Le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaire atteindra 6,06 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 6,30 % d’ici 2029

Les troubles cardiaques tels que les cardiopathies congénitales, les maladies coronariennes et les arythmies sont des exemples de maladies cardiovasculaires. Les blocages dans les artères sanguines peuvent provoquer une gêne thoracique et des crises cardiaques. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de ressentir une gêne thoracique en tant que symptôme de maladie cardiovasculaire, tandis que les femmes peuvent ressentir des symptômes tels qu’un épuisement excessif, un essoufflement et des nausées. Les blocages dans les artères et les veines sont éliminés à l’aide d’appareils de reconstruction cardiovasculaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaire de 3,72 milliards de dollars en 2021 atteindra 6,06 milliards de dollars en 2029 et devrait croître à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, la croissance Taux, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse de la canalisation, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché pour les moteurs de réparation et de reconstruction cardiovasculaires

Augmentation des maladies cardiaques

Selon l’American Heart Association, les maladies cardiovasculaires (MCV) étaient l’une des principales causes de décès aux États-Unis en 2015, représentant environ 800 000 décès. Aux États-Unis, environ 85,6 millions de personnes sont touchées par les effets d’un accident vasculaire cérébral ou d’autres types de maladies cardiovasculaires. C’est l’une des principales causes de décès dans le monde. Les maladies cardiovasculaires ont coûté la vie à près de 17,7 millions de personnes en 2015, représentant environ 31 % de tous les décès dans le monde. La maladie coronarienne bénigne est de plus en plus courante aux États-Unis. Plus d’un quart des bébés atteints de maladie coronarienne développent une maladie coronarienne catastrophique au cours de leur première année, nécessitant une intervention chirurgicale ou des médicaments pour la guérir. Par conséquent,

Avancées technologiques

De nouveaux produits technologiquement avancés, des conceptions de produits, l’approvisionnement en matières premières, la production de matières premières, l’évaluation clinique, des solutions de conservation et des procédures de conservation ont été produits. Considérez l’utilisation d’ePTFE dans la fabrication de patchs cardiovasculaires par Gore Medical. Les patchs en ePTFE renforcent l’industrie de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires à mesure que leur utilisation pour divers dispositifs de réparation cardiovasculaire se développe.

Procédures de cryoconservation améliorées Les procédures de cryoconservation

améliorées sur le plan technologique contribuent également à la croissance du marché des dispositifs de réparation cardiovasculaire. Ils permettent de conserver plus longtemps les matières premières collectées dans les tissus animaux, ce qui est essentiel pour prolonger leur cycle de vie. Ces avancées technologiques contribuent à stimuler la croissance du marché en augmentant la demande de greffes et de patchs cardiovasculaires.

opportunités

La demande de valves tissulaires a augmenté depuis l’introduction des valves transcathéters. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ou TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement) est une procédure approuvée par la FDA pour le traitement de la sténose aortique symptomatique avec remplacement valvulaire cardiaque. Le marché TAVR est dominé par des acteurs établis comme Edwards Lifesciences et Medtronic. De plus, JenaValve, une société allemande, s’est inscrite avec succès à l’étude de marquage CE pour le système TAVR péricardique de nouvelle génération JenaValve en avril 2018, et prévoit un lancement restreint dans certaines régions européennes et dans les pays où le marquage CE est activé aux États-Unis. les prochaines années. quarts. Dans les prochaines années,

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires sont :

CryoLife, Inc. (États-Unis)

Edwards Lifesciences Corporation (EE. UU.)

Bardo vasculaire périphérique (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Anteris (États-Unis)

Neovasc Inc. ( Canada)

Southernlight Biomaterials (Nueva Zelanda)

Medtronic (Irlande)

GETINGE AB (Suède)

WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

LeMaitre Vascular Inc. (États-Unis)

BioIntegral Surgical (Canada)

Laboratory Corporation of America Holdings ( États-Unis)

Terumo Medical Corporation (États-Unis)

Medical Perugia (France)

Gunze Limited (États-Unis)

Maverick Biosciences (EE. UU.)

Étendue du marché mondial de la réparation et de la reconstruction

cardiovasculaires Le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires est segmenté en fonction du produit, de la matière première et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

réparation de valves

cardiaques greffes cardiovasculaires

endoprothèse endovasculaire Greffe

d’accès pour hémodialyse

Greffe vasculaire périphérique

patchs cardiovasculaires

Demande

de patchs de réparation

cardiaque communication auriculaire

cour commune Anomalies du

coussin endocardique

communication interventionniste

Tétralogie de Fallot

suture hémorragie

Patchs de réparation vasculaire

endartériectomie carotidienne

Connexion anormale des veines pulmonaires

Transport de gros navires.

Reconstruction des veines porte et mésentérique supérieure

Les autres

Patchs biologiques

têtes synthétiques matières premières

Analyse régionale / aperçu du marché de la réparation et de la reconstruction

cardiovasculaires Le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, produit, matière première et application sont fournies, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la réparation et de la reconstruction cardiovasculaires. En raison du vieillissement de la population et des mauvaises habitudes de vie, les maladies cardiovasculaires sont fréquentes. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En raison de leur population nombreuse, de leur population vieillissante, de leurs besoins élevés en soins de santé non satisfaits et de l’évolution des modes de vie, la Chine, l’Inde et d’autres pays en croissance de la région sont au premier plan. L’amélioration des infrastructures sanitaires de la région contribue également à dynamiser le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affecter les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles. ressortissants.

