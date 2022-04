Le marché de la reconstruction mammaire 2022 met en évidence les principales opportunités commerciales et la croissance jusqu’en 2028

Selon l’étude de The Insight Partners sur «Prévisions du marché de la reconstruction mammaire jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Type, placement, procédure», le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. Le marché de la reconstruction mammaire devrait connaître une croissance énorme en raison de l’approbation croissante des médicaments à petites molécules, de la demande croissante de R&D de la part des organisations sous contrat et de l’adoption croissante de petites molécules dans les traitements des maladies chroniques.

La reconstruction mammaire est le processus chirurgical de reconstruction de la forme et de l’apparence d’un sein, le plus souvent chez les femmes qui ont subi une intervention chirurgicale dans le cadre d’un traitement contre le cancer du sein. Pour reconstruire un sein d’apparence naturelle, le processus de reconstruction se fait en utilisant du tissu autologue, implants prothétiques, ou une combinaison des deux .

Aperçu du marché

Prévalence élevée du cancer du sein

Le cancer du sein est l’un des types de cancer les plus couramment observés chez les femmes. Il se caractérise principalement par le développement de masses dans les seins, l’inversion des mamelons, le changement de la forme des seins, la libération de liquides des mamelons, des plaques rouges ou squameuses sur la peau, des de la peau, et la douleur et la montée en flèche des mamelons. Le cancer du sein est traité par mastectomie, une procédure qui comprend l’ablation de tout le sein par un processus chirurgical. Les chirurgies de reconstruction mammaire sont utilisées pour reconstruire les seins après la mastectomie. Reconstruction implantaire et reconstruction autologue ou lambeau sont les deux principales techniques utilisées dans ces chirurgies.Avec la prévalence croissante du cancer du sein dans le monde, de nombreuses femmes optent pour des procédures de reconstruction pour retrouver la forme originale de leurs seins après la mastectomie.Selon breastcancer.org, en janvier 2018, plus de 3,1 millions de femmes aux États-Unis avaient des antécédents de cancer du sein, y compris celles qui suivaient un traitement et celles qui avaient subi un tr De plus, selon une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 2,3 millions de femmes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020. De plus, selon une étude publiée dans le journal of American Society of Clinical Oncology en 2020, environ 1 femme sur 29 en Inde souffre d’un cancer du sein à un moment donné de sa vie. pour atteindre 840 000 d’ici 2020. Des tendances similaires d’augmentation du nombre de cas de cancer du sein ont été observées dans d’autres parties du monde.La prévalence croissante du cancer du sein, associée à la préférence croissante pour les procédures de reconstruction mammaire après mastectomie, renforce la croissance du marché .

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde.Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont quelques-uns des les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés.Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur le type

Par type, le marché de la reconstruction mammaire est divisé en implants mammaires et accessoires pour implants.Le segment des implants mammaires détenait une plus grande part du marché en 2020, et le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur le placement

Par placement, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire et insertion sous-musculaire Le segment de l’insertion à double plan détenait la plus grande part du marché en 2020. De plus, le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en le marché au cours de la période de prévision.

Informations basées sur la procédure

Par procédure, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en procédures immédiates, procédures différées et procédures de révision. En 2020, le segment des procédures immédiates détenait la plus grande part du marché. En outre, le marché du même segment devrait croître au plus vite. taux au cours des prochaines années.

Marché de la reconstruction mammaire: paysage concurrentiel et développements clés

Allergan Plc,Mentor Worldwide LLC (filiale de Johnson & Johnson),Sientra Inc.,GC Aesthetics PLC,POLYTECH Health & Aesthetics GmbH,HANSBIOMED CO. LTD,IDEAL IMPLANT INCORPORATED, Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co., Ltd.,Establishment Labs SA ,Groupe Sebbin SAS

