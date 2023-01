Le marché de la réparation du cartilage du genou devrait atteindre 2 651,17 millions de dollars américains à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision

Le marché de la réparation du cartilage du genou devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 2 651,17 millions d’ici 2028. Le nombre croissant de seniors et la prévalence croissante des troubles articulaires tels que l’arthrose devraient alimenter la croissance du marché de la réparation du cartilage du genou.

Le cartilage est un tissu doux, élastique et caoutchouteux qui recouvre et protège les extrémités des articulations du genou. Le cartilage articulaire, en particulier celui que l’on trouve dans l’articulation du genou, a un faible coefficient de frottement, une résistance élevée à l’usure et de faibles propriétés régénératrices. Il est responsable d’une grande partie de la résistance à la compression et des propriétés de charge de l’articulation du genou, et marcher sans lui est inconfortable ou impossible. L’arthrose est un trouble courant de défaillance du cartilage qui peut entraîner une diminution de l’amplitude des mouvements, une détérioration des os et, bien sûr, de la douleur. Il provoque l’usure de la surface articulaire et, dans les cas graves, l’os peut être exposé dans l’articulation en raison d’une combinaison de stress aigu et d’épuisement chronique.

Obtenez un exemple de PDF du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-knee-cartilage-repair-market

Les principales entreprises opérant sur le marché de la réparation du cartilage du genou sont Smith+Nephew, Stryker, Zimmer Biomet, B. Braun Melsungen AG, The Future of Biotechnology, MEDIPOST, Vericel Corporation, CONMED Corporation, Medical Devices Business Services (DePuy Synthes), Meril Life Sciences Private Ltd., Arthrex, Inc., Medacta International, Teijin Nakashima Medical Co., Ltd., BioTissue SA, ISTO Technologies, Inc., CartiHeal, Inc., Mathys AG Bettlach, Waldemar Link GmbH & Co.KG, JRI Orthopaedics, Regentis Biomaterials Ltd., Auxein Medical., EVOLUTIS INDIA PVT. LTD., et Japan MDM, Inc., entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport sur le marché de la réparation du cartilage du genou fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché de la réparation du cartilage du genou, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, reportez-vous au résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-knee-cartilage-repair-market

Réparation du cartilage du genou Portée du marché et taille du marché

Le marché mondial de la réparation du cartilage du genou est segmenté en fonction du traitement, de la chirurgie, de l’appareil, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du traitement, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en cellulaire et non cellulaire. En 2021, le segment cellulaire devrait dominer le marché en raison de son énorme contribution à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la réparation des défauts ostéochondraux ou chondraux.

Sur la base de la chirurgie, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en transplantation d’autogreffe ostéochondrale, transplantation d’allogreffe ostéochondrale, microfracture, forage, arthroplastie par abrasion, implantation de chondrocytes autologues, etc. En 2021, le segment de l’implantation de chondrocytes autologues devrait dominer le marché car les cellules cartilagineuses sont retirées du corps des patients, réduisant ainsi le risque de rejet de greffe.

Sur la base des dispositifs, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en implants, ostéotomie, greffes osseuses, arthroscopie, resurfaçage, arthrodèse et autres. En 2021, le segment des implants devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de blessures au genou et de la mise en œuvre croissante de politiques de remboursement favorables pour les arthroplasties du genou.

Sur la base de l’application, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en arthrose, polyarthrite rhumatoïde, ostéonécrose, fractures, tumeurs osseuses et autres. En 2021, le segment de l’arthrose devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante de l’arthrose due au mode de vie malsain des personnes à travers le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et centres indépendants. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché en raison du nombre croissant d’accidents de la circulation et de blessures liées au sport.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la réparation du cartilage du genou est segmenté en distributeurs tiers, ventes en ligne, ventes directes et autres. En 2021, le segment de la vente directe devrait dominer le marché en raison de la commodité qu’il offre aux clients.

Analyse au niveau du pays du marché de la réparation du cartilage du genou

Le marché de la réparation du cartilage du genou est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du traitement, de la chirurgie, des appareils, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la réparation du cartilage du genou sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, l’Autriche, l’Irlande, le reste de l’Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

Le segment cellulaire dans la région nord-américaine devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du nombre croissant de personnes âgées et de la prévalence croissante de troubles articulaires tels que l’arthrose. . Le segment du traitement cellulaire aux États-Unis domine le marché nord-américain en raison de l’augmentation de la recherche et du développement pour le marché de la réparation du cartilage du genou.

Explorez la table des matières complète sur : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-knee-cartilage-repair-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données des pays.

Meilleurs liens de rapport médical : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-leukapheresis-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-handheld-backscatter-x-ray-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-derived-cannabidiol-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-acanthamoeba-queratitis-tratamiento-mercado

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-microsporidiosis-treatment-market

Données client :

Il représente l’avenir ! Les études de marché de Data Bridge peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Nous nous engageons à offrir les meilleures opportunités. Data Bridge a une solution pour cela en laquelle vous pouvez avoir confiance. Data Bridge est le dessin animé Lupin et l’environnement de 2015.

Data Bridge Market Research comprend plus de 500 informations détaillées. Les entreprises du Fortune 500 représentent plus de 40 %. Data Bridge est le meilleur expert en qui vous pouvez avoir confiance. Nous sommes fiers de la satisfaction de nos clients à 99,9 %.

Nous contacter:-

étude de marché des données

UE_EE.UU. _ Una. EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Sinistre : +44 208 089 1725

A déterminer : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com