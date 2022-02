Le marché de la reconstruction mammaire examiné dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché et prévisions jusqu’en 2028

Obtenir des informations bien informées sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus qui prend beaucoup de temps. Cependant, un rapport d’étude de marché international résout ce problème très rapidement et facilement. Ce rapport de marché a été structuré en comprenant parfaitement les besoins spécifiques de l’entreprise. Le rapport recueille avec précision les données et les informations sur des facteurs précieux pour cette industrie, qui vont du comportement des clients, des tendances émergentes, de l’utilisation des produits et du positionnement de la marque. Les informations du rapport gagnant aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le marché de la reconstruction mammaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 776,61 millions USD d’ici 2022-2029 et augmentera à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La principale préoccupation de la reconstruction mammaire est de reformer le sein après la mastectomie ou la tumorectomie. De nos jours, la chirurgie esthétique est la principale chirurgie de reconstruction mammaire parmi la population féminine pour la restauration de la forme des seins. La chirurgie mammaire est principalement réalisée pour des raisons esthétiques et reconstructrices. Selon la société américaine des chirurgiens plasticiens, des informations publiées indiquent qu’environ 18 millions de personnes ont subi des procédures cosmétiques chirurgicales et peu invasives aux États-Unis.

Selon la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) en 2017, le nombre de femmes ayant subi une augmentation mammaire a augmenté de 6,00 % par rapport à l’année précédente, ce qui en fait à nouveau la procédure de chirurgie esthétique la plus populaire. Ainsi, avec l’aspiration croissante à être plus belles, les femmes préfèrent la chirurgie mammaire

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire sont POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, CEREPLAS, Establishment Labs SA, ALLERGAN, AbbVie Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., GC Aesthetics, Arion Laboratories, IDEAL IMPLANT INCORPORATED, Sientra, Inc. ., HANSBIOMED CO. LTD, AirXpanders, PMT Corporation, Silimed, Integra Lifesciences, DPS Technology Development Ltd, Wanhe, KOKEN CO., LTD., Sebbin et DEFYGRAVITY parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse granulaire de la part de marché, de la segmentation, des prévisions de revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport comprend une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel qui se concentre sur les principaux moteurs et contraintes pour les acteurs clés.

Tendances du marché :

Le marché mondial de la reconstruction mammaire est segmenté en six segments notables tels que la technologie, le type, la forme de reconstruction, le placement, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en sous-mammaire, trans-axillaire, péri-aréolaire, transombilical. En 2019, le segment inframammaire devrait être en tête avec 38,70 % de parts et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Sur la base du type, le marché est segmenté en alloplastique, autologue. L’alloplastique est en outre segmenté en implant mammaire, expanseurs tissulaires, accessoires d’implants. L’implant mammaire est en outre classé en silicone et en solution saline. En 2019, le segment autologue devrait être en tête avec 69,05 % de parts, tandis que le segment alloplastique croît avec le TCAC le plus élevé de 8,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Sur la base de la forme de reconstruction, le marché est segmenté en forme d’implant rond, forme d’implant anatomique, forme d’expanseur rond, forme d’expanseur anatomique. En 2019, le segment de la forme des implants ronds devrait être en tête avec 44,84 % de parts et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Sur la base du placement, le marché est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire, insertion sous-musculaire. En 2019, le segment d’insertion à double plan devrait être en tête avec 44,08 % d’actions et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, au détail. En 2019, le segment des appels d’offres directs devrait être en tête avec 73,08 % d’actions et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire. En 2019, le segment hospitalier devrait être en tête avec des parts de 60,84 % et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

OPPORTUNITÉ:

MARCHÉS ÉMERGENTS

Les pays émergents peuvent être considérés comme une grande opportunité pour les entreprises qui vendent des implants mammaires. Parce que dans les pays émergents, le nombre croissant de cancers du sein, le programme de sensibilisation à la reconstruction mammaire ainsi que le nombre d’entreprises existantes sont comparativement plus nombreux que les autres.

Les pays émergents tels que l’Inde, la Chine, la Thaïlande, le Brésil sont devenus les pays potentiels à émerger sur le marché. Ces pays sont également l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le coût élevé des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de haute qualité et à la pointe de la technologie sont développés par les fabricants du Brésil, de Chine, de Corée, de Taïwan, du Mexique et d’Inde, des pays qui fabriquent et développent leurs industries nationales pour la concurrence mondiale. . Une opportunité de croissance majeure pour le marché de la reconstruction mammaire en raison de la prévalence croissante du cancer du sein dans les pays émergents attire les entreprises mondiales pour investir dans des pays émergents tels que le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la Hongrie, l’Indonésie, l’Inde et bien d’autres.

En août 2016, modèle imprimé en 4D utilisé en chirurgie reconstructive pour un patient atteint de cancer. Dans cette chirurgie de reconstruction mammaire, l’impression 4D implique une structure structurellement liée à la structure d’impression 3D qui est capable de s’auto-assembler dans le corps. Grâce à cet implant, une prolifération positive des tissus a été remarquée chez le patient

