Le marché de la recharge de véhicules électriques sans fil (EV) devrait représenter 41,35% du TCAC massif d’ici 2028

Le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 41,35 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, le marché de la recharge sans fil de véhicules électriques (VE) présente certaines limites qui peuvent entraver la croissance potentielle du marché, telles que le coût élevé de la mise à niveau vers la technologie de recharge sans fil, tandis que la minimisation de la perte d’efficacité et l’investissement élevé dans l’infrastructure pour la La recharge a le potentiel de défier la croissance du marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE).

La recharge sans fil des véhicules électriques est la méthode de recharge des véhicules sans utiliser de fils lorsqu’ils sont en mouvement ou sont fixés aux stations de recharge.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) sont Continental AG, Qualcomm Technologies Inc., TOYOTA MOTOR CORPORATION, Bombardier, WiTricity Corporation, HELLA GmbH & Co. KGaA, TOSHIBA CORPORATION, ZTE Corporation, ELIX Wireless, HEVO Power, AddÉnergie Technologies Inc., Blink Charging Co., ChargePoint Inc., ClipperCreek, EVgo Services LLC, Leviton Manufacturing Co. Inc., SemaConnect Inc., ABB, Alfen NV, Allego BV et Siemens, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : marché mondial de la recharge de véhicules électriques sans fil (VE)

Sur la base du type de propulsion, le marché de la recharge de véhicules électriques sans fil (VE) est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV) et en véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV). Le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) a également été segmenté sur la base du système de recharge en transfert de puissance magnétique, transfert de puissance inductif et transfert de puissance capacitif.



En fonction du type de charge, le marché de la charge des véhicules électriques sans fil (VE) est segmenté ensystème de charge sans fil dynamique et système de charge sans fil fixe.



Sur la base des composants, le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) est segmenté en socle de recharge de base, unité de commande de puissance et socle de recharge de véhicule.

Sur la base de l’alimentation électrique, le marché de la recharge de véhicules électriques sans fil (VE) est segmenté en 3 à 11 kW, 11 à 50 kW et moins de 50 kW.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) est segmenté en après-vente et OE.

Le segment des applications du marché de la recharge de véhicules électriques (VE) sans fil est segmenté en bornes de recharge commerciales et en unités de recharge à domicile.

Raisons d'acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

