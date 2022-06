Le marché de la sécurité des mégadonnées affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la sécurité des mégadonnées devrait passer de 19 463,0 millions USD en 2021 à 77 222,0 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 18,8 % de 2022 à 2030 . Alors que les technologies du Big Data détiennent la clé pour résoudre la majorité de nos problèmes et permettre les innovations futures, de nombreux défis doivent être surmontés rapidement. Le plus gros problème et source de préoccupation est le manque de confidentialité dans les technologies de mégadonnées. Ce scénario a jeté des bases solides pour les solutions de sécurité des mégadonnées, ce qui ralentira la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’intelligence artificielle (IA) est l’une des tendances les plus actives et les plus populaires dans le monde des affaires d’aujourd’hui. L’IA a le potentiel d’améliorer les soins de santé des patients dans les années à venir en accélérant le diagnostic et la guérison.

Des facteurs tels que l’importance croissante des méthodes d’analyse des tendances basées sur les données et l’adoption rapide des technologies numériques devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la montée des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données a également créé une base solide pour le marché. En outre, certaines avancées dans les techniques de Big Data devraient propulser l’utilisation de la technologie d’analyse de Big Data, qui à son tour offre une opportunité lucrative d’expansion du marché.

Définition du marché mondial de la sécurité du Big Data

La sécurité des mégadonnées est le terme collectif désignant toutes les mesures et tous les outils utilisés pour protéger les processus de données et d’analyse contre les attaques, le vol ou d’autres activités malveillantes qui pourraient les nuire ou les affecter négativement.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la sécurité des mégadonnées

La pandémie de COVID a eu un impact positif sur le marché de la sécurité des mégadonnées, en raison d’un changement important vers l’adoption de plateformes numériques et de politiques de travail à domicile, ce qui a entraîné une augmentation de la production de données et une augmentation potentielle des cyberattaques. Dans un tel scénario, des politiques strictes de stockage des données, une surveillance constante des risques de violation aux points d’entrée physiques et numériques et l’utilisation d’outils de sécurité de haute qualité dans les fermes de mégadonnées sont tous essentiels.

En outre, une prise de conscience accrue de la confidentialité et de la sécurité des données parmi les utilisateurs incitera probablement les organisations à être plus strictes dans leurs politiques de sécurité et aidera le marché mondial de la sécurité des mégadonnées à se développer davantage dans les années à venir.

Dynamique du marché mondial de la sécurité du Big Data

Pilotes : données sensibles stockées et analysées dans des environnements de mégadonnées

Les organisations commerciales et les entreprises stockent leurs données de consommateurs ou de clients dans Hadoop à des fins d’analyse et de visualisation, ce qui leur permet de mieux comprendre le comportement de leurs clients et d’adapter leurs produits et leurs opérations à leurs besoins.

L’analyse des mégadonnées des données clients donne aux organisations leurs habitudes de dépenses, les types de produits et services qu’elles utilisent, où et comment interagissent-elles avec les produits de l’organisation, etc. Ces données peuvent contenir des informations personnellement identifiables sur leurs consommateurs. Toute donnée susceptible d’identifier une personne en particulier est une information identifiable (IPI). Toutes les données pouvant être utilisées pour différencier et désanonymiser des données auparavant anonymes entre une personne et une autre peuvent être considérées comme des PII. Les PII d’un client sont considérées comme des données sensibles et doivent être manipulées avec précaution ; Les entreprises utilisent des solutions de sécurité du Big Data pour protéger ces IPI sensibles, ce qui à son tour stimule la croissance du marché de la sécurité du Big Data.

Contraintes : Environnements variés de la technologie du Big Data

Les environnements de Big Data ne sont pas similaires aux bases de données et aux solutions de stockage habituelles que les entreprises et les systèmes d’entreprise utilisent pour leur stockage de données. Les environnements Big Data sont responsables du stockage d’énormes quantités de données, qui sont nécessaires pour un traitement rapide pour que le système d’entreprise fonctionne sans effort. Les solutions de sécurité Big Data doivent s’adapter pour traiter et gérer cette énorme quantité de données sans affecter les performances de l’environnement Big Data de l’organisation, cette limitation rend encore plus complexe pour les organisations commerciales la mise en œuvre de politiques de sécurité plus strictes sur leurs environnements Big Data.

