (États-Unis) et Danaher (États-Unis), entre autres.

Dynamique du marché de la spectrométrie de masse

Conducteurs

L’augmentation des progrès technologiques stimulera le taux de croissance du marché

L’augmentation des progrès technologiques limitera le taux de croissance du marché de la spectrométrie de masse. D’autres aspects clés de la croissance incluent les avancées technologiques telles que le développement de nouveaux spectromètres hybrides. Ces spectromètres permettent des tests à grande vitesse et haute résolution avec une précision et une exactitude accrues.

L’augmentation des investissements en R&D dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

Les dépenses de R&D des sociétés pharmaceutiques ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Les investissements dans des domaines clés tels que la biopharmacie et la médecine personnalisée stimulent la recherche dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

De plus, les tests environnementaux pour la gestion de la pollution deviennent de plus en plus importants, ce qui stimule la croissance du marché. À cet égard, l’utilisation croissante de la spectrométrie de masse pour détecter les toxines, les agents pathogènes, les microbes et les produits chimiques afin de garantir la qualité et la sécurité des aliments stimule l’expansion du marché. De plus, l’augmentation de la production de pétrole brut et de gaz de schiste accélérera le taux de croissance du marché. Les réglementations gouvernementales sur la sécurité des médicaments et l’importance croissante accordée à la qualité des aliments sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de la spectrométrie de masse.

Opportunités

Les marchés émergents généreront de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant de marchés émergents offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la spectrométrie de masse. Les pays en développement, dont la Chine et l’Inde, offrent plusieurs perspectives d’expansion du marché de la spectrométrie de masse. En raison des projets Greenfield en cours de construction dans divers secteurs d’utilisateurs finaux dans ces pays, la Chine et l’Inde produisent ensemble une forte demande de spectromètres de masse individuels et d’équipements de spectrométrie hybrides.

De plus, l’augmentation des lancements de nouveaux produits et des collaborations et le nombre croissant d’activités de recherche et développement offriront des opportunités encore plus bénéfiques pour la croissance du marché de la spectrométrie de masse au cours de la période de prévision.

Pour plus d’informations sur l’analyse de marché, consultez le résumé du rapport de recherche sur : – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mass-spectrometry-market

Étendue du marché mondial de la spectrométrie de masse

Le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Technologie

Spectrométrie de masse hybride

spectrométrie de masse simple

autres technologies

Sur la base de la technologie, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique et autres technologies.

Demande

recherche en sciences de la vie

découverte de médicament

essais environnementaux

test alimentaire

industries appliquées

clinique de diagnostic

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en recherche en sciences de la vie, découverte de médicaments, tests environnementaux, tests alimentaires, industries appliquées, diagnostics cliniques, etc.

utilisateur final

Industrie pharmaceutique

industrie biotechnologique

Instituts de recherche et universités

industrie des tests environnementaux

Industrie des tests d’aliments et de boissons

Industrie pétrochimique

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la spectrométrie de masse est segmenté en industrie pharmaceutique, industrie biotechnologique, instituts universitaires et de recherche, industrie des tests environnementaux, industrie des tests alimentaires et des boissons, industrie pétrochimique et autres utilisateurs. . terminaisons

Analyse régionale par spectrométrie de masse / informations sur le marché

Le marché de la spectrométrie de masse est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, technologie, application et utilisateur final sont fournies comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la spectrométrie de masse sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché de la spectrométrie de masse en raison de l’existence de technologies développées dans cette région. De plus, le soutien des programmes de financement gouvernementaux pour les études de recherche utilisant la spectroscopie de masse contribuera au taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la spectroscopie de masse dans les industries pharmaceutiques et les processus d’analyse alimentaire dans cette région.

Trouvez la table des matières complète sur : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-mass-spectrometry-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse des données prévisionnelles. nationale

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optical-biometry-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-collagen-biomaterial-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brugada-syndrome-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-histoplasmosis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neonatal-care-devices-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces afin que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est un ensemble de pure sagesse et d’expérience qui a été formulé et encadré en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est un expert dans la création de clients satisfaits qui font confiance à nos services et à notre travail acharné à coup sûr. Nous sommes fiers de notre taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com