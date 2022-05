Le marché de la régénération des tissus en Asie-Pacifique (APAC) devrait subir un TCAC de 14,5 % et grimper jusqu’à 38,35 milliards USD d’ici 2029

Le rapport sur le marché de la régénération des tissus en Asie-Pacifique (APAC) présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Des informations incroyables sur l’industrie et un savoir-faire sur les plus grandes opportunités de marché dans l’industrie A nécessaires à une croissance commerciale réussie peuvent être obtenus grâce à ce rapport d’étude de marché. L’intelligence économique a été utilisée ici pour générer ce rapport sur le marché, qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché. Le rapport gagnant sur le marché de la régénération des tissus en Asie-Pacifique (APAC) fournit un potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la régénération des tissus en Asie-Pacifique (APAC) était évalué à 12,98 milliards USD en 2021, atteindrait 38,35 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 14,5 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la régénération tissulaire sont :

Arteriocyte Medical Systems Inc. (États-Unis)

Athersys Inc. (Ohio)

Cerapedics Inc. (États-Unis)

Co. Don AG (Allemagne)

Cook Medical Inc. (États-Unis)

US Stem Cell Inc. (États-Unis)

Cytori Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Cerapedicsm, Inc. (États-Unis)

Organogenesis, Inc. (États-Unis)

Wright Medical Group NV (Pays-Bas)

Zimmer Biomet (États-Unis)

ACell, Inc. (NOUS)

Tissue Regenix (États-Unis)

Définition du marché

Le processus de restauration ou de remplacement des tissus endommagés ou malades pour les réparer ou les réparer est connu sous le nom de régénération tissulaire. Les troubles congénitaux, les anomalies et les lésions tissulaires induites par la maladie augmentent tous le besoin de régénération tissulaire. L’ingénierie tissulaire est une technique de préservation, de restauration et d’amélioration de la fonction des tissus endommagés. Le processus de régénération des tissus améliore l’espérance de vie d’un patient en reconstruisant les organes endommagés.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par technologie (thérapie cellulaire, thérapie par cellules souches, sources de cellules souches, vascularisation tissulaire, culture cellulaire, autres), matière première (synthétique, génétiquement modifiée, biologique), application (cardiovasculaire, oncologie, dermatologie, orthopédie, neurologie, ophtalmologie, autres) , utilisateur final (hôpitaux et centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, autres) Pays couverts Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) Acteurs du marché couverts Arteriocyte Medical Systems Inc. (États-Unis), Athersys Inc. (Ohio), Cerapedics Inc. (États-Unis), Co. Don AG (Allemagne), Cook Medical Inc. (États-Unis), US Stem Cell Inc. (États-Unis), Cytori Therapeutics , Inc. (États-Unis), Cerapedicsm, Inc. (États-Unis), Organogenesis, Inc. (États-Unis), Wright Medical Group NV (Pays-Bas), Zimmer Biomet (États-Unis), ACell, Inc. (États-Unis), Tissue Regenix (États-Unis) Opportunités de marché Croissance de la demande pour des technologies telles que l’impression 3D Augmentation des activités de R&D

Dynamique du marché de la régénération tissulaire

Conducteurs

Augmentation de la fréquence des maladies chroniques et du besoin de chirurgies

Le marché devrait croître au cours de la période projetée en raison de l’utilisation accrue de biomarqueurs pour la détection des maladies et du développement rapide de procédures telles que les technologies des cellules souches et la thérapie génique, entre autres. La réactivité accrue des prestations et la disponibilité des équipements auprès des médecins et des condamnés contribueront également à accélérer le rythme de croissance du marché de la régénération tissulaire. La demande croissante de traitements sur mesure sera un moteur de marché important, stimulant encore plus la demande de régénération tissulaire. De plus, l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires augmentera le risque de maladies chroniques, entraînant une croissance plus rapide du marché.

Montée en puissance des fonctions de l’impression 3D dans la régénération tissulaire

À terme, les progrès des biomatériaux, des nanotechnologies, des traitements cellulaires et de l’administration de médicaments devraient stimuler la croissance du marché de la régénération tissulaire. Les réglementations gouvernementales, les problèmes de remboursement, en particulier dans les économies émergentes, et le manque de financement dans les pays en développement sont les facteurs les plus susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la popularité de la technologie de régénération tissulaire

Le nombre de procédures de régénération est en augmentation. L’utilisation de greffes vasculaires issues de l’ingénierie tissulaire dans le traitement et la chirurgie des maladies cardiovasculaires fait l’objet de recherches au stade préclinique. Des progrès sont actuellement réalisés dans le développement de vessies issues de l’ingénierie tissulaire à l’extérieur du corps du patient et dans leur transplantation réussie.