Opportunités : Avancées continues dans les techniques du Big Data

Les progrès de l’entreposage de données et des technologies de mégadonnées qui permettent le traitement en temps réel des données promettent de grandes possibilités pour le marché de la sécurité des mégadonnées à l’avenir. Pour ajouter à cela, les fournisseurs de solutions de sécurité du Big Data optimisent la plate-forme pour répondre aux besoins de divers secteurs et fournissent un support comme l’intégration et l’hébergement dans le cloud pour fournir l’évolutivité et la rentabilité des solutions de sécurité du Big Data.

Portée du marché mondial de la sécurité du Big Data

L’étude classe le marché de la sécurité des mégadonnées en fonction de la solution, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et du secteur vertical aux niveaux régional et mondial .

Par solution Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Découverte et classification des données

Autorisation et accès aux données

Cryptage des données, tokenisation et masquage

Audit et surveillance des données

Gouvernance et conformité des données

Analyse de la sécurité des données

Sauvegarde et récupération de données

Par mode de déploiement Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par taille d’organisation Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Grande entreprise

Petite et moyenne entreprise

Par perspectives verticales de l’industrie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Informatique et ITES

Télécommunications

Santé et Pharmaceutique

Financière et Assurance

Commerce de détail

Utilitaires

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’analyse de la sécurité des données représente la plus grande part de marché, par solution

Sur la base de la solution, le marché de la sécurité des données volumineuses est segmenté en découverte et classification des données, cryptage des données, tokenisation et masquage, audit et surveillance des données, autorisation et accès aux données, gouvernance et conformité des données, analyse de la sécurité des données et sauvegarde et récupération des données. . Le segment de l’analyse de la sécurité des données a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 20,1 % sur le marché mondial de la sécurité des mégadonnées. L’analyse de la sécurité est une approche de la cybersécurité axée sur l’analyse des données pour activer un processus de sécurité.

Les pirates utilisent un large éventail de mécanismes d’attaque qui exploitent de multiples vulnérabilités. Certaines menaces peuvent rester indéterminées pendant des mois. Les outils d’analyse de la sécurité peuvent suivre les schémas de menace courants et envoyer des alertes dès qu’une anomalie est détectée. L’analyse de sécurité structure les données de manière à fournir une vue réelle et historique des événements. Il fournit une vue intégrée des menaces et des failles de sécurité à partir de la console centrale et permet une meilleure planification, une résolution plus rapide et une meilleure prise de décision. Les équipes informatiques subissent une pression croissante pour communiquer les résultats à la direction générale et aux parties prenantes. Les analyses de sécurité fournissent une matrice de résolution rapide et de faibles faux positifs qui permettent aux analystes d’identifier les menaces et de réagir aux failles de sécurité, ce qui stimule davantage la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la sécurité des mégadonnées a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 20,9 % sur le marché mondial de la sécurité des mégadonnées au cours de la période de prévision . Les principaux pays pris en compte dans le périmètre du marché sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. La sécurité est l’un des problèmes les plus graves des systèmes de mégadonnées. Parce que les systèmes Big Data sont extrêmement difficiles à gérer, il existe un risque de sécurité accrue. Les problèmes de sécurité resurgissent du fait de l’intégration des nouvelles technologies et doivent être traités de manière appropriée.

La virtualisation croissante dans tous les secteurs et l’adoption du cloud computing stimulent la demande de solutions de sécurité du Big Data basées sur le cloud dans les pays d’Asie-Pacifique comme la Chine, le Japon, l’Inde et Singapour. En outre, le déploiement basé sur le cloud de solutions de sécurité des données volumineuses peut aider les organisations à réduire les coûts associés au stockage matériel coûteux, à l’alimentation, au refroidissement et à l’épuisement du personnel informatique nécessaire pour surveiller le réseau afin d’éliminer en permanence les coûts de stockage informatique.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial de la sécurité des mégadonnées

Le marché mondial de la sécurité des mégadonnées est modérément concentré et les entreprises se concentrent sur l’exploitation des nouvelles technologies pour proposer des solutions intelligentes répondant aux besoins changeants des utilisateurs finaux. Pour améliorer et développer leur portefeuille de produits, gagner une part de marché maximale et augmenter la pénétration du marché, les principaux acteurs ont utilisé une variété de stratégies de croissance. Le marché connaît une vague de lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs.

