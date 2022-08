Le marché de la santé en ligne devrait connaître une croissance du marché à un taux de 23,00% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché de la santé en ligne devrait connaître une croissance du marché à un taux de 23,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de la santé en ligne fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché de la santé en ligne. L’e-santé fait référence à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur de la santé.Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont largement utilisées sous la forme d’applications médicales, de dossiers médicaux et de télémédecine.

La prolifération de l’Internet haut débit à travers le monde est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la santé en ligne. La forte adoption des appareils portables, de l’analyse des mégadonnées et de l’IoT (Internet des objets) dans le secteur de la santé, ainsi que la montée en puissance des initiatives gouvernementales soutenant l’utilisation des solutions et des services de santé en ligne accélèrent la croissance du marché. Le besoin croissant de gérer la conformité réglementaire grâce à l’utilisation de solutions de santé en ligne et la prévalence croissante des maladies chroniques. comme le cancer et le diabète, entre autres, influencent davantage le marché.De plus, l’augmentation des revenus disponibles, la formation d’organisations de soins responsables, les progrès des infrastructures de santé, la numérisation rapide et la disponibilité de la nature dynamique des conceptions de régimes de prestations de santé affectent positivement le marché de la santé en ligne. En outre, l’expansion du secteur de la santé mobile, de la télésanté et de la surveillance à distance des patients, ainsi que l’utilisation de solutions de santé en ligne dans les centres de soins ambulatoires, élargissent les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Este informe de mercado de eSalud proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la e-santé, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la santé en ligne et taille du marché

Le marché de la cybersanté est segmenté en fonction du type, de la mise en œuvre et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché de la santé en ligne est segmenté en solutions de santé en ligne et services de santé en ligne. Les solutions de santé en ligne sont en outre segmentées en dossiers de santé électroniques (HER)/ dossiers médicaux électroniques (DME) , systèmes d’information pharmaceutique, applications médicales, systèmes d’information de laboratoire rigides (RIS), dossiers de santé personnels et portails DME. patients, applications de gestion des soins chroniques, systèmes d’aide à la décision clinique, solutions de télésanté, échange d’informations sur la santé (HIE), systèmes d’information radiologique (RIS), solutions de prescription électronique, systèmes d’information cardiovasculaire , autres systèmes de gestion des informations spécialisées. Les services de cybersanté sont subdivisés en services de surveillance à distance, services de diagnostic et de consultation, services de gestion de bases de données, services de traitement, services de renforcement du système de santé.

Sur la base de la mise en œuvre, le marché de la e-santé est segmenté en local et basé sur le cloud.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la santé en ligne est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs, consommateurs de soins de santé, pharmacies et autres utilisateurs finaux.

Analyse par pays du marché de la santé en ligne

Le marché de la santé en ligne est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, mise en œuvre et utilisateur final mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la santé en ligne sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la santé en ligne en raison de la présence d’un environnement réglementaire favorable et de la forte adoption des solutions HCIT dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises d’informatique de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de la cybersanté

Le paysage concurrentiel du marché de la santé électronique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’approche des entreprises concernant le marché de la santé en ligne.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la santé en ligne sont Epocrates Inc., Telecare Corporation, MEDISAFE, Set Point Medical, IBM, Doximity, Inc., GE Healthcare, Cerner Corporation, Allscripts, McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthineers, Optum, Inc., Epic Systems Corporation., Athenahealth et Cisco Systems, entre autres.

