Le Marché de la Sécurité des Systèmes de Contrôle Industriels dépassera les 34,64 Milliards de Dollars d’ici 2030

Taille du marché-16,70 milliards USD en 2021, Croissance du marché – à un TCAC de 8,5%, Tendance du marché-Demande croissante de services de sécurité gérés pour offrir un potentiel lucratif aux services de sécurité ICS

New York, 01 avril 2022-La taille du marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels devrait atteindre 34,64 milliards de dollars en 2030 et enregistrer un TCAC de 8,5% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data.

L’utilisation croissante des systèmes industriels et des technologies numériques est l’un des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La demande de services de sécurité gérés pour gérer les vulnérabilités complexes des systèmes de contrôle industriels augmente progressivement, ce qui peut offrir des perspectives attrayantes et stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels au cours de la période de prévision. Les petites et moyennes entreprises (PME) manquent de diverses cyberinfrastructures essentielles pour des opérations relativement sécurisées, tandis que les grandes entreprises ont besoin de services de sécurité gérés. Les cyberattaquants et les pirates informatiques profitent du manque de connaissances en sécurité des employés pour extraire des informations sensibles des entreprises. La formation en cybersécurité, la résolution des problèmes et des incidents et les protocoles sont considérés comme un problème par le personnel en général et, par conséquent, à moins que les employés ne prennent conscience des protocoles de sécurité en tant qu’impératifs commerciaux, les entreprises seront vulnérables d’une manière ou d’une autre malgré une infrastructure puissante. Ces facteurs devraient ouvrir des opportunités lucratives pour le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel.

L’utilisation croissante des systèmes industriels et des technologies numériques augmente la demande de sécurité des systèmes de contrôle industriels. L’évolution du paysage technologique crée une révolution mondiale dans divers secteurs verticaux de l’industrie, ce qui conduit à la fusion de la technologie numérique et des systèmes industriels en un écosystème unifié. Cela ouvre des possibilités lucratives pour la communication Machine à Machine (M2M) et l’Internet Industriel des objets (IIoT). Les technologies basées sur l’IIoT sont largement utilisées dans plusieurs secteurs verticaux, tels que l’énergie, la fabrication, les métaux et les mines, les transports, le pétrole et le gaz et les systèmes de santé.

Cependant, la complexité de l’installation et de la mise à niveau des systèmes de sécurité devrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Certaines organisations hésitent à mettre en œuvre des solutions de sécurité des systèmes de contrôle industriels sur leurs lieux de travail en raison du coût élevé et de la complexité de l’installation, de la mise à niveau et de la maintenance, ce qui entrave la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du rapport

• Le secteur de la sécurité des bases de données devrait enregistrer un taux de croissance constant des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de solutions de sécurité avancées, de l’évolution de l’environnement réglementaire et de la croissance des volumes de données d’entreprise dans tous les secteurs. De plus, les exigences croissantes en matière de sécurité, la conformité législative modifiée et les accords de niveau de service (SLA) rigoureux devraient soutenir la croissance des revenus de ce segment.

• Le segment de la gestion des identités et des accès devrait représenter une part considérablement importante des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des problèmes de sécurité au sein des organisations et du besoin de solutions de mobilité. En outre, la sensibilisation croissante à la gestion de la conformité dans de nombreux secteurs stimule l’adoption de solutions de gestion des identités et des accès pour la sécurité.

• Le marché européen devrait enregistrer un taux de croissance des revenus nettement stable au cours de la période de prévision, en raison de la nécessité croissante de réduire les coûts de fabrication et de l’utilisation croissante des technologies de machine à machine (M2M) et de l’Internet des objets (IoT). En outre, l’utilisation importante des processus automatisés dans les secteurs de l’automobile et de la fabrication stimule la croissance des revenus du marché dans la région.

• Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent ABB Group, Airbus SE, Siemens AG, Honeywell International Inc., Cisco Systems, Inc., Fortinet, Inc., Palo Alto Networks Inc., Sophos Group plc, BAE Systems plc, CyberArk Software Inc., Kaspersky Lab et Nozomi Networks Inc.

• En mars 2021, Palo Alto Networks, le leader mondial de la cybersécurité, a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Bridge crew, une société de sécurité cloud axée sur les développeurs. L’acquisition permettra la sécurité « shift left », Prisma Cloud étant la première plate-forme de sécurité cloud à assurer la sécurité tout au long du cycle de vie des applications.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriel en fonction de la solution, du type de sécurité, du service, du type de système, de l’utilisation finale et de la région:

Perspectives de la Solution (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2019-2030)

* Gestion des Identités et des Accès

* Anti-malware / Antivirus

* Atténuation du déni de service distribué (DDoS)

• Pare

* Cryptage SCADA

* Gestion de la Sécurité et des Vulnérabilités

* Solution de Déni de Service Distribué

* Informations de Sécurité et Gestion des Événements

* Autres

Perspectives du Type de sécurité (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2019-2030)

* Sécurité du Réseau

* Sécurité des Terminaux

* Sécurité des Applications

* Sécurité de la Base de Données

Perspectives des services (Chiffre d’affaires, milliards USD; 2019-2030)

* Services de Conseil et d’Intégration

* Services d’Assistance et de Maintenance

* Services de Formation et de Perfectionnement

* Service de Sécurité Géré

* Services de Réponse aux Incidents

Perspectives du type de système (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2019-2030)

* Contrôle de Supervision et Acquisition de Données (SCADA)

* Systèmes de contrôle Distribués (DCS)

* Automates programmables (PLC)

* Autres

Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2019-2030)

• Puissance

* Énergie et Services publics

• Transport

• Fabrication

• Minier

* Service d’Eau

• Chimique

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Milliards USD; 2019-2030)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o Suède

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes Unis

o Afrique du Sud

o Israël

o Reste de l’AME

