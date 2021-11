Le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle atteindra 130,01 milliards de dollars US d’ici 2025 pour croître à un TCAC de 42,2%

AR et VR transforment la façon dont la fabrication, les industries, les usines et autres fonctionnent, les images et les données numériques ont rendu les processus beaucoup plus faciles. AR ajoute les données numériques à l’environnement réel, permettant à l’utilisateur d’explorer plus de détails sur l’environnement réel. Cette application d’AR est une longueur d’avance sur l’application VR qui permet à l’utilisateur de visualiser la réalité par simulation. Les applications AR sont plus réalisables car elles peuvent être déployées sur des smartphones et des tablettes. Ces applications dans un scénario industriel aident les employés à comprendre les outils, les machines et d’autres applications, notamment la formation, le diagnostic des machines et la réparation. Par exemple, Ford Motors utilise la technologie AR et VR pour concevoir les modèles de voitures avant de prototyper les modèles.

Principales conclusions de l’étude :

Du point de vue de la croissance, l’Inde dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 47,9% au cours de la période de prévision.

Sur la base de la technologie, le segment de la réalité virtuelle devrait connaître d’importantes opportunités rentables lucratives avec un taux de croissance prévu du TCAC de 23,6%

Le marché des capteurs par composants sur le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait croître avec un TCAC de 40,3%

Le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle est classé en fonction de la géographie en Amérique du Nord, en Europe, en APAC, en MEA et en SAM. L’Amérique du Nord dominera le marché avec de nombreux adopteurs précoces de la technologie AR et VR, suivie de l’Europe en 2015. L’APAC représentera les régions à la croissance la plus rapide, ce qui se manifeste par l’engagement continu d’activités de collaboration et de fusion entre les fournisseurs de services, les développeurs de logiciels et les fabricants d’appareils. MEA et SAM connaîtront une croissance nominale au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : DAQRI, LLC, Augmented Pixels Inc., EON Reality, Inc, I nnovega, Inc., Catchoom, Laster Technologies, Layar B.V., Total Immersion, Vuzix Corporation, Zugara, Inc.

L’adoption croissante de la technologie informatique et l’amélioration de la connectivité dans la région APAC stimuleront la croissance du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Ces technologies ont des applications répandues dans différents domaines tels que la santé, le divertissement, le marketing, le sport, l’automobile et l’industrie. Actuellement, le taux d’adoption de ces technologies dans l’APAC est limité et semble avoir plus de potentiel pour l’avenir.

