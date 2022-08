Le marché de la réparation des tissus mous croît pour afficher un TCAC remarquable de 6,1%% d’ici 2029 avec des facteurs clés tels que la taille, la part, la croissance et les perspectives d’opportunités

se ha representado muy bien en forma de gráficos, tablas o tablas para una mejor comprensión de los usuarios. Para realizar un análisis competitivo, se ha considerado una variedad de estrategias de los principales actores del mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones, adquisiciones y otros que conducen a un ascenso de sus huellas en el mercado. Además, se han explotado muestras de gran tamaño para la variedad de datos de este amplio informe empresarial. Un informe de mercado internacional Reparación de tejidos blandos utiliza las herramientas y técnicas más modernas para investigar, analizar y recopilar datos e información.

En la industria de la salud, la innovación de productos está en aumento. Las actividades de investigación y desarrollo de mercado también están dando como resultado el desarrollo de dispositivos nuevos y tecnológicamente avanzados. Las opciones de tratamiento actuales dependen en gran medida de los procedimientos quirúrgicos, que tienen una baja tasa de éxito. Como resultado, las alternativas superiores tecnológicamente avanzadas, como los procedimientos mínimamente invasivos y los productos de curación rápida, son fundamentales.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de reparación de tejidos blandos se valoró en USD 20978,02 millones en 2021 y se estima que alcanzará los USD 33688,96 millones para 2029, y se espera que crezca a una CAGR del 6,1 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 .

Jugadores del mercado cubiertos

LifeCell International SA Ltd. (India), Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.), Integra LifeSciences (EE. UU.), Organogenesis Inc. (EE. UU.), BD (EE. UU.), Medtronic (EE. UU.), Arthrex, Inc. (EE. UU.), Smith+Nephew ( Reino Unido), Wright Medical Group NV (EE. UU.), Stryker Corporation (EE. UU.), Boston Scientific Corporation (EE. UU.), Allergan (Irlanda), CryoLife, Inc. (EE. UU.), Athersys Inc. (EE. UU.), Zimmer Biomet (EE. UU.), LifeNet Health, US Stem Cell, Inc. (EE. UU.) e Isto Biologics (EE. UU.)

Dinámica del mercado de reparación de tejidos blandos

Conductores

Falta de sustitutos

La falta de sustitutos para las cirugías de reparación de tejidos blandos también tendrá un impacto en el crecimiento del mercado.

Aumento de la prevalencia de lesiones de tejidos blandos

Según estimaciones, aproximadamente 3,5 millones de lesiones deportivas ocurren en niños y adolescentes en los Estados Unidos cada año, lo que se prevé que impulsará el crecimiento del mercado de reparación de tejidos blandos.

Aumento de la población geriátrica

La obesidad en la población anciana se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos óseos degenerativos como la osteoporosis y la artrosis. Estos factores aumentarán la demanda del mercado de procedimientos de reparación de tejidos blandos.

Oportunidades

Además, el aumento de las perspectivas de inversión en los países en desarrollo brinda oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado de reparación de tejidos blandos en los próximos años.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, se proyecta que la falta de conciencia impedirá el crecimiento del mercado de reparación de tejidos blandos en el período objetivo. Sin embargo, el mayor costo de los procedimientos quirúrgicos podría desafiar aún más el crecimiento del mercado de reparación de tejidos blandos en un futuro cercano.

Este informe de mercado de Reparación de tejidos blandos proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de reparación de tejidos blandos, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Impacto de COVID-19 en el mercado de reparación de tejidos blandos

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en el mercado de reparación de tejidos blandos. La crisis del coronavirus y los cierres posteriores tuvieron graves consecuencias operativas y económicas en todo el espectro industrial. El mercado también sintió el calor del brote como resultado de las crecientes interrupciones en los servicios de atención médica, particularmente la atención de pacientes con heridas, lo que resultó en cambios significativos en la atención de heridas. Sin embargo, se espera que las preocupaciones sobre la piel inducida por la presión y las lesiones de los tejidos blandos en los pacientes afectados aumenten después del escenario pandémico de COVID-19.

Principales aspectos destacados de TOC: mercado global de reparación de tejidos blandos

Capítulo 1: Descripción general del mercado global Reparación de tejidos blandos

Capítulo 2: Impacto económico global en el mercado Reparación de tejidos blandos

Capítulo 3: Competencia global del tamaño del mercado por parte de los productores de la industria

Capítulo 4: Producciones globales, ingresos (valor), según regiones

Capítulo 5: Global Suministros (producción), consumo, exportación, importación, geográficamente

Capítulo 6: Producciones globales, ingresos (valor), tendencia de precios, tipo de producto

Capítulo 7: Análisis del mercado global, sobre la base de la aplicación

Capítulo 8: Cadena de valor de la industria del mercado

Capítulo 9: Cadena de mercado, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 10: Estrategias y políticas clave de los distribuidores/proveedores/comerciantes

Capítulo 11: Indicadores económicos clave, por proveedores del mercado

Capítulo 12: Análisis de factores de efecto de mercado

Capítulo 13: Período de pronóstico del mercado

Capítulo 14: Futuro del mercado

Capítulo 15: Apéndice

Alcance del mercado global Reparación de tejidos blandos y tamaño del mercado

El mercado de reparación de tejidos blandos está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Parche/malla de tejido

Dispositivos de fijación

Instrumentos laparoscópicos

Según el producto, el mercado de reparación de tejidos blandos se segmenta en parches/mallas de tejidos, dispositivos de fijación e instrumentos laparoscópicos. El parche/malla de tejido se ha subdividido aún más en malla biológica y malla sintética. La malla biológica se ha subsegmentado aún más en aloinjerto y xenoinjerto. Los dispositivos de fijación se han subsegmentado aún más en tornillos de interferencia, anclajes de sutura y otros.

Solicitud

Reparación de hernia

Reparación de duramadre

Reparación de la piel

Procedimientos de cabestrillo vaginal

Reparación ortopédica

Reparaciones Dentales

Reparación de reconstrucción mamaria

Sobre la base de la aplicación, el mercado de reparación de tejidos blandos se segmenta en reparación de hernia, reparación dural, reparación de la piel, procedimientos de cabestrillo vaginal, reparación ortopédica, reparación dental y reparación de reconstrucción mamaria.

Usuario final

hospitales

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Clínicas

