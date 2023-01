Le marché de la sécurité mobile croît à un TCAC de 17,20 % avec les tendances récentes, le développement, les revenus et les principaux leaders : Apple Inc. et Intel Corporation et Broadcom. VMware, Inc., Microsoft, F-Secure,

Data Bridge Data Market Research analyse que le marché de la sécurité mobile affichera un TCAC de 17,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre une valeur marchande de 7 805,44 millions USD d’ici 2029.

« Définition du produit »

L’objectif principal de la sécurité mobile est de protéger la confidentialité des données stockées dans les téléphones mobiles et d’améliorer la sécurité des appareils. En outre, l’utilisation d’une application de sécurité mobile présente de nombreux avantages, tels que la protection des données contre les logiciels malveillants et les cyberattaques et la fourniture d’un accès aux données à distance.

Scène compétitive

Le paysage concurrentiel du marché Sécurité mobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, dominance de l’application. Les points de données ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la sécurité mobile.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs

Apple, Intel, Broadcom. VMware, Inc., Microsoft, F-Secure, Citrix Systems, Inc., VERACODE, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Synopsys, Inc., IBM, WhiteHat Security, Qualys, Inc., Checkmarx Ltd., Acunetix, Rapid7, Trustwave Holdings Inc., High-Tech Bridge SA et Contrast Security. Entre Otres.

Marché mondial de la sécurité mobile : analyse du segment

En fournissant (des solutions et des services),

Déploiement (cloud et sur site),

système d’exploitation (Windows, Android, iOS, etc.),

Utilisateur final (communications et technologies de l’information, utilisateurs individuels, banque, services financiers et assurances, gouvernement, santé, vente au détail, éducation, etc.),

Analyse au niveau national du marché de la sécurité mobile

Le marché de la sécurité mobile et la taille du marché sont analysés, et les informations sur le volume sont fournies par pays, offre, déploiement, système d’exploitation et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la sécurité mobile sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l ‘L’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la sécurité mobile et devrait maintenir sa position tout au long de la période de prévision. Les principaux moteurs de croissance du marché dans cette région comprennent une large base de l’industrie informatique ainsi qu’un plus grand nombre de développeurs d’applications mobiles. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de l’adoption des applications de sécurité mobile dans la région. La région Asie-Pacifique encourage les joueurs à investir dans le développement d’applications pour répondre aux besoins personnels et professionnels des clients des pays en développement d’Asie-Pacifique.

Étendue du marché mondial de la sécurité des téléphones mobiles et taille du marché

Le marché de la sécurité mobile est segmenté en fonction de l’offre, du déploiement, du système d’exploitation et de l’utilisateur final. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler diverses stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences sur le marché cible.

Le marché de la sécurité mobile est segmenté sur la base de l’offre en solutions et services. La division Solutions est subdivisée en gestion de l’identité mobile, protection des données mobiles, gestion des données de référence (mdm), réseau privé virtuel mobile et gestion de base appliquée. La division Services est subdivisée en Implémentation, Formation, Support, Conseil et Service géré.

Le marché de la sécurité mobile est segmenté sur la base du déploiement dans le cloud et sur site.

Le marché de la sécurité mobile est segmenté en fonction du système d’exploitation en iOS, Blackberry, Android, Windows et autres.

Le marché de la sécurité mobile est segmenté sur la base de l’utilisateur final en utilisateurs individuels, utilisateurs d’institutions financières, utilisateurs de détail, utilisateurs gouvernementaux, utilisateurs de TIC, demandeurs d’éducation, fabrication et automobile, et bien d’autres.

Principales caractéristiques de l’étude de marché sur la sécurité mobile.

Estimation des revenus et des ventes Les revenus historiques, le volume des ventes et d’autres données sont présentés dans des triangles en utilisant des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille totale du marché et estimer les chiffres de prévision pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que catégorisées et bonnes. . Espèce reconnue. et l’industrie d’utilisation finale. En outre, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires dans l’évolution et l’analyse prédictive de l’industrie de la sécurité mobile sont étudiés.

Analyse de la fabrication – Le rapport est actuellement en cours d’analyse en relation avec divers types de produits et applications. Le marché de la sécurité mobile fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse des processus de fabrication validée par des informations primaires recueillies auprès d’experts de l’industrie et de responsables clés d’entreprises sélectionnées.

Concurrence – Les principaux acteurs ont été étudiés en fonction du profil de l’entreprise, du portefeuille de produits, de la capacité, du prix du produit/service, des ventes et du rapport coût/bénéfice.

Demande, offre et efficacité – Le rapport de sécurité mobile fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM** (exportation-importation). ** quand c’est nécessaire

De plus, les années d’études considérées sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020 | Année de base – 2020 | Période de prévision – 2022 à 2029

