Le marché de la sécurité des e-mails devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

La taille du marché mondial de la sécurité des e-mails est de 3,61 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 12,2 milliards USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 18,4 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La sécurité des e-mails est une méthode choisie par les organisations et les consommateurs pour protéger les informations essentielles des e-mails contre les cyberattaques, le spam, les attaques de virus, le déni de service et d’autres types de logiciels malveillants. Il présente la méthodologie pour protéger les données sensibles contre les accès non autorisés. Le nombre croissant de violations de données, le spam social, les préoccupations croissantes concernant les logiciels malveillants de données, l’adoption de l’apport de votre propre appareil (BYOD) et le choix de logiciels basés sur le cloud sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché de la sécurité des e-mails dans les années à venir. marché.

Dynamique du marché de la sécurité des e -mails :

Au cours de ces années, les entreprises ont été largement attaquées par les escroqueries BEC, le phishing par e-mail et les pertes financières massives. Dans BEC, les adversaires visent les comptes de messagerie d’entreprise, usurpant les consommateurs, les employés ou les partenaires pour des gains financiers tels que la sanction des transferts de paiement vers les comptes des cybercriminels. Croissance des activités frauduleuses telles que le spear phishing pour voler des données à des fins malveillantes. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché de la sécurité des e-mails tout au long de la période de prévision.

De plus, le logiciel de sécurité cloud est la technologie essentielle déployée par le fournisseur de services cloud et l’utilisateur pour protéger l’ensemble de l’infrastructure cloud. Les organisations en ligne qui dépendent d’Internet comme source importante d’échange d’informations, telles que les entreprises de commerce électronique comme Amazon, sont plus exposées aux cyberattaques. La BFSI et les industries de la santé font partie des autres secteurs verticaux avec des gains financiers, qui sont des cibles plus rémunératrices pour les pirates. Plusieurs facteurs, tels que l’exigence de minimiser l’empreinte des données sur site et les économies de coûts, associés à l’augmentation des incidents de virus, de spam, d’accès inapproprié aux données par e-mail et d’options de déploiement flexibles, propulsent la croissance du marché dans les années à venir. .

De plus, au milieu de la crise de la pandémie de COVID-19, plusieurs gouvernements ont mandaté des organisations publiques et privées pour suivre le travail à domicile et maintenir une distance sociale. Depuis lors, l’utilisation d’Internet pour les entreprises propose un accès aux e-mails avec des serveurs domestiques, une large utilisation des appareils mobiles, et les particuliers se tournent progressivement vers les technologies numériques telles que la sécurité des e-mails, la prévention des pertes de données et le cryptage des e-mails. Le nombre croissant d’e-mails de phishing et d’escroquerie a explosé pendant la pandémie, et les entreprises sont devenues plus vigilantes dans la protection des données confidentielles stockées dans les serveurs de messagerie. Les solutions de sécurité des e-mails protègent les données et les ressources de l’organisation contre les cyberattaques. Cependant, l’entreprise doit supporter le coût élevé de la mise en œuvre d’une solution de chiffrement des e-mails, ce qui freine la croissance du marché.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de la sécurité des e-mails en fonction du type de composant, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de composant, le marché de la sécurité des e-mails est segmenté en –

La solution

Service

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la sécurité des e-mails est segmenté en –

Sur site

Nuage

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la sécurité des e-mails est segmenté en –

Petites et moyennes entreprises

Grande entreprise

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la sécurité des e-mails est segmenté en–

BSFI

Gouvernement et Défenses

Informatique et Télécom

Énergie et services publics

Fabrication

Soins de santé

Détail

Les autres

Marché de la sécurité des e-mails : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des voitures électriques est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord devrait représenter la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la sécurité des e-mails au cours de la période de prévision. Présence d’un grand nombre d’utilisateurs précoces des dernières technologies, présence d’acteurs de premier plan tels que Microsoft Corporation, Symantec Corporation, SAP SE, Cisco et Dell Inc. Tous ces acteurs adoptent les dernières technologies, l’innovation produit, la fusion et l’acquisition, développement de produits et expansion géographique pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, le nombre croissant d’options pour le BYOD et l’augmentation des activités frauduleuses accélèrent la croissance du marché dans la région.

Après l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique devrait projeter le taux de croissance du TCAC le plus élevé sur le marché de la sécurité des e-mails au cours de la période de prévision. Divers secteurs adoptent des services de cryptage des e-mails, notamment les soins de santé et les institutions bancaires et financières ; un nombre croissant de PME dans des pays comme l’Inde et la Chine mettent en œuvre des solutions de sécurité des e-mails pour protéger la base de données, la transition vers la numérisation et la pénétration d’Internet sont des facteurs majeurs qui propulsent la demande de solutions de sécurité des e-mails dans la région. Avec la transformation numérique en Asie-Pacifique, les entreprises de la région sont 80 % plus sujettes aux cyberattaques par rapport aux autres régions en raison de cyberlois inappropriées et d’un manque de sensibilisation à la cybersécurité. Cette numérisation a stimulé la croissance du marché de la sécurité des e-mails dans les années à venir.

Marché de la sécurité des e-mails : paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants de solutions de sécurité de messagerie sur le marché mondial sont Cisco Systems Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Trend Micro Inc., Forcepoint LLC et Dell Technologies Inc.

Parmi les autres fabricants de solutions de sécurité de messagerie figurent FireEye Inc., Mimecast Inc., Fortinet Inc., Sophos Group Inc., Proofpoint Inc. et Bae Systems.

En janvier 2018, Barracuda Networks, Inc. a acquis PhishLine LLC, une société Saas de premier plan. Cette acquisition vise à améliorer le portefeuille de produits de sécurité de messagerie de la société. En combinant la sécurité basée sur l’IA de Barracuda contre le spear-phishing et le phishing avec la plate-forme de PhishLine, l’organisation offre à ses clients une protection complète contre les attaques ciblées par e-mail.

En janvier 2019, Zix a acquis AppRiver pour 275 millions USD afin de renforcer le portefeuille de produits de sécurité de messagerie existant de Zix Corporation.

En juin 2018, Sophos a lancé Sophos Email Advanced, une solution de protection de la messagerie. Cette solution fournirait aux organisations une authentification anti-hameçonnage des e-mails, une protection active contre les menaces et une analyse sortante pour protéger leurs infrastructures réseau.

Le rapport sur le marché de la sécurité des e-mails couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la sécurité des e-mails comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la sécurité des e-mails : public cible