Le marché de la radiologie interventionnelle devrait connaître une croissance de 43 338,89 millions USD avec des perspectives de taille, des stratégies, des pays, des types et des applications d’ici 2029

Le marché de la radiologie interventionnelle est un rapport d'étude de marché détaillé qui sert à plusieurs fins et donne à l'entreprise un avantage concurrentiel. Pour se démarquer de la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d'avenir est très importante. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

L’analyse et les estimations effectuées via le vaste document d’étude de marché sur la radiologie interventionnelle aident à se faire une idée des lancements de produits, des futurs produits, des coentreprises, de la stratégie marketing, des développements, des fusions et des accusations et de leurs effets sur les ventes, le marketing, les promotions. , chiffre d’affaires, importation, exportation et valeurs CAGR. Le rapport aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Un excellent rapport sur le marché de la radiologie interventionnelle présente les nombreuses informations et solutions commerciales qui vous aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

General Electric (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Carestream Health (États-Unis)

ESAOTE SPA (Italie)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Shimadzu Corporation (Japon)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)

Analyses et aperçus clés du marché :

La prévalence croissante des maladies chroniques crée une demande pour des scanners, des radiographies et des appareils de traitement de haute qualité dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Par conséquent, de nombreux pays mettent l’accent sur le développement de nouvelles stratégies pour améliorer l’accès des populations à des soins de qualité. Des méthodes innovantes ont été introduites en Inde pour améliorer le suivi de ces maladies et d’autres conditions connexes. De plus, ces dernières années, il y a eu une prise de conscience active de l’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoces et de son impact potentiel sur le rétablissement rapide des patients dans le monde en développement. Les facteurs ci-dessus contribuent à accroître la demande de produits avancés de radiologie interventionnelle.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché de la radiologie interventionnelle au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial de la radiologie interventionnelle a tendance à être d’environ 7,13% au cours de la période de prévision mentionnée. La valeur marchande en USD s’est avérée être de 24 979,80 millions USD en 2021 et devrait connaître une croissance de 43 338,89 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché , et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché mondial de la radiologie interventionnelle

Conducteurs

Plus d’inclusion de traitement mini-invasif

L’incidence croissante des maladies chroniques telles que le cancer et les problèmes cardiovasculaires chez les patients adultes et âgés stimule la demande d’options de traitement peu invasives et constitue un facteur majeur de croissance du marché de la radiologie interventionnelle. C’est l’un des moteurs. Les patients atteints de maladies chroniques peuvent être traités à l’aide de diverses techniques de radiologie interventionnelle telles que la tomodensitométrie, l’IRM et l’échographie.

La radiologie interventionnelle favorise la rentabilité

La chirurgie mini-invasive est de plus en plus populaire en raison de sa rentabilité et de sa courte durée d’hospitalisation. Ces traitements ont augmenté l’espérance de vie des patients et atteint une prévalence suffisante pour avoir un impact significatif sur le marché. La disponibilité de techniques peu coûteuses et de traitements rentables a accru la confiance des patients dans la radiologie interventionnelle.

Opportunités

Augmentation de la population de patients

Les patients qui reçoivent un traitement approprié ont moins de comorbidité et peuvent être moins à risque de la développer. Par conséquent, la population de patients sans cesse croissante a augmenté la demande de radiothérapie interventionnelle, ce qui a à son tour augmenté le taux d’adoption de méthodes peu invasives.

Augmentation de la population des personnes âgées

L’augmentation de la population gériatrique augmente sûrement la demande du marché de la radiologie interventionnelle. Le type varié de maladies chroniques et ses comorbidités associées aux personnes âgées influencent le traitement des chirurgies mini-invasives qui, à leur tour, impliquent l’utilisation de la radiologie interventionnelle. Ainsi, ce facteur augmente la demande du marché.

Marché de la radiologie interventionnelle, par région:

Le marché mondial de la radiologie interventionnelle est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la radiologie interventionnelle sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la radiologie interventionnelle en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, de politiques de remboursement favorables pour les patients, d’une forte demande de méthodes de traitement avancées et d’infrastructures de soins de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Portée du marché de la radiologie interventionnelle

Le marché de la radiologie interventionnelle est segmenté en fonction de la technologie, de la procédure, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Cathéters

Stents

Filtres de la veine cave inférieure (VCI)

Dispositifs d’altération du flux hémodynamique (HFA)

Ballons d’angioplastie

Systèmes de thrombectomie

Dispositifs d’embolisation

Aiguilles de biopsie

Accessoires

Les autres

Procédure

Angioplastie

Angiographie

Biopsie et drainage

Embolisation

Thrombolyse

Vertébroplastie

Néphrostomie

Les autres

Produit

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Imagerie par ultrasons

Scanners de tomodensitométrie (CT)

Systèmes d’angiographie

Systèmes de fluoroscopie

Appareils de biopsie

Les autres

Application

Cardiologie

Urologie et Néphrologie

Oncologie

Gastro-entérologie

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Paramètres de soins à domicile

