Le marché de la sélection moléculaire des cultures est en plein essor dans le monde entier | Illumina, Inc., Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific

Le marché de la sélection par culture moléculaire devrait atteindre 2,1 milliards USD d’ici 2028 et devrait se développer à un TCAC de 16,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation rapide du commerce des ressources génétiques animales est le moteur du marché. pour la sélection moléculaire des cultures au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La sélection moléculaire est le processus d’amélioration génétique des plantes et des animaux. Méthode de biologie moléculaire appliquée à l’élevage au niveau moléculaire. Les fabricants de gènes sont modifiés en mélangeant et en faisant correspondre les fabricants d’ADN dans la technique de sélection moléculaire.

Le marché de la sélection moléculaire des cultures devrait gagner en croissance, en raison de l’augmentation du financement de l’agrogénomique. La baisse exponentielle du coût des solutions génomiques et les avancées technologiques rapides devraient également stimuler le marché de la sélection en culture moléculaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation du nombre de partenariats, de collaborations et d’acquisitions alimente la croissance de la sélection moléculaire. marché. En outre, l’augmentation de la culture de cultures à haute valeur ajoutée et industrielles et l’augmentation des dépenses de R&D dans l’ industrie agricole sont également les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché de la sélection moléculaire des cultures.

Cependant, le coût élevé de la sélection moléculaire par rapport aux techniques de sélection conventionnelles et la moindre sensibilisation et les idées fausses concernant les programmes de sélection moléculaire devraient freiner la croissance du marché de la sélection par culture moléculaire au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus, tandis que le manque de professionnels qualifiés et le manque de l’infrastructure de laboratoire peut défier la croissance du marché cible.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Sélection de cultures moléculaires

Le paysage concurrentiel du marché de la sélection moléculaire des plantes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la sélection moléculaire des cultures.

Les principaux acteurs couverts par le rapport Molecular Crop Breeding sont Illumina, Inc., Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific, SGS SA, LGC Limited, DanBred P/S, Intertek Group plc, LemnaTec GmbH, Charles River Laboratories, Slipstream Automation, Syngenta, Bayer AG, DuPont, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Equinom et Hudson River Biotechnology, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En outre, l’environnement déréglementé de la sélection moléculaire associé aux opportunités dans l’élevage devrait accélérer diverses opportunités de croissance qui amélioreront la croissance du marché de la sélection moléculaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de la sélection moléculaire des cultures fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements réglementaires du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la sélection moléculaire des cultures, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé des analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue et taille du marché mondial de Amélioration moléculaire des cultures

Le marché mondial de la sélection moléculaire des plantes est segmenté en fonction du processus et du marqueur. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du processus, le marché de la sélection moléculaire des cultures est segmenté en cartographie QTL, sélection assistée par marqueurs (MAS), rétrocroisement assisté par marqueurs (MABC), sélection génomique, etc.

Le marché de la sélection végétale moléculaire est également segmenté sur la base du marqueur en polymorphisme nucléotidique unique (SNP), séquences répétées simples (SSR) et autres.

L’évaluation géographique du marché Amélioration des cultures moléculaires est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principales caractéristiques du rapport :

Aperçu détaillé du marché de la sélection moléculaire des cultures

Analyse de l’environnement concurrentiel basée sur le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre la perspective concurrentielle des acteurs de l’industrie.

Informations sur le scénario de dynamique du marché, les moteurs de croissance, les opportunités, les contraintes et les défis au cours de la période de prévision.

Analyse complète des offres de l’entreprise, analyse SWOT, informations financières pertinentes, développements récents et stratégies adoptées par les acteurs.

Scénario de marché mondial de l’amélioration des cultures moléculaires par segments, régions et pays.

Analyse approfondie du paysage concurrentiel, y compris les profils d’entreprise, l’analyse du leadership de croissance, la part de marché des principaux acteurs, les stratégies adoptées, les nouveaux développements et les spécifications des produits.

Taille du marché et prévisions de marché pour Amélioration de la culture moléculaire en termes de valeur et de volume pour prendre des décisions d’investissement importantes.

Tendances des marchés émergents, évaluation stratégique, développements technologiques, structures du marché et projections au cours de la période de prévision.

