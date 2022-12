Le marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord par technologie, type, application devrait atteindre 1 493,79 millions USD et tendances du secteur

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché de la reconstruction mammaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 493,79 USD millions d’ici 2027. L’incidence croissante du cancer du sein et la demande accrue de reconstruction mammaire sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché de la reconstruction mammaire au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

AbbVie Inc

Sientra, Inc.

IMPLANT IDÉAL INCORPORÉ

Etablissement Labs SA

CEREPLAS

DPS Technology Development Ltd,

LABORATOIRES ARION

Integra LifeSciences

Chirurgie RTI

Société PMT

AirXpanders, Inc.

DEFIER LA GRAVITE

Aperçu du marché:

Reconstruction mammaire est le re-développement du sein chez les femmes. Il s’agit de créer un sein d’apparence naturelle à l’aide de tissus autologues ou de matériel prothétique. La chirurgie de reconstruction mammaire est essentiellement de deux types: les implants ou les prothèses qui comprennent des implants en silicone ou salins et un autre est la chirurgie autologue ou lambeau cutané qui comprend l’utilisation de tissus provenant de toute autre partie du corps du patient. La reconstruction mammaire est réalisée par diverses technologies telles que les techniques de reconstruction du mamelon, le nouveau dispositif sans fil et le lipofilling. Par exemple, la reconstruction mammaire à lambeau libre bilatérale est une méthode dans laquelle le tissu est prélevé dans le bas de l’abdomen, comme une abdominoplastie, et est utilisé pour reconstruire le sein. Le robot permet aux chirurgiens de pratiquer une incision plus petite dans les muscles de la paroi abdominale, permettant au patient de récupérer rapidement de la chirurgie.

La prévalence et l’incidence croissantes du cancer du sein, l’augmentation de l’apparence esthétique et la sensibilisation croissante aux chirurgies reconstructives du sein agissent comme un moteur de la croissance du marché de la reconstruction mammaire. Cependant, le rappel de produit, le coût élevé du traitement et la réglementation gouvernementale stricte freinent la croissance du marché de la reconstruction mammaire.

Le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la reconstruction mammaire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché de la reconstruction mammaire et taille du marché

Le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en fonction de la technologie, du type, de la forme de reconstruction, du placement, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en sous-mammaire, péri-aréolaire, trans-axillaire et transombilical. En 2020, le segment sous-mammaire domine le marché de la reconstruction mammaire car il s’agit de la technique la plus préférée pour effectuer la construction mammaire par les chirurgiens car elle offre un contrôle facile et large dans la pose d’implants mammaires aux chirurgiens.

Sur la base du type, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en alloplastique et autologue . En 2020, le segment autologue domine le marché de la reconstruction mammaire car le sein reconstruit semble plus normal à la suite de cette procédure par rapport à la reconstruction mammaire par implant.

Sur la base de la forme de reconstruction, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en forme d’implant rond, forme d’implant anatomique, forme d’expanseur rond et forme d’expanseur anatomique. En 2020, le segment de la forme des implants ronds domine le marché de la reconstruction mammaire car la rotation des implants ne crée aucun problème en cas de formes d’implants ronds en raison de sa structure circulaire.

Sur la base du placement, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire et insertion sous-musculaire. En 2020, le segment de l’insertion à double plan domine le marché de la reconstruction mammaire car il réduit le risque d’endommager les canaux galactophores et les nerfs associés, ce qui entraîne un taux de réussite élevé de l’allaitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en hôpitaux , cliniques et centres de chirurgie ambulatoire . En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché de la reconstruction mammaire parce que les hôpitaux ont la capacité de faire des investissements en capital élevés pour apporter les derniers dispositifs et accessoires de reconstruction mammaire technologiquement avancés.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en appel d’offres direct et au détail . En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché de la reconstruction mammaire car la plupart des prestataires de services achètent les appareils auprès des fabricants et on remarque que les revenus des ventes directes sont plus élevés, ils sont donc influents et en croissance sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord

Le marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, type, forme de reconstruction, placement, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la reconstruction mammaire en raison de la forte adoption de la reconstruction mammaire pour le traitement de la mastectomie associée au cancer dans la région et l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de recherches. et le développement ainsi que des essais cliniques dans la région. Les États-Unis dominent le marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord et mènent la croissance dans la région Amérique du Nord en raison de la prévalence croissante du cancer du sein et de la forte présence locale des principaux acteurs du marché. Le Canada affiche la deuxième croissance la plus élevée en raison de la sensibilisation accrue à la reconstruction mammaire dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation des acquisitions et des fusions sur le marché de la reconstruction mammaire crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la reconstruction mammaire

Le marché de la reconstruction mammaire vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque croissance de pays dans une industrie particulière avec les ventes de reconstruction mammaire, l’impact de l’avancement de la reconstruction mammaire et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la reconstruction mammaire. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Reconstruction mammaire

Le paysage concurrentiel du marché de la reconstruction mammaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la reconstruction mammaire en Amérique du Nord.

