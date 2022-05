Le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique devrait atteindre 89,91 millions USD d’ici 2028

Rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique , les stratégies des concurrents sont analysées en fonction de leurs développements récents, des lancements de nouveaux produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions, ce qui permet de deviner la portée de l’amélioration pour l’entreprise cliente. Aucune pierre n’est laissée de côté lors de l’analyse du marché et de la préparation de ce rapport d’étude de marché sous une forme présentable pour répondre à l’anticipation des utilisateurs. Ce rapport de marché est à grande échelle et orienté objet qui a été planifié avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions inventives, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. La grande échelle d’un rapport d’étude de marché oblige les entreprises à se concentrer sur les aspects les plus importants du marché.

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 89,91 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie médicale est un moteur majeur pour le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs clés :

IntraOp Medical, Inc.,

Ariane Systèmes Médicaux Ltée,

Varian Medical Systems, Inc., C

arl Zeiss MEDITECAG,

Eckert & Ziegler. ,

Sensus Santé

iCAD inc.,

Elekta AB,

SIT – SIT Sordina IORT Technologies SpA,

REMEDI Co., Ltd.,

GMV

Brainlab AG et entre autres.

Segmentation:

Scénario de marché du marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à administrer une forte dose de rayonnement ionisant à une tumeur ou à un lit tumoral pendant une intervention chirurgicale. Il implique la visualisation directe du lit tumoral et espace les tissus normaux du lit tumoral, ce qui permet de maximiser la dose à la tumeur tout en minimisant la dose aux tissus normaux. Ainsi, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit de la tumeur et de faciliter l’augmentation de la dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales, améliorant ainsi le rapport thérapeutique. Parce que le rayonnement IORT est ciblé directement sur la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit. L’IORT a démontré son efficacité dans une grande variété de tumeurs et de cancers tels que les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce, en raison de la capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire sont la prévalence croissante des maladies cancéreuses, le soutien des politiques de remboursement pour les patients atteints de cancer, la population gériatrique croissante qui est la plus vulnérable au cancer, les progrès technologiques en IORT et la collaboration croissante des acteurs du marché IORT avec les hôpitaux et autres milieux médicaux. D’autre part, le risque associé à l’exposition à des doses élevées de rayonnement et les défis associés à la valeur de la marque peuvent freiner la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire.

Ce rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

Ce rapport d’étude de marché met en évidence :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel

Analyse d’impact COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Portée du rapport :

Le rapport d'enquête sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique comprend les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l'industrie, l'analyse du marché cible, les orientations futures, l'identification des opportunités, l'analyse stratégique, les informations sur l'innovation. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d'entrée, l'analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l'évaluation du marché et les études de viabilité. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans ce rapport sous un aperçu du marché qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures.

Une partie des questions centrales abordées dans le rapport sont les suivantes :

-Enquête sur les concurrents

-Quelle est la prochaine étape -Prévision des

données du

marché -Évaluation des opportunités et des risques -Dynamique

et tendances du marché

Couverture du rapport

– – Il offre une évaluation globale du secteur des entreprises qui mémorise les données de diverses parties du marché telles que l’innovation, les arts, les applications scéniques, etc.

-Il intègre une enquête détaillée sur l’effet de la pandémie de COVID-19 disponible.

-Il présente différentes procédures prises par des acteurs importants du marché pour obtenir le développement.

-Il présente les avancées les plus récentes de l’industrie.

-Il présente le développement du marché étudié par diverses zones topographiques

Marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique Le rapport de recherche englobe une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l'industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. De plus, ce rapport de marché comprend également des détails sur l'analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l'analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Les profils d'entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l'importation, l'exportation, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le rapport.

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRA-OPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRA-OPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL ET ASIE-PACIFIQUE

FIGURE 5 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRA-OPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : DÉMOGRAPHIE DES ENTREVUES

FIGURE 10 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRA-OPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE : SEGMENTATION

FIGURE 11 LA PRÉVALENCE CROISSANTE DES MALADIES CANCÉREUSES DEVRAIT STIMULER LE MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRA-OPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 12 LES DISPOSITIFS DE RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE DEVRAIENT REPRÉSENTER LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE EN 2021 ET 2028

FIGURE 13 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE

FIGURE 14 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE, PAR MÉTHODE, 2020

FIGURE 15 MARCHÉ DE LA RADIOTHÉRAPIE INTRAOPÉRATOIRE EN ASIE-PACIFIQUE, PAR PRODUIT, 2020

