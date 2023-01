Le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) connaîtra une croissance maximale de 3 654,70 millions USD d’ici 2028, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance de l’industrie

Ce rapport d’étude de marché rassemble des études de marché mondiales de haute qualité et une vaste connaissance spécifique de l’industrie multi-pays des analystes. Avec une équipe d’analystes multilingues et de chefs de projet qualifiés, le rapport sert les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, la modélisation d’applications, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Avec ce rapport, il devient facile de prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide de l’analyse des études de marché mondiales. Les faits et les chiffres solides sont bien représentés avec des graphiques et des tableaux tout au long de ce rapport marketing.

Rapport sur le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) propose l’étude définitive de l’industrie leader de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) alimentant les professionnels ainsi que les profils organisationnels et les systèmes adoptés par eux. Un segment alternatif avec l’entrée de l’industrie de la sécurité de l’Internet des objets (Iot) est incorporé dans le rapport, fournissant l’expédition, la valeur, les revenus, le bénéfice net, la conversation du registre, le TCAC de la circulation des entreprises, etc. Cela donne à l’acheteur la réponse pour recueillir une perspective adaptative de la scène agressive et planifier les méthodologies nécessaires. En fournissant des informations clés liées à cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des dernières tendances, du scénario commercial actuel et futur, de la taille du marché et de la part des principaux acteurs tels que Fortinet, Inc., Zingbox, Mocana, SecuriThings, CENTRI Technology, Armis, Inc., ForgeRock, NewSky Security, McAfee, LLC, AT&T Intellectual Property, Check Point Software Technologies Ltd., Trustwave Holdings, Inc., Verizon, PTC, entre autres

Le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 654,70 millions USD d’ici 2028.

La sécurité de l’IdO peut être désignée comme le domaine technologique concerné par l’atténuation des cybermenaces liées aux appareils connectés et aux réseaux dans l’Internet des objets. De plus, l’IdO nécessite l’ajout d’une connectivité Internet à un système de machines numériques, de machines mécaniques, de dispositifs informatiques interdépendants, d’objets et de personnes.

Dynamique du marché :

Ensemble de données qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie.

Indicateurs de marché :

La demande croissante pour plus de confidentialité stimule le marché.

Les efforts accrus du gouvernement pour mettre en œuvre des réglementations strictes afin de limiter la quantité de données collectées par les appareils IoT alimentent la croissance du marché

L’utilisation croissante de l’évolution à long terme (LTE) 3G et 4G, ainsi que des réseaux et technologies sans fil, augmente le risque de cyberattaques.

La tendance croissante à apporter votre propre appareil (BYOD) soulève des inquiétudes concernant la sécurité des données et alimente la croissance du marché.

Restrictions de marché :

Le manque de connaissances sur les avantages et la disponibilité de la solution de sécurité IoT entrave la croissance du marché

Le coût élevé de l’installation est également une pierre d’achoppement dans la croissance du marché.

Le manque d’expérience dans la gestion technique, l’attachement à la conformité réglementaire et le faible budget pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies entravent la croissance du marché.

Méthodologie de recherche sur la sécurité de l’Internet des objets (IoT) mondial

Data Bridge Market Research présente une image détaillée du marché grâce à l’étude, la synthèse et l’agrégation de données provenant de plusieurs sources. Les données ainsi présentées sont complètes, fiables et le résultat de recherches approfondies, tant primaires que secondaires. Les analystes ont présenté les différentes facettes du marché avec un accent particulier sur l’identification des principaux influenceurs de l’industrie.

Principaux moteurs et contraintes du secteur de la sécurité de l’Internet des objets (IoT)

La demande croissante de médecine personnalisée devrait créer une nouvelle opportunité pour le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT).

La digitalisation des essais cliniques permet le traitement sous différentes formes de données volumineuses liées au patient. Les sociétés pharmaceutiques utilisent ces données pour améliorer l’efficacité des essais en cours.

La demande croissante de données de qualité devrait alimenter la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de médicaments personnalisés, l’adoption accrue de nouvelles technologies dans la recherche clinique, l’augmentation de la recherche et du développement favorisant l’externalisation et l’augmentation de la prévalence des maladies stimuleront le marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le rapport complet est disponible

Afin d'obtenir un excellent résultat du rapport sur la sécurité de l'Internet des objets (IoT), des études de recherche qualitatives et transparentes sont réalisées pour le créneau spécifique. En tant que rapport d'étude de marché mondial, il identifie, analyse et estime également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur et analyse les fournisseurs, les régions géographiques, les types et les applications.

Les segments intitulés et la sous-section du marché sont éclairés ci-dessous:

par composant

Solutions Gestion des accès et des identités Cryptage et tokenisation des données Système de détection d’intrusion et système de prévention d’intrusion Authentification et gestion des appareils Mise à jour sécurisée du logiciel et du firmware communications sécurisées Gestion du cycle de vie de l’infrastructure à clé publique Protection distribuée contre le déni de service Analyse de sécurité Autres



Prestations de service Services professionnels Service d’intégration service de conseil Service d’assistance et de maintenance

Services gérés

Par type

sécurité Internet

Dernier poste de sécurité

sécurité des applications

sécurité du nuage

Autres

Par domaine d’application

fabrication intelligente

Énergie et services publics intelligents

Logistique connectée

Maison intelligente et électronique grand public

santé connectée

Gouvernement intelligent et défense

Transport intelligent

commerce de détail intelligent

appareils grand public portables

véhicules connectés

Autres

La région comprend :

États-Unis, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale et du Sud

Les principaux acteurs du marché sont Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Intel Corporation, Infineon Technologies AG, Symantec Corporation, Gemalto NV, Allot,

Comment le rapport aidera-t-il les startups à planifier leurs investissements sur le marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) ?

Le rapport d’étude de marché sur la sécurité de l’Internet des objets (IoT) catégorise le spectre concurrentiel de cette industrie avec des détails élaborés. L’étude affirme que la portée concurrentielle s’étend .

Le rapport mentionne également des détails tels que la rémunération globale, les chiffres des ventes de produits, les tendances des prix, les marges brutes, etc.

Des informations sur la zone de vente et de distribution sont fournies dans l’étude ainsi que les détails de l’entreprise, tels que la présentation de l’entreprise, le portefeuille d’acheteurs, les spécifications du produit, etc.

Quelques-uns des faits saillants des couvertures de la table des matières :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

les sources de données

Chapitre 2 : Résumé analytique

tendances commerciales

tendances régionales

tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Perspectives du secteur de la sécurité de l’Internet des objets (IoT)

segmentation de l’industrie

Vue d’ensemble de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Panorama technologique et innovation

Chapitre 4: Marché de la sécurité de l’Internet des objets (IOT), par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

aperçu de l’entreprise

Données financières

Présentation du produit

Perspective stratégique

Analyse SWOT

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section de chapitre individuelle ou une version de rapport de région telle que l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