Opportunités

Au cours de la période de prévision, une croissance de la demande pour des technologies telles que l’impression 3D dans la régénération des tissus, ainsi qu’une augmentation des activités de R&D, offriront de nouvelles opportunités pour le marché de la régénération des tissus. En outre, les subventions et investissements gouvernementaux, ainsi que l’innovation dans les biomatériaux, les nanotechnologies, les traitements cellulaires et l’administration de médicaments, sont susceptibles d’améliorer le potentiel positif du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique (APAC) est susceptible d’être entravé par des réglementations gouvernementales strictes, des coûts de traitement élevés et des difficultés à obtenir des remboursements et une couverture pour ces thérapies. Cette technique est coûteuse (en particulier les choix à long terme), peut avoir des effets indésirables sur les premiers patients, peut entraîner des complications et même des infections/ruptures dans les premiers stades.

Ce rapport sur le marché de la régénération tissulaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la régénération tissulaire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la régénération tissulaire

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de la santé. Depuis la pandémie de COVID 19, la recherche clinique sur l’ingénierie tissulaire a été rendue indisponible et les essais cliniques non liés à la COVID 19 ont été réduits. Pendant ce temps, plusieurs sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont réorienté leur attention vers les médicaments et vaccins thérapeutiques COVID-19. De plus, une baisse significative des programmes de dons de cellules et de tissus a limité le marché mondial de l’ingénierie tissulaire. En conséquence, les retards et les perturbations dans la recherche clinique et les annulations ou les retards dans le remplacement des tissus et les traitements reconstructifs entravent la croissance du marché de l’ingénierie tissulaire en Asie-Pacifique (APAC).

Développement récent

En 2020, le ministère de la Santé des États-Unis a annoncé le projet « New Vision », visant à placer la médecine régénérative et la thérapie par cellules souches au premier plan des soins de santé.

En avril 2020, Tissue Regeneration Technologies (TRT) a annoncé un ajout important à notre famille de brevets, qui pourrait aider à lutter contre le coronavirus. Ce brevet utilise les processus bien compris des ondes de choc non focalisées pour combattre cet agent pathogène mortel.

Portée du marché de la régénération tissulaire en Asie-Pacifique (APAC)

Le marché de la régénération tissulaire est segmenté en fonction du composant, de la matière première, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composants

Thérapie cellulaire

Thérapie par cellules souches

Sources de cellules souches

Produits de cellules souches existants et en phase de développement

Vascularisation tissulaire

Culture cellulaire

Petites molécules et produits biologiques

Autres

Matière première

Synthétique

Génétiquement modifié

Biologique

Application

Troubles cardiovasculaires

Oncologie

Dermatologie

Neurologie

Ophtalmologie

Autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres ambulatoires

Laboratoires

Analyse/aperçus régionaux du marché de la régénération tissulaire

Le marché de la régénération tissulaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, matière première, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la régénération tissulaire sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC).

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique (APAC) devrait représenter la majorité du marché de la régénération tissulaire en Asie-Pacifique (APAC). Au cours de la période de prévision, les lancements de nouveaux produits, l’existence d’acteurs de marché de premier plan axés sur la recherche et le développement et une augmentation de la fréquence des maladies chroniques devraient stimuler le marché de la régénération tissulaire dans la région.

En raison de l’augmentation du nombre de personnes gériatriques, le marché de la régénération tissulaire en Asie-Pacifique devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. En outre, les tentatives du gouvernement pour étendre les infrastructures de soins de santé devraient stimuler l’industrie de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques de l’Asie-Pacifique (APAC) et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la régénération tissulaire vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’ équipement , la base installée de différents types de produits pour le marché de la régénération tissulaire, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de la régénération tissulaire. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Questions résolues dans ce rapport:

1. Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient se rapprocher?

2. Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie à l’extérieur et de plus pour chaque portion à l’intérieur ?

3. Quelle sera l’application et les types et devis joints attentivement par les fabricants ?

4. Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

5. La durée de l’opportunité du marché mondial ?

6. Comment la part de marché fait-elle progresser les fluctuations de leur valeur à partir de diverses marques d’assemblage ?

