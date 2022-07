Le marché de la sécurité intelligente est en plein essor dans le monde entier avec des acteurs clés intelligents comme ADT, Google, LLC, Alarm.com Incorporated, Canary Connect

Des études de recherche sans ambiguïté sont réalisées avec soin pour présenter cet excellent rapport d’étude de marché pour un créneau spécifique. Il est possible d’obtenir de précieuses informations sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce rapport qui aident à atteindre les objectifs commerciaux. La recherche et l’analyse des principaux développements de ce secteur et des principaux concurrents, ainsi que leurs stratégies incluses dans ce rapport, aident les entreprises à réfléchir à une vue d’ensemble du marché et des produits. Ce rapport sur le marché mondial donne la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision pour le marché, ce qui aide à estimer l’investissement et les coûts.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sécurité intelligente affichera un TCAC de 9,80 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre la valeur marchande de 11 105,44 millions USD d’ici 2029.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la sécurité intelligente sont ADT, Google, LLC, Alarm.com Incorporated, Canary Connect, Inc., Comcast, Honeywell International, Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., NETGEAR, RING INCORPORÉE, Integrity360, Tata Sons Private Limited, Tech Mahindra Limited, IBM, Dimension Data India Pvt Ltd, ACPL Systems Pvt. Ltd., Softcell et Anchor Technologies Inc., Check Point Software Technologies Ltd. et WatchGuard Technologies, Inc., entre autres.

Public cible du marché mondial de la sécurité intelligente dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Segmentation clé du marché

Le marché de la sécurité intelligente est divisé en fonction du type en alarmes anti-intrusion intelligentes, surveillance vidéo intelligente, analyse vidéo intelligente, cartes à puce et autres.

Le marché de la sécurité intelligente est segmenté en fonction de la solution en systèmes de surveillance, infrastructure critique, système biométrique et d’authentification et cybersécurité.

Le marché de la sécurité intelligente est classé en fonction des services dans les services de support et de maintenance, les services cloud et les services de conseil.

Le marché de la sécurité intelligente est divisé en fonction de l’application en infrastructures résidentielles, commerciales et utilitaires.

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique 2 . Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer Amélioration des connaissances de l’industrie Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance éclairée. Construire une vision technique Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. 11 . En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

