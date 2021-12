Le marché de la radioprotection médicale est en plein essor dans le monde 2021-2028 | Principaux acteurs clés – ETS-Lindgren, Gaven, AliMed, Ultraray

Résumé du marché mondial de la protection contre les rayonnements médicaux :

La recherche et l’analyse effectuées dans le rapport gagnant sur le marché de la protection contre les radiations médicales aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport de marché de grande envergure. Le rapport fournit des estimations des valeurs TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie de la santé qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies. De plus, le rapport sur le marché de la protection contre les radiations médicales résout également l’objectif de valider les informations qui ont été recueillies par le biais de recherches internes ou primaires.

En combinant beaucoup d’efforts et en ne négligeant aucun effort, un rapport d’étude de marché tout compris sur le marché de la protection contre les radiations médicales a été préparé. Le rapport contribuera certainement à augmenter les ventes et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Cette étude de marché évalue également la situation du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport d’étude de marché fiable étend la portée au succès souhaité dans l’entreprise. Les données et informations couvertes dans le rapport réaliste Radioprotection médicale sont obtenues à partir de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché.

Le marché mondial de la protection contre les rayonnements médicaux devrait représenter 1183,29 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les produits de protection contre les rayonnements médicaux aident à protéger l’être humain contre l’exposition aux rayonnements nocifs. Les produits de protection contre les rayonnements médicaux sont également capables d’arrêter les rayons gamma et les rayons X. Il existe trois types différents de matériaux de protection contre les rayonnements, tels que le blindage traditionnel au plomb (Pb), le blindage composite au plomb (Pb), le blindage sans plomb (Pb) et le blindage sans plomb (Pb), tous trois présentent une fonction importante dans la protection contre les radiations.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la protection contre les radiations médicales sont l’augmentation de la sensibilisation à la sécurité chez les personnes lors de la manipulation des équipements radioactifs, l’augmentation du nombre de centres et d’installations d’imagerie diagnostique et l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, y compris cancer.

Segmentation globale du marché Radioprotection médicale :

Sur la base de la production, le marché de la protection contre les rayonnements médicaux est segmenté en produits de protection IRM, boucliers, barrières, cabines, feuilles de plomb, verre au plomb, briques de plomb et autres.

Sur la base de Solution, le marché de la radioprotection médicale est segmenté en protection contre la radiothérapie et protection de diagnostic.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la protection contre les rayonnements médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres d’oncologie et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la protection contre les rayonnements médicaux en raison de l’augmentation du nombre de centres et d’installations d’imagerie diagnostique et de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, y compris le cancer dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la protection contre les rayonnements médicaux :

Produits de protection contre les rayonnements personnalisés MarShield ETS-Lindgren CORP D’INGÉNIERIE RAY-BAR Radioprotection Amray Globe Composite Solutions LLC Industries Gaven inc. Blindage A&L Veritas Medical Solutions LLC AliMed Inc. Ultraray De Gahlen Biodex Imagerie médicale de Brown ESCO Technologies inc Scanflex Médical AB ProTechMed Compagnie des métaux Mars

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de la protection contre les radiations médicales comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la protection contre les radiations médicales, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la protection contre les radiations médicales, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la protection contre les rayonnements médicaux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de la protection contre les radiations médicales par régions

5 Analyse globale du marché de la protection contre les radiations médicales par type

6 Analyse globale du marché de la protection contre les radiations médicales par applications

7 Analyse globale du marché de la protection contre les radiations médicales par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la protection contre les radiations médicales

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la protection contre les radiations médicales 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

