Le marché de la robotique alimentaire dans les applications d’aliments transformés est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

Marché mondial de la robotique alimentaire dans les applications alimentaires transformées, par type (articulé, cartésien, SCARA, parallèle, cylindrique, collaboratif, autres types), charge utile (faible, moyenne, lourde), application (emballage, reconditionnement, palettisation, cueillette, traitement, autre ), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028



Analyse et aperçu du marché : Marché mondial de la robotique alimentaire dans les applications d’aliments transformés

Le marché de la robotique alimentaire dans les applications d’aliments transformés devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10,26 milliards USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur la robotique alimentaire dans les aliments transformés Le marché des applications fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La demande croissante de nourriture pour répondre à d’énormes besoins alimentaires accélère la croissance de la robotique alimentaire sur le marché des applications alimentaires transformées.

La robotique alimentaire est la machine utilisée dans le secteur de l’alimentation et des boissons dans le but d’effectuer plusieurs activités complexes, notamment la cueillette, l’emballage et la palettisation. La robotique industrielle est largement utilisée pour gagner du temps et de l’espace, améliorer la propreté et la sécurité. Les robots alimentaires sont préférés à la main-d’œuvre humaine car ils offrent rapidité, cohérence ou niveaux élevés de répétition.

L’augmentation de l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la production, les changements rapides survenus dans la technologie robotique et la demande croissante d’aliments emballés en raison des modes de vie occupés sont les principaux facteurs qui animent la robotique alimentaire sur le marché des applications d’aliments transformés. L’émergence de technologies d’automatisation innovantes et avancées, la forte adoption de technologies d’automatisation pour plusieurs applications industrielles telles que l’ emballage, la transformation et la palettisation et l’utilisation de ces technologies pour réduire la dépendance des industries à la main-d’œuvre accélèrent la croissance du marché de la robotique alimentaire dans les applications alimentaires transformées. Les initiatives prises par le gouvernement en matière de sécurité alimentaire et l’augmentation de l’inclinaison à leur égard parmi les industries de production et de transformation des aliments dans le but d’atteindre les objectifs de production et de maintenir la cohérence de la qualité des produits influencent la robotique alimentaire sur le marché des applications d’aliments transformés. L’utilisation de systèmes automatisés dans l’industrie de la transformation des aliments afin de répondre aux besoins de manutention lourde, d’emballage et de placement et de traitement sophistiqué et aux capacités et fonctions du système automatisé en fonction des exigences des industries stimule également la robotique alimentaire sur le marché des applications alimentaires transformées. En outre, l’adoption croissante des systèmes robotiques par diverses industries, les technologies en constante évolution, l’augmentation du besoin d’efficacité opérationnelle dans l’industrie de la transformation des aliments, la croissance démographique et l’augmentation des investissements en recherche et développement par les fabricants affectent positivement la robotique alimentaire sur le marché des applications alimentaires transformées. En outre, le développement des systèmes d’automatisation tels que les systèmes articulés, parallèles, SCARA et cylindriques offre des opportunités rentables à la robotique alimentaire dans les acteurs du marché des applications alimentaires transformées au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. la croissance démographique et la forte augmentation des investissements dans la recherche et le développement par les fabricants affectent positivement la robotique alimentaire sur le marché des applications alimentaires transformées. En outre, le développement des systèmes d’automatisation tels que les systèmes articulés, parallèles, SCARA et cylindriques offre des opportunités rentables à la robotique alimentaire dans les acteurs du marché des applications alimentaires transformées au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. la croissance démographique et la forte augmentation des investissements dans la recherche et le développement par les fabricants affectent positivement la robotique alimentaire sur le marché des applications alimentaires transformées. En outre, le développement des systèmes d’automatisation tels que les systèmes articulés, parallèles, SCARA et cylindriques offre des opportunités rentables à la robotique alimentaire dans les acteurs du marché des applications alimentaires transformées au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

