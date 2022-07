Le marché de la sécurité intérieure du Moyen-Orient assistera à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Aperçu

La sécurité est devenue une préoccupation mondiale majeure sur fond d’attentats terroristes, d’attaques de factions radicales et de loups solitaires. La sécurité internationale et la préparation pour s’attaquer aux problèmes de sécurité sont le besoin de l’heure.

Les progrès technologiques entraînent des risques pour la sécurité et une opportunité commerciale de niche se présente aux fournisseurs pour faire face à ces risques. L’émergence et le développement de la robotique, de la biotechnologie et de la nanotechnologie auront un impact significatif sur le marché de la sécurité dans les années à venir. La sécurité intérieure englobe la sécurité des frontières pour la terre, l’air, la mer, la protection des infrastructures essentielles, la cybersécurité et la sécurité des transports.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00330

Analyse de marché

Le marché de la sécurité intérieure au Moyen-Orient augmentera à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La diversification économique et les événements régionaux tirent la croissance de ce marché. Le marché devrait croître en raison des investissements dans de multiples projets et des développements récents tels que l’Expo de Dubaï 2022 aux Émirats arabes unis et la Coupe du monde de football 2030 au Qatar et le projet Midfield Terminal à Abu Dhabi.

Les progrès technologiques, la croissance économique et les investissements dans le développement des infrastructures dans la région stimulent le marché. La construction résidentielle et commerciale, les infrastructures de transport et les services publics sont les principaux secteurs qui reçoivent des investissements dans les infrastructures.

Segmentation par pays

Le marché de la sécurité intérieure du Moyen-Orient est segmenté et analysé par les pays suivants : Émirats arabes unis, Qatar, Turquie, Yémen, Israël, Arabie saoudite, Jordanie, Bahreïn, Oman, Koweït, etc. L’Arabie saoudite détient la plus grande part de marché dans la sécurité intérieure du Moyen-Orient. Marché.

Segmentation par Départements

Le marché de la sécurité intérieure est segmenté par les départements suivants : cybersécurité, intervention d’urgence, transport en commun, sécurité des transports, sécurité CBRN et CIP.

Analyse des fournisseurs

Les principaux acteurs du marché sont Lockheed Martin Corp., BAE Systems Inc., General Dynamics Corp., Northrop Grumman Corp. et Raytheon Co. BAE Systems offre des services de renseignement en temps réel aux forces de l’ordre du monde entier.

Analyse compétitive

Les stratégies commerciales actuelles et prévues des principaux acteurs du marché tels que BAE Systems, Boeing Company, Lockheed Martin, Grant Thornton et Northrop Grumman sont couvertes. 13 entreprises sont couvertes par le rapport.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00330

Avantages

Le rapport est important pour les principales parties prenantes du marché de la sécurité intérieure telles que les fournisseurs de sécurité, les fournisseurs de logiciels et les fournisseurs de technologie, des manières suivantes :

Analyse concurrentielle (c’est-à-dire les stratégies commerciales clés actuelles et futures des concurrents et leur croissance régionale)

Moteurs, opportunités de croissance et tendances en matière de sécurité nationale

Le rapport fournit également des informations sur les dernières tendances de l’industrie et du marché, les principales parties prenantes, l’analyse des ravageurs de l’industrie, les initiatives gouvernementales, les nouvelles technologies et le paysage concurrentiel. Le rapport comprend une analyse comparative détaillée de la concurrence basée sur des mesures clés telles que le profil de l’entreprise, les offres clés, les unités commerciales, les revenus géographiques, les développements récents, l’orientation commerciale, la stratégie commerciale et l’analyse SWOT.

Le rapport peut également être personnalisé selon les besoins spécifiques de l’utilisateur. La personnalisation est disponible sur les pays, les profils de fournisseurs et les technologies à venir. Il présente les technologies de sécurité intérieure à venir et la collaboration avec le gouvernement dans ce sens.