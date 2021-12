Le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) devrait connaître une croissance révolutionnaire dans la décennie | IBM Corporation, Intel Corporation

L’Internet des objets (IoT) connecte les appareils, y compris les machines industrielles et les articles de consommation, à un réseau, permettant la collecte de données et la gestion logicielle de ces systèmes pour augmenter l’efficacité et permettre de nouveaux services. L’IoT aide à créer des environnements de communication intelligents, notamment des achats intelligents, des logements intelligents, des soins de santé intelligents et des transports intelligents. WSN, RFID, services cloud, NFC, passerelles, stockage et analyse de données et éléments de visualisation sont les principaux composants de l’IoT. Le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) devrait connaître un TCAC sain de 34,10% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) par composant (solutions, services), type (sécurité du réseau, sécurité des points de terminaison, sécurité des applications, sécurité du cloud, autres), domaine d’application (fabrication intelligente, énergie et services publics intelligents, logistique connectée, maison intelligente et électronique grand public, soins de santé connectés, gouvernement intelligent et défense, vêtements grand public, véhicules connectés, transport intelligent, commerce de détail intelligent, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et Prévision jusqu’en 2026

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

La demande croissante pour une confidentialité accrue est le moteur du marché.

L’augmentation des efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des réglementations strictes afin de restreindre la quantité de données collectées par les appareils IoT, stimule la croissance du marché

L’utilisation croissante de l’évolution à long terme (LTE) 3G et 4G ainsi que des réseaux et technologies sans fil augmente le risque de cyberattaques

La tendance croissante à apporter votre propre appareil (BYOD) augmente les préoccupations concernant la sécurité des données et favorise la croissance du marché

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) :

Segmentation globale du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) :

Par composant

Solutions Accès et gestion des identités Cryptage des données et tokenisation Système de détection d’intrusion et système de prévention d’intrusion Authentification et gestion des appareils Mise à jour sécurisée du logiciel et du micrologiciel Communications sécurisées Gestion du cycle de vie de l’infrastructure à clé publique Protection contre le déni de service distribué Analyse de sécurité Autres



Prestations de service Services professionnels Service d’intégration Service de consultation Service d’assistance et d’entretien

Services gérés

Par type

Sécurité Internet

Sécurité des terminaux

Sécurité des applications

Sécurité du cloud

Autres

Par domaine d’application

Fabrication intelligente

Énergie intelligente et services publics

Logistique connectée

Maison intelligente et électronique grand public

Santé connectée

Gouvernement intelligent et défense

Transport intelligent

Vente au détail intelligente

Produits vestimentaires grand public

Véhicules connectés

Autres

Par géographie

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Que vous réserve le rapport ?

– Taille et prévisions de l’ industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et attendues de la taille de l’industrie du point de vue des coûts et du volume

– Opportunités futures: dans ce segment du rapport, les concurrents de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) se voient proposer des données sur les aspects futurs que l’industrie de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) est susceptible de fournir

– Tendances et développements de l’industrie: ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances qui se déroulent sur le marché Sécurité de l’Internet des objets (IoT) et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie : une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) ainsi que le type de produit, l’application et la verticale a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché Sécurité Internet des objets (IoT) reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel: cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché de la sécurité Internet des objets (IoT) en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence au sein de l’industrie de la sécurité Internet des objets (IoT) .

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT):

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche Marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT)

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT).

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la sécurité de l’Internet des objets (IoT)

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final et région 2020-2027

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

La table des matières est disponible ici

