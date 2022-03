Le marché de la reconnaissance d’images devrait atteindre 98,96 milliards USD en 2030

avènement des services multimédias dans le cloud et l’essor des appareils mobiles devraient stimuler la croissance des revenus marché

du . devrait atteindre 98,96 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance rapide des revenus du marché de la reconnaissance d’images est due à divers facteurs tels que l’utilisation croissante des services de données à large bande passante et la demande croissante de solutions de reconnaissance d’images dans le domaine de la sécurité et de la surveillance.

La technologie de reconnaissance d’image est utilisée dans diverses utilisations finales telles que les véhicules autonomes, l’identification faciale sur les sites Web de réseaux sociaux, la reconnaissance faciale par les forces de l’ordre et la technologie de mémoire faciale aux points de contrôle de sécurité dans les aéroports. Des entreprises de divers secteurs tels que l’automobile, la vente au détail et le commerce électronique, la sécurité et la santé utilisent des techniques de traitement d’images numériques à des fins d’identification, de publicité et d’automatisation. La technique de reconnaissance d’image est apparue comme l’alternative la plus prometteuse pour établir l’identité des individus par rapport à d’autres méthodes d’authentification.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Qualcomm Technologies Inc., Microsoft Corporation, NEC Corporation, IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Google LLC, Oracle Corporation, Honeywell International Inc., Toshiba Corporation, Amazon Web Services Inc., Vispera

Get un exemple du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2182

Quelques points saillants du rapport

Par technologie, le segment de la reconnaissance faciale devrait connaître un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision, car il est adopté dans des secteurs allant de fabrication à la sécurité et à la surveillance. Il est généralement utilisé à des fins d’authentification à deux facteurs. Il peut également être utilisé pour accéder aux applications mobiles, accéder aux bâtiments et pour l’enregistrement des services touristiques.

Par déploiement, le segment du cloud représentait la plus grande part des revenus du marché en 2020 et devrait connaître un TCAC des revenus plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue de solutions de reconnaissance d’images dans les industries d’utilisation finale où une surveillance centralisée est nécessaire, comme la banque, les services financiers , et l’assurance, les médias et le divertissement, et le gouvernement. Plusieurs organisations mettent en œuvre un traitement d’image basé sur le cloud pour sécuriser les données confidentielles, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Par application, le segment du marketing et de la publicité représentait la plus grande part des revenus du marché en 2020. Le segment de réalité augmentée devrait connaître un TCAC de revenus plus élevé au cours de la période de prévision car il est utilisé à des fins multiples, telles que l’affichage de produits et le divertissement.

Le marché de la reconnaissance d’images en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’adoption élevée de technologies de pointe, de la croissance du secteur de la vente au détail et du commerce électronique et de la présence d’acteurs de premier plan sur le marché, tels que Microsoft Corporation, NEC Corporation et Qualcomm Technologies Inc.

Le marché de la reconnaissance d’images dans la région Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC des revenus plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des mobiles et des tablettes, des avancées technologiques rapides dans les économies émergentes. L’application croissante de la mémoire faciale dans les systèmes de sécurité et de surveillance devrait également stimuler la croissance des revenus du marché.

En décembre 2021, NEC Corporation a annoncé le développement d’une technologie d’authentification biométrique sécurisée qui permet aux utilisateurs de s’authentifier avec des informations faciales cryptées. Cette technologie réduit le risque d’utilisation abusive en cas de fuite d’informations faciales et contribue à l’expansion des cas d’utilisation d’authentification biométrique sûre et sécurisée.

Pour comprendre comment notre rapport sur le marché de la reconnaissance d’image peut apporter une différence à votre stratégie commerciale:– https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2182

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la reconnaissance d’images en fonction de la technologie, de l’utilisation finale, des composants, du déploiement, de l’application et de la région. :

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

code

Traitement d’image numérique

faciale Reconnaissance

objets Reconnaissance

de formes Reconnaissance

optique de caractères

Perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

cloud

sur site

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

Matériel

Logiciel

Services

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

Banque, services financiers et assurance

détail

Santé

Médias et divertissement

Gouvernement

Transport et logistique

Automobile

Télécommunications

Autres

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030 )

Numérisation et imagerie

Sécurité et surveillance

Recherche d’images

Réalité augmentée

Marketing et publicité

Autres

Demander une personnalisation du rapport @ Merci

_

lu

notre

avoir

rapport

d’

.Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

Parcourir plus Report@

Finance Cloud Market-@ https://www.reportsanddata.com/report-detail/finance-cloud-market

Marché de l’assurance aviation-@ https://www.reportsanddata.com/report-detail/aviation-insurance-market

Marché des technologies immersives-@ https://www.reportsanddata.com/report-detail/immersive-technology-market

Semiconductor AGV & Mobile Robots Market- @https://www.reportsanddata.com/report-detail/semiconductor-agv-and-mobile-robots -market

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John Watson

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs