Le marché de la sauvegarde et de la récupération des données devrait atteindre 19,96 milliards USD d’ici 2028 | Oracle Corporation, Dell, IBM, CA Technologies, etc.

Le marché mondial de la sauvegarde et de la récupération des données devrait atteindre 19,96 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les risques croissants de failles de sécurité, associés à la tendance croissante à la numérisation, stimuleront la croissance du marché. De plus, l’adoption massive des smartphones et d’Internet aura également un impact positif sur la croissance du marché.

Avec l’évolution des technologies et de la numérisation, le besoin d’une sauvegarde et d’une récupération appropriées des données a augmenté. La quantité croissante de données générées aujourd’hui a conduit à des risques accrus de failles de sécurité. Le secteur bancaire est plus sujet à ces violations puisque la base de données de l’industrie contient des données personnelles de tous les clients. Ainsi, le secteur devrait générer les revenus les plus élevés dans un proche avenir.

Lorsqu’il s’agit d’informations vitales, il est essentiel pour les entreprises de s’assurer que leurs données sont sécurisées et sauvegardées en cas d’urgence. Malheureusement, seules quelques petites et moyennes entreprises sont convaincues que leurs données sont correctement sauvegardées. De nombreuses entreprises manquent d’expertise technique ou d’équipement pour sauvegarder correctement leurs données critiques. Malgré la prévalence du stockage sur disque redondant ou sécurisé, les données ont tendance à se perdre. Dans les cas où un ou plusieurs fichiers de données sont perdus en raison d’une panne de disque, les entreprises doivent utiliser des sauvegardes de base de données pour récupérer les données perdues. La solution pour contrôler ce type de défauts consiste à mettre en œuvre d’excellentes stratégies de sauvegarde et de récupération.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Parmi les types, les médias Le segment de stockage représentait la plus grande part de marché d’environ 39 % en 2020. Le stockage multimédia comprend des options de stockage telles que la bande magnétique, le serveur, le stockage flash, le disque dur, le stockage optique et le lecteur à semi-conducteurs (SSD). Ces sauvegardes de stockage multimédia sont principalement utilisées pour récupérer les données après leur perte en raison de la suppression ou de la corruption des données, et secondairement pour récupérer les données en cas de besoin.

Les grandes entreprises représentent une part de marché plus importante d’environ 64 % en 2020, en raison de l’augmentation des investissements dans les logiciels de sauvegarde et de récupération.

Le type de déploiement cloud représente une part de marché plus importante d’environ 60 % en 2020. Les services de déploiement cloud offrent une évolutivité avancée, une sécurité renforcée, une meilleure conformité et des coûts réduits.

Le composant de solution représente une part de marché plus importante d’environ 55 % en 2020. Le segment de solution est en outre séparé en solutions logicielles et matérielles. Le logiciel de sauvegarde des données comprend la réplication des données, la réduction des données et la conservation des données. La demande croissante de logiciels de conservation des données sera le principal facteur contribuant à la croissance du segment des solutions.

Le secteur de l’éducation devrait connaître le TCAC le plus élevé de 11,4 % au cours de la période de prévision. Avec le nombre croissant de créations d’établissements d’enseignement et d’organismes statutaires, il y a eu une augmentation des données générées par l’industrie. Les données comprennent les données personnelles et académiques des étudiants/du personnel, ainsi que des données relatives à l’apprentissage en ligne et aux pratiques d’examen en ligne. Cela a conduit à la nécessité d’excellentes solutions de sauvegarde et de récupération de données par l’industrie.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de ~ 31% en 2020, en raison de la présence de certains des principaux acteurs du marché dans la région. De plus, la région fait partie des régions technologiquement avancées. Avec la tendance croissante à l’analyse de données volumineuses utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, une quantité massive de données est générée. Ces données doivent être stockées, sauvegardées et récupérées chaque fois que nécessaire.

Les principaux participants incluent Oracle Corporation, Dell, IBM, CA Technologies, Acronis, Microsoft, HPE et Commvault, entre autres. Les entreprises ont adopté diverses stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats pour organiser des essais en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la sauvegarde et de la récupération de données en fonction du type, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, du composant, de l’industrie vertical et région :

Type Outlook (Revenu, milliards USD ; 2020-2028)

e-mails Sauvegarde

l’application Sauvegarde

stockage des médias

Taille de l’organisation Outlook (Revenu, milliards USD ; 2020-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Type de déploiement Outlook (Revenu , milliards USD ; 2020-2028)

cloud

sur site

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

solution Logiciel Réplication des données Réduction des données Rétention des données matériels

Services professionnels Services gérés



Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028 )

Informatique et télécommunications

détail

, services financiers et assurance

Gouvernement et secteur public

Santé

Médias et divertissement

Fabrication

Éducation

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 -2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient & Afrique

Merci d’avoir lu notre message. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalisation du rapport et la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

