Le marché de la robotique médicale croîtra à un TCAC de 15,7% pour atteindre 34 470,62 milliards USD d’ici 2029, part, taille, tendance, demande, revenus et acteurs clés

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude de marché sur la robotique médicale avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions . Le rapport d’analyse du marché de la robotique médicale couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à l’analyse des principales matières premières en amont, des principaux équipements, du processus de fabrication, de l’analyse des clients en aval et de l’analyse des principaux distributeurs, ainsi que de tous les moteurs et contraintes du marché.

Le marché mondial de la robotique médicale est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial de la robotique médicale croît à un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029, et devrait atteindre 34 470,62 millions USD d’ici 2029 contre 11 656,32 millions USD en 2021. L’augmentation des dépenses de santé et la mise à niveau des innovations et des technologies sont les principaux moteurs de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché:-

L’augmentation de la population gériatrique stimule la croissance du marché car elle entraîne une utilisation accrue des robots pour effectuer de nombreuses tâches telles que la recherche d’eau ou de nourriture, les rappels de médicaments, l’entraînement cognitif, le divertissement, la communication par téléprésence, la surveillance des signes vitaux, etc.

Ces robots ont été introduits pour répondre aux besoins des personnes âgées, y compris les soins physiques et médicaux. De plus, la population gériatrique qui est plus touchée par les maladies chroniques est susceptible d’être un facteur de croissance du marché mondial de la robotique médicale.

L’utilisation accrue de ces applications robotiques dans les centres de réadaptation souffrant de lésions neurologiques et médullaires a entraîné une demande croissante de robots exosquelettes dans les traitements qui animent le marché mondial de la robotique médicale.

La réglementation des dispositifs médicaux joue un rôle important dans les soins de santé. L’obtention des approbations nécessaires pour vendre légalement des dispositifs médicaux dans ces juridictions peut nécessiter des dépenses financières importantes, qui peuvent prendre des mois ou des années. Si ces limitations ne sont pas comprises ou prises en compte, les retards peuvent sérieusement compromettre la possibilité de succès sur un marché concurrentiel

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robots US, Inc., Yukai Engineering Inc., Stryker, Accuray Incorporated, Corindus ( A Siemens Healthineers Company), Kuka AG, Auris Health, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (une filiale de Teladoc Health, Inc.) et d’autres acteur mondial. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la robotique médicale

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la robotique médicale est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, application et type de maladie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la robotique médicale comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre de Moyen-Orient, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la robotique médicale en raison de la solidité de ses installations médicales, de l’augmentation des investissements des principaux acteurs pour la croissance des équipements de pointe, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation des gouvernements, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’incidence des maladies liées au mode de vie Augmentation des maladies auto-immunes et de la demande croissante pour des soins de santé de qualité dans la région.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre deux: Marché mondial des robots médicaux

Chapitre trois: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial des robots médicaux

Chapitre 4: Segmentation du marché de la robotique médicale en fonction du type et de l’application

Chapitre cinq : Analyse des revenus en fonction du type et de l’application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Les investissements réalisés dans la recherche vous donneront accès à des informations sur :

Marché de la robotique médicale [Global – Segmenté en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des acteurs clés

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, modèle des cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/industrie verticale

Prévision/Prévision du marché

