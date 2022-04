Le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 37,42 millions USD et analyse: principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, part et demande || DBMR

Le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique augmente de 6,6 % avec des facteurs tels que la prévalence et l’incidence croissantes du cancer du sein. La mort joue un rôle essentiel dans la prévention de la détection précoce en complétant le traitement afin de contrôler la maladie dévastatrice et donc d’améliorer la croissance du marché des chirurgies de reconstruction mammaire, pour cette raison la prévalence et l’incidence croissantes du cancer du sein agissent comme un moteur pour croissance de la demande du marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait pour atteindre 37,42 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de la prévalence et de l’incidence du cancer du sein, l’augmentation de l’apparence esthétique, la sensibilisation croissante aux chirurgies reconstructives du sein sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le marché de la reconstruction mammaire se développe avec des facteurs tels que l’augmentation de l’apparence esthétique, la sensibilisation croissante aux chirurgies mammaires reconstructives et l’augmentation des avantages technologiques dans la reconstruction mammaire, ainsi que ce rappel de produit, le coût élevé du traitement, une réglementation gouvernementale stricte peut entraver la croissance du marché dans le période de prévision donnée.

Scénario de marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le leader du marché est Johnson & Johnson Services, Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 40 % à 45 % sur le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique. Par exemple, en mars 2019, la Food and Drug Administration (FDA) annonce qu’elle a approuvé le dispositif MemoryShape dans le cadre de l’application Premarket Approval (PMA). Cela aidera l’entreprise à élargir son portefeuille sur le marché des implants de reconstruction mammaire.

Tendances ayant un impact sur le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la reconstruction mammaire devient chaque année plus compétitif avec des entreprises telles que Johnson & Johnson Services, Inc., ALLERGAN et Sientra Inc. car elles sont les leaders du marché de la reconstruction mammaire. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché de la reconstruction mammaire.

La reconstruction mammaire est le redéveloppement du sein dans le corps de la femme. Cela comprend l’utilisation de tissus autologues ou de matériel prothétique pour construire un sein d’apparence naturelle. La chirurgie de reconstruction mammaire est essentiellement de deux types: les implants ou les prothèses qui comprennent des implants en silicone ou salins et un autre est la chirurgie autologue ou lambeau cutané qui comprend l’utilisation de tissus provenant d’une autre partie du corps.

La reconstruction mammaire est une intervention chirurgicale qui restaure la forme du sein après une mastectomie. La reconstruction mammaire utilise des implants mammaires en silicone remplis de gel de silicone ou d’eau salée (solution saline) pour façonner le sein. C’est une procédure complexe avec implant mammaire. À l’heure actuelle, diverses techniques sont disponibles pour la reconstruction mammaire, telles que la reconstruction du mamelon, une approche de médecine régénérative utilisant des échafaudages de tissus imprimés en 3D. Il y a une évolution des techniques de reconstruction du mamelon, de la méthode chirurgicale phare de la peau locale aux approches modernes d’ingénierie tissulaire.

La prévalence et l’incidence croissantes du cancer du sein, l’augmentation de l’apparence esthétique, la sensibilisation croissante aux chirurgies reconstructives du sein et l’augmentation des avantages technologiques dans la reconstruction mammaire sont les principaux moteurs qui propulsent la demande du marché de la reconstruction mammaire au cours de la période de prévision. Cependant, le rappel de produit, le coût élevé du traitement, une réglementation gouvernementale stricte freinent la croissance du marché de la reconstruction mammaire.

Le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Évolution du marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

En mars 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé que la société avait reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour son appareil MemoryShape dans le cadre d’une demande d’approbation préalable à la commercialisation (PMA). Cela aidera l’entreprise à élargir son portefeuille sur le marché des implants de reconstruction mammaire.

En juillet 2018, POLYTECH Health & Aesthetics fusionne ses opérations avec G&G Biotechnology fusionné avec MedTech. Les deux sociétés bénéficieraient de l’expertise de l’autre, élargiraient leur portefeuille de produits actuel et renforceraient leur clientèle. Grâce à leur gamme élargie de produits et d’innovation, ils deviendraient les leaders des implants mammaires et élargiraient leur présence mondiale.

Portées du marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté sur la base des pays en Afrique du Sud et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Toutes les analyses par pays du marché de la reconstruction mammaire sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée sur la base du type; le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en alloplastique et autologue. Sur la base de la technologie, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en sous-mammaire, péri-aréolaire, trans-axillaire et trans-ombilical. Sur la base de la forme de reconstruction, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en forme d’implant rond, forme d’implant anatomique, forme d’expanseur rond et forme d’expanseur anatomique. Sur la base du placement, le Moyen-Orient et Le marché de la reconstruction mammaire en Afrique est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire et insertion sous-musculaire. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. Sur la base du canal de distribution, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d’offres directs et au détail.

Portée et taille du marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en six segments notables qui sont la technologie, le type, la forme de reconstruction, le placement, les utilisateurs finaux et le canal de distribution.

Sur la base du type, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en alloplastique et autologue. En 2020, le segment autologue est dominé car il comprend la reconstruction par lambeau qui est une meilleure acceptation de la reconstruction par lambeau dans la procédure de reconstruction mammaire totale.

Sur la base de la technologie, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en sous-mammaire, péri-aréolaire, trans-axillaire et trans-ombilical. En 2020, le segment de la forme des implants ronds domine le marché de la reconstruction mammaire car il est plus économique et même pour l’acceptation croissante de la forme des implants ronds.

Sur la base de la forme de reconstruction, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en forme d’implant rond, forme d’ implant anatomique , forme d’expanseur rond et forme d’expanseur anatomique. En 2020, le segment sous-mammaire est dominé sur le marché car il s’agit de la pratique la plus courante utilisée par les chirurgiens plasticiens en raison de laquelle il domine le marché.

Sur la base du placement, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire et insertion sous-musculaire. En 2020, le segment de l’insertion à double plan domine le marché de la reconstruction mammaire en raison de la demande croissante d’insertion à double plan dans la chirurgie de reconstruction mammaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire. En 2020, le segment hospitalier domine le marché de la reconstruction mammaire en raison de la demande croissante de reconstruction mammaire dans les hôpitaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2020, les appels d’offres directs dominent le marché car les implants sont soumis à de nombreuses réglementations qui sont mises à la disposition de l’utilisateur final via le canal direct, c’est-à-dire que le fabricant lui-même fournit les produits d’implant à l’utilisateur final sans aucune entité tierce, il domine donc le marché.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2026

La taille du marché

Normes et changements du marché

Parts de marché dans différents pays

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

POLYTECH Santé & Esthétique GmbH

CEREPLAS

Matériaux plastiques Cie., Ltd de Guangzhou Wanhe

ALLERGAN

Johnson & Johnson Services, Inc.

GC Esthétique

Laboratoires Arion

Sientra et Inc.

HANSBIOMED CO. LTD

Méthodologie de recherche : marché de la reconstruction mammaire au Moyen-Orient et en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux

Côté demande : médecins du sport, professionnels de la santé, hôpitaux, fabricants de produits, responsables commerciaux et experts du secteur

Côté offre : fournisseurs de services, chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

