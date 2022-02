Le marché de la RFID UHF (RAIN) devrait croître à un TCAC de 13,8 % pour atteindre 5 588,33 millions de dollars américains de 2021 à 2027

The Insight Partners a récemment publié un rapport intitulé UHF RFID (RAIN) Market Research Report 2020. Le rapport de recherche fournit une explication détaillée des différents facteurs qui peuvent stimuler le marché. Il discute de l’avenir du marché sur la base de détails historiques. Les analystes ont examiné la dynamique du marché en constante évolution pour évaluer leur impact sur le marché au sens large. Le rapport couvre également les segments disponibles sur le marché. Des méthodes de recherche primaires et secondaires ont été utilisées pour fournir aux lecteurs une compréhension exacte et précise de l’ensemble du marché RFID UHF (RAIN). Les analystes ont également fourni aux lecteurs une vision impartiale de la direction que prendront les entreprises au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché UHF RFID (RAIN) contient principalement les fabricants suivants: CAEN RFID S.r.l.,Convergence Systems Limited,Impinj, Inc.,Invengo Technology PTE. LTD.,Jadak – Une société Novanta,Lowry Solutions Inc.,Murata Manufacturing Co., Ltd.,NXP Semiconductors,Securitag Assembly Group Co., LTD (SAG),Walki Group OY

Les systèmes d’identification par radiofréquence (RFID) qui fonctionnent dans le spectre de fréquences UHF sont appelés systèmes RFID UHF. Le terme RAIN provient de RAdio frequency IdentificatioN, qui agit comme un clin d’œil au lien entre la RFID UHF et le cloud. Plusieurs composants matériels tels que les tags et les lecteurs sont intégrés à cette technologie. Les étiquettes RFID sont utilisées pour suivre tous les types d’objets dans les secteurs de la vente au détail, de la santé et de la fabrication, entre autres, et elles leur permettent également de gérer les actifs et les stocks.

Les tags/lecteurs RFID UHF fonctionnent à 433 MHz et 860–960 MHz. Les balises fonctionnent à l’aide du principe de couplage radiatif en champ lointain ou du principe de couplage de rétrodiffusion. Il a une plage de lecture plus large que les étiquettes basse fréquence (LF) et haute fréquence (HF). Les étiquettes RFID UHF se composent d’une antenne et de circuits intégrés (CI) ; l’antenne est utilisée pour recevoir les ondes RF et le circuit intégré comprend des informations de traitement, quatre banques de mémoire, des informations d’envoi et de réception et des protocoles anti-collision.

La complexité croissante des chaînes d’approvisionnement – due à l’externalisation, à l’internationalisation et à la vente au détail en ligne – conduit à atténuer le contrôle sur diverses activités, ce qui a conduit à des vulnérabilités dans ces chaînes d’approvisionnement. La contrefaçon est un problème répandu qui touche diverses entreprises. À l’heure actuelle, le problème se limite aux produits de luxe et aux biens tels que les produits de beauté et les vêtements. Par exemple, en mars 2020, en Malaisie, ~600 cas de vente en ligne de masques chirurgicaux contrefaits ont été signalés. De plus, Louis Vuitton, la société française de créateurs de sacs à main, a été la cible préférée des contrefacteurs.

Le rapport de recherche comprend également des chiffres du marché mondial qui fournissent des données historiques ainsi que des chiffres estimés. Il existe une image claire du taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport est conçu pour fournir aux lecteurs des données quantifiables recueillies à partir de données vérifiées. Le rapport tente de répondre à toutes les questions difficiles telles que la taille du marché et les stratégies commerciales.

Le marché RFID UHF (RAIN) a été segmenté comme suit:

Marché RFID UHF (RAIN) – par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché UHF RFID (RAIN) – par application

Commerce de détail et biens de consommation

Logistique et transport

Soins de santé

Fabrication

Autres applications

