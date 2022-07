Le marché de la réalité virtuelle augmentera à un rythme soutenu en termes de revenus en 2028

Ce rapport a été généré en respectant strictement les engagements et les délais pour fournir le meilleur rapport de marché. Ce rapport sur le marché mondial traite d’un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, notamment les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations et l’innovation. Étant de nature complète, ce rapport d’étude de marché donne un meilleur aperçu des différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Ce rapport est l’un des rapports d’études de marché les plus importants, uniques et honorables, qui est formé en se concentrant sur des conditions préalables spécifiques à l’entreprise.

Le marché de la réalité virtuelle devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 49,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 484 489,49 USD. millions d’ici 2028. Les tendances croissantes des jeux vidéo contribuent à la croissance de ce marché.

La liste des acteurs clés présentés dans l’étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l’analyse SWOT :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Sony Corporation, Lenovo, Autodesk Inc., Nintendo, Psious, WorldViz, Inc., Firsthand Technology Inc., Sixense Enterprises Inc., HTC Corporation, FOVE, Inc., Ultraleap Limited, StarVR Corp, Google (filiale d’Alphabet Inc.), Qualcomm Technologies, Inc., Barco, HP Development Company, LP, Microsoft, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Facebook Technologies, LLC. (Une filiale de Facebook Inc.), Virtuix, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Source de données et méthodologie de recherche :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, GCC par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Face aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché sur la réalité virtuelle discute et met en lumière :

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment le marché mondial de la réalité virtuelle devrait changer.

– Où se dirige l’industrie de la réalité virtuelle et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, DBMR s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises de réalité virtuelle et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment Virtual Reality Company dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Segmentation clé du marché

Sur la base des composants, le marché de la réalité virtuelle est segmenté en matériel et logiciel. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché de la réalité virtuelle dans le segment des composants en raison de sa disponibilité facile des produits. Cependant, le segment des logiciels devrait croître à un rythme plus élevé étant donné que les créateurs de contenu VR augmentent dans le monde et que les prix du matériel baissent.

Sur la base du type d’appareil, le marché de la réalité virtuelle est segmenté en écrans montés sur la tête, projecteurs et murs d’affichage et appareils de suivi des gestes. En 2021, le segment des écrans montés sur la tête devrait dominer le segment des types d’appareils et devrait croître à un rythme plus élevé. De plus, les écrans montés sur la tête sont largement utilisés dans les industries du jeu et du divertissement, qui attirent de nombreux clients pour s’adapter au produit.

Sur la base de la technologie, le marché de la réalité virtuelle est segmenté en entièrement immersif, non immersif et semi-immersif. En 2021, le segment entièrement immersif devrait dominer le marché de la réalité virtuelle dans le segment technologique et devrait croître au rythme le plus élevé compte tenu de ses fonctionnalités très impressionnantes et de la rentabilité du système.

Sur la base de la verticale, le marché de la réalité virtuelle est segmenté en divertissement et médias, soins de santé, industriel, commercial, aérospatial et défense, automobile, éducation et autres. En 2021, le secteur du divertissement et des médias devrait dominer le marché de la réalité virtuelle, car les appareils basés sur la réalité virtuelle sont plus adaptés aux jeux et au divertissement et sont largement adoptés à des fins de divertissement.

Ce rapport complet fournit :

