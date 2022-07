Le marché de la santé de l’impression 3D devrait être résilient de 2022 à 2030

L’impression 3D, également appelée fabrication de bureau ou technologie d’impression additive, permet aux fabricants de développer des objets à l’aide d’un fichier numérique et de divers matériaux d’impression. Les matériaux utilisés dans l’impression 3D comprennent plusieurs types de polymères, de métaux et de céramiques.

L’impression 3D offre des méthodologies qui peuvent faire de la fabrication de conceptions complexes une réalité apparente. La technologie d’impression 3D dans le domaine de la santé répond aux exigences croissantes des soins médicaux en offrant un large éventail d’applications basées sur les besoins individuels. Le marché mondial de l’impression 3D pour les soins de santé était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

Les facteurs qui animent le marché de l’impression 3D pour les soins de santé sont la réduction des erreurs, diminution des coûts et du temps de développement et possibilité de créer des produits personnalisés. En outre, l’augmentation de la portée des applications dans les applications de soins de santé et biomédicales devrait créer des opportunités de croissance lucratives. Au contraire, le coût élevé de l’impression 3D et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée entravent la croissance du marché.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation des collaborations entre les institutions universitaires, les hôpitaux et les entreprises complètent la croissance du marché. Cependant, des politiques de remboursement défavorables entravent la croissance du marché. À l’inverse, les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, le Mexique, le Brésil et d’autres devraient offrir de nouvelles opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00220

Le marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en composants, technologies, applications, utilisateurs finaux et régions. Par composant, le marché est divisé en système/dispositif, matériaux et services. Selon la technologie, il est classé en dépôt de gouttelettes (DD), photopolymérisation, fusion par faisceau laser, fusion par faisceau électronique (EBM) et fabrication d’objets laminés.

Les applications couvertes par l’étude comprennent les dispositifs portables externes, les dispositifs d’étude clinique, les implants et l’ingénierie tissulaire. Selon l’utilisateur final, le marché est fragmenté en centres médicaux et chirurgicaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et institutions universitaires. Au niveau régional, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

ü Ce rapport met en évidence la dynamique du marché pour comprendre le marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé et tirer parti des opportunités existantes.

ü Une analyse quantitative du marché actuel et des prévisions aiderait les parties prenantes à concevoir des stratégies commerciales en conséquence.

ü L’analyse des cinq forces de Porter examine la structure concurrentielle du marché et fournit une compréhension plus approfondie des facteurs influençant l’entrée et l’expansion.

ü L’analyse précise des segments géographiques permet d’identifier les segments les plus rentables sur lesquels capitaliser.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par composant

o Système/dispositif

o Matériaux

o Services

• Par technologie

o Dépôt de gouttelettes (DD)

§ Technologie de modélisation par dépôt de fil fondu (FDM)

§ Fabrication par dépôt à basse température (LDM)

§ Multiphase Jet Solidification (MJS)

o Photopolymérisation

§ Stéréolithographie (SLA)

§ Production d’interface liquide continue (CLIP)

§ Polymérisation à deux photons (2PP)

o Fusion par faisceau laser

§ Frittage sélectif par laser (SLS)

§ Fusion sélective par laser (SLM)

§ Frittage direct par laser de métal (DMLS)

o Fusion par faisceau électronique (EBM)

o Fabrication d’objets laminés

• Par application

o Dispositifs portables externes

o Dispositifs d’étude clinique

o Implants

o Génie tissulaire

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00220

• Par utilisateur final

o Centres médicaux et chirurgicaux

o Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

o Institutions universitaires

• Par région

o Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

o Europe

• Allemagne

• France

• Espagne

• Italie

• Royaume-Uni

• Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

• Australie

• Japon

• Inde

• Chine

• Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

• Brésil

• Arabie Saoudite

• Afrique du Sud

• Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• 3D Systems Corporation

• Exone

• Formlabs

• GE

• Materialise NV

• Oxferd Performance Materials, Inc.

• Organovo Holdings, Inc.

• Proto Labs

• SLM Solutions Group AG

• Stratasys Ltd.

Les autres acteurs de la chaîne de valeur comprennent ( profils non inclus dans le rapport) :

• Advanced Solutions Life Sciences

• Aspect Biosystem

• Cyfuse Biomedical KK

• Envisiontec

• Nano Dimension