Le marché de la réadaptation cardiaque Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative jusqu’en 2028 | Halma plc, OMRON Corporation, Koninklijke Philips N.V

Le marché de la réadaptation cardiaque en Asie-Pacifique devrait atteindre 566,21 millions de dollars US d’ici 2028 contre 336,45 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 6,8 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché Asie-Pacifique de la réadaptation cardiaque» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de la réadaptation cardiaque Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2028.

Les appareils de rééducation cardiaque sont utilisés par des patients souffrant de maladies cardiaques. Ces dispositifs de rééducation aident les patients à réduire le risque de crises cardiaques et de maladies cardiaques. Des séances de conseil, des interventions psychosociales, des conseils sur l’activité physique, des conseils nutritionnels, l’hypertension, la gestion du diabète et du poids et l’exercice sont quelques-unes des activités qui aident à surveiller la maladie d’un patient.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Halma plc

Société OMRON

Koninklijke Philips N.V.

Compagnie générale d’électricité

Santé et forme physique de base, LLC

Resideo Technologies, Inc

La croissance du marché est attribuée à certains facteurs clés tels que l’augmentation des produits de réadaptation cardiaque technologiquement avancés et les initiatives gouvernementales de soutien pour la réadaptation cardiaque. Cependant, le coût élevé de l’équipement de réadaptation cardiaque devrait entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours des années de prévision. La RC est une intervention multidisciplinaire fondée sur des preuves, conférée pour améliorer les conséquences sur la santé et la qualité de vie lorsqu’elle est utilisée comme prévention secondaire. Plusieurs initiatives gouvernementales sont considérées comme ayant un impact important sur le marché. Sensibilisation accrue à la RC, orientation croissante des patients éligibles et réduction du système et des limites de la coopération des patients dans la promotion des taux d’inscription, de référence et de participation aux programmes de RC. Plusieurs fabricants travaillent sur des produits avancés de réadaptation cardiaque.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la réadaptation cardiaque en Asie-Pacifique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des revenus globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Asie-Pacifique pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la réadaptation cardiaque en Asie-Pacifique. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de réadaptation cardiaque Asie-Pacifique.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique de la réadaptation cardiaque se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique de réadaptation cardiaque en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de la réadaptation cardiaque en Asie-Pacifique.