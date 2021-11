Le marché de la sécurité des bases de données présente des potentiels de croissance époustouflants | Générer des revenus massifs jusqu’en 2028

Le rapport mondial sur le marché de la sécurité des bases de données fournit une analyse détaillée des projections futures et de divers facteurs clés affectant, notamment la dynamique de l’industrie, les tendances des prix, les développements régionaux, etc. Le rapport de recherche fournit une évaluation approfondie des stratégies de croissance en mettant en évidence des informations au niveau mondial. Le rapport présente une analyse approfondie de la segmentation du marché du profilage basée sur des catégories complètement distinctes au sein du marché de la sécurité des bases de données.

La pénétration exponentiellement croissante des appareils connectés a augmenté les instances de génération de données, qui en réponse ont augmenté la population de bases de données dans le monde entier. Au cours de la période, la base de données est devenue un atout très critique pour les entreprises, car grâce à ces bases de données, les entreprises tirent de manière proactive les connaissances nécessaires à une prise de décision intelligente. Dans le même temps, le cybermonde a également soulevé des inquiétudes pour presque tous les aspects liés aux données. La capacité d’entreprises comme IBM et Microsoft à fournir des solutions pour la sécurité des bases de données a encouragé diverses autres sociétés de sécurité logicielle à entrer sur le marché de la sécurité des bases de données. La tendance devrait donc stimuler de manière significative la croissance du marché de la sécurité des bases de données dans les années à venir.

Principaux acteurs clés : IBM CORPORATION, Oracle, Mcafee, Trustwave, HEXATIER, Fortinet, CA Technologies, Symantec, Protegrity et Thales e-security, entre autres.

La sécurité des bases de données concerne l’utilisation d’un large éventail de contrôles de sécurité de l’information pour protéger les bases de données contre les compromissions de leur confidentialité, de leur intégrité et de leur disponibilité. La sécurité des bases de données fait référence à la gamme d’outils, de contrôles et de mesures conçus pour établir et préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des bases de données. Cet article se concentrera principalement sur la confidentialité car c’est l’élément qui est compromis dans la plupart des violations de données.

L’« Analyse du marché mondial de la sécurité des bases de données jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la sécurité des bases de données en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial de la sécurité des bases de données. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la sécurité des bases de données avec une segmentation détaillée du marché par composant, modèle de déploiement, fonction commerciale, utilisateur final et géographie. Le marché mondial de la sécurité des bases de données devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport comprend des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le rapport d’étude de marché sur la sécurité des bases de données offre un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global de la sécurité des bases de données dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

