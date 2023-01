Le marché de la sertraline croîtra à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché de la sertraline devrait gagner de la croissance sur le marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le compte du marché pour croître à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sertraline est une forme d’antidépresseur associée à la classe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS). Il agit en augmentant le niveau d’activité sérotoninergique dans le cerveau. Il fait référence à un médicament sur ordonnance disponible sous diverses formes posologiques, notamment des comprimés, des solutions et des capsules. Il est également disponible sous forme de médicament générique. Zoloft est le nom commercial de ce médicament. Ce médicament est utile dans le traitement du trouble obsessionnel-compulsif, du trouble panique, de la dépression, de la boulimie nerveuse et du trouble anxieux prémenstruel.

L’augmentation de la prévalence de l’anxiété et des troubles obsessionnels compulsifs dans le monde agira comme un moteur majeur de l’expansion du marché de la sertraline. De plus, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du nombre de patients souffrant de dépression sont les facteurs qui vont élargir le marché de la sertraline. D’autres facteurs, notamment la demande croissante d’antidépresseurs, le changement de mode de vie et une sensibilisation accrue, auront un impact positif sur le taux de croissance du marché. Un autre facteur important est l’augmentation des innovations techniques associées au traitement des maladies psychiatriques en association avec la sertraline, telles que la thérapie par stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS),

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la sertraline figurent Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Aurobindo Pharma, Mylan NV, Apotex Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Lupin, Torrent Pharmaceuticals Ltd., Pfizer Inc., Novartis AG, Accord Healthcare, Cipla Inc., WOCKHARDT, Gerot Lannach, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd., Oxford Pharma, Allergan, Unimarck Pharma India Limited, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Genericon Pharma GmbH et ANGITA, entre autres.

Este informe de mercado de sertralina proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la sertraline, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Étendue du marché mondial Sertraline et taille du marché

Le marché de la sertraline est segmenté en fonction de la force, de la classe de médicaments, de l’application, de la démographie, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la force, le marché de la sertraline est segmenté en 20 mg, 25 mg, 50 mg et 100 mg.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché de la sertraline est segmenté en antidépresseurs, inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS).

Sur la base de l’application, le marché de la sertraline est segmenté en trouble obsessionnel-compulsif, trouble panique, dépression, trouble anxieux prémenstruel et autres.

Sur la base de la démographie, le marché de la sertraline est segmenté en adulte, pédiatrique et gériatrique.

Sur la base de la forme posologique, le marché de la sertraline est segmenté en comprimés, solutions, gélules et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la sertraline est segmenté en voie orale et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la sertraline est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Le marché de la sertraline est également segmenté en fonction du canal de distribution en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Analyse au niveau national du marché Sertraline

Le marché de la sertraline est segmenté en fonction de la force, de la classe de médicaments, de l’application, de la démographie, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. Les pays couverts par le rapport de marché de Sertraline sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché de la sertraline en raison de la présence d’acteurs clés majeurs, d’un revenu disponible élevé et d’une infrastructure de soins de santé bien développée dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement et du soutien gouvernemental croissant dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données des pays.

