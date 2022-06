Le marché de la récolte de précision va surfer sur la vague de concentration croissante sur la fabrication : The Insight Partners

L’étude du marché de la récolte de précision par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

La récolte de précision implique l’intégration de technologies avancées dans les pratiques agricoles existantes pour augmenter l’efficacité de la production et la qualité des produits agricoles. Ils améliorent la qualité de vie des travailleurs agricoles en réduisant le travail pénible et les tâches fastidieuses. Le processus consiste à collecter des données sur le terrain pour optimiser l’ensemble du processus de récolte, permettant un suivi géographique en temps réel des activités de secouage, de balayage, de ramassage et de chargement.

Le rapport sur le marché de la récolte de précision comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché de la récolte de précision. Voici quelques acteurs éminents impliqués dans le marché de la récolte de précision – Acteurs majeurs : Ag Leader Technology, AGCO Corporation, AgJunction, CLAAS KGaA mbH, Deere & Company, DICKEY-john, PELLENC S.A.S, Raven Industries, Inc., TEEJET TECHNOLOGIES, Trimble Inc. .

Le marché de la récolte de précision est fortement influencé par des facteurs moteurs tels que la demande croissante de récolte mécanisée en raison de la pénurie de main-d’œuvre, l’adoption croissante de robots de récolte en serre et en horticulture, des économies de coûts substantielles et le soutien du gouvernement à l’adoption de techniques de récolte modernes stimulent la croissance du marché. Cependant, les investissements en capital élevés et le manque de compétences et de connaissances techniques chez les agriculteurs ont un impact négatif sur la croissance de ce marché dans le scénario de marché actuel.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de la récolte de précision est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Récolte de précision est analysée et décrite dans le rapport.

Le marché mondial de la récolte de précision est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’offre. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices et robots de récolte. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en cultures, horticulture et serre. Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériel, logiciel et services. En outre, le matériel est segmenté en système de guidage et de direction, GPS, système de surveillance du rendement, bras robotisé, capteurs et caméras.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la récolte de précision du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la récolte de précision dans ces régions.

