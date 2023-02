Le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait atteindre la valeur de 40 664,17 millions USD d’ici 2029

Le marché de la sélection végétale et des plantes croustillantes est important pour créer de nouvelles variétés de plantes avec un meilleur germoplasme et qui offrent des caractéristiques supérieures telles qu’un rendement élevé, une récolte de meilleure qualité, une résistance aux maladies et autres. La sélection végétale et les plantes CRISPR sont importantes pour les agriculteurs d’Amérique latine afin de produire des cultures à haut rendement pour répondre à la demande croissante de la population. En outre, la sélection végétale et les plantes CRISPR sont nécessaires pour répondre à la demande croissante d’une population croissante en Amérique latine, qui est le principal moteur du marché. Ainsi, de nombreuses entreprises agrandissent leurs installations de fabrication pour répondre à la demande accrue de nouvelles variétés de produits parmi les agriculteurs d’Amérique latine.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la prise de conscience croissante des avantages de la sélection végétale et des plantes CRISPR dans le secteur agricole, ainsi que le taux d’adoption élevé des cultures panées végétales dans la région de l’Amérique latine. Les facteurs qui freinent la croissance de la sélection végétale et des plantes CRISPR sont la sensibilisation accrue à la présence de toxines indésirables présentes dans les cultures de sélection végétale qui peuvent potentiellement être dangereuses pour la santé humaine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR devrait atteindre la valeur de 40 664,17 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 17,0 % au cours de la période de prévision. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (méthode conventionnelle, méthode biotechnologique et génie génétique), trait ( tolérance aux herbicides , résistance aux maladies, amélioration du rendement, tolérance à la température, amélioration de la taille des grains, tolérance au stress, résistance à la sécheresse et autres), application ( céréales et grains, oléagineux et légumineuses, Fruits et légumes, cultures commerciales, gazon et plantes ornementales, fines herbes et micro-verts, cultures médicinales et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Pologne, Suède et le reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Australie, Philippines, Indonésie, Vietnam et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts BAYER AG, Syngenta Crop Protection AG, Corteva, BASF SE, Limagrain, DLF, Bioceres Crop Solutions, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Stine Seed Company. (Une filiale de Stine Seed Farm, Inc), RAGT, InVivo, pairwise, TMG Tropical Improvement & Genetics SA, SAKATA SEED CORPORATION, DONMARIO, UPL, Benson Hill Inc. , Yield10 Bioscience, Inc., Tropic entre autres.

Définition du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR

La sélection végétale est une technique utilisée par le cultivateur pour développer ou améliorer la variété de culture et pour augmenter son rendement en manipulant le génome de la plante à l’aide d’outils de conservatoire ou moléculaires afin d’obtenir le gène ou le trait souhaité. La technique de sélection végétale utilise des nucléases dirigées pour transformer ou cibler l’ADN en ADN souhaité avec une extrême perfection. CRISPR est une technologie utilisée dans la sélection végétale, où un gène CRISPR-Cas dérivé du procaryote est utilisé pour modifier le génome de la plante afin de créer le germoplasme avec des traits supérieurs et bénéfiques. La culture produite par la sélection végétale ou la technologie CRISPR possède des caractéristiques telles qu’un rendement élevé, une meilleure qualité que la culture traditionnelle, la résistance aux maladies, la tolérance aux herbicides, la tolérance climatique et autres. En outre, les méthodes de sélection végétale sont utilisées pour créer des cultures qui offrent une variété d’avantages tels qu’un rendement plus élevé, une meilleure qualité de résistance aux maladies et autres. De plus, la sélection végétale et la technique CRISPR sont la meilleure option pour la production agricole durable.

Avantages clés:

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché de la sélection végétale et des plantes Crispr.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de la sélection végétale et des plantes croustillantes, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés : L’étude comprend les principaux développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a analysé les principales caractéristiques du marché, notamment le prix, les revenus, la capacité, l’offre/la demande, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la part de marché, la consommation, l’import/export, le coût, le TCAC et la marge brute. En outre, le rapport propose également une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Outils analytiques: le rapport sur le marché de la sélection végétale et des plantes croustillantes comprend les données étudiées et analysées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Quelques points de la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six chapitres, la portée de la recherche, les principaux fabricants couverts, les segments de marché par type, les segments de marché de la sélection végétale et des plantes Crispr par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché: ici, la concurrence sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes croustillantes est analysée par prix, revenus, ventes et part de marché par entreprise, taux du marché, paysage des situations concurrentielles et dernières tendances, fusion, expansion, acquisition et parts de marché des plus grandes entreprises.

Profils des fabricants: ici, les principaux acteurs du marché de la sélection végétale et des plantes Crispr sont étudiés en fonction de la zone de vente, des produits clés, de la marge brute, des revenus, du prix et de la production.

État du marché et perspectives par région : dans cette section, le rapport traite de la marge brute, des ventes, des revenus, de la production, de la part de marché, du TCAC et de la taille du marché par région. Ici, le marché de la sélection végétale et des plantes croustillantes est analysé en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: cette section de l’étude de recherche montre comment différents segments d’utilisateurs finaux / d’applications contribuent au marché de la sélection végétale et des plantes croustillantes.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les auteurs se sont concentrés sur les prévisions de production et de valeur de production, les prévisions des principaux producteurs et les prévisions de production et de valeur de production par type.

Constatations et conclusion de la recherche : Il s’agit de l’une des dernières sections du rapport où sont présentées les constatations des analystes et la conclusion de l’étude de recherche.

