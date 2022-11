Le marché de la radiographie numérique dentaire connaîtra une croissance saine de 4,31 milliards USD avec un excellent TCAC de 4,5 % jusqu’en 2029 : opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research sous le titre « Marché des rayons X numériques dentaires» (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuie sur une aide à la décision stratégique et tactique. Le rapport d’analyse du marché de la radiographie dentaire numérique couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication et l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport avec tous les moteurs et les restrictions du marché. Présente une analyse comparative détaillée de tous les segments régionaux et de joueurs,

En 2020, la catégorie des rayons X intra-oraux devrait détenir la plus grande part de marché et devrait dominer le marché en raison de sa capacité à générer des images complètes des dents et ainsi identifier les troubles dentaires et osseux potentiels. Les rayons sont les plus couramment utilisés. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la radiographie numérique dentaire était évalué à 3,03 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,31 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 4,5% et au cours de la période de prévision à partir de 2022 à 2029.

Aperçu du marché:

La radiographie numérique dentaire, également connue sous le nom de radiographie numérique dentaire, est une technique préventive et diagnostique dans laquelle les rayons X traversent tous les tissus mous, tels que les gencives, et sont absorbés par les tissus denses, ce qui donne une image . Les dentistes peuvent utiliser des radiographies dentaires numériques pour diagnostiquer des affections dentaires courantes telles que les caries, les maladies des gencives et les infections dentaires. Par rapport aux procédures d’imagerie traditionnelles, les radiographies dentaires numériques sont récemment devenues une modalité préférée car elles sont plus sûres et plus pratiques.

Les radiographies traditionnelles sont connues pour être plus lentes et émettent plus de rayonnement que les radiographies dentaires numériques. Les images radiographiques numériques sont affichées sur l’ordinateur en quelques secondes et peuvent être agrandies à la qualité d’image appropriée. Grâce à ces améliorations, les patients auront un accès plus facile à l’information et à l’éducation sur leur santé dentaire. De plus, par rapport aux radiographies traditionnelles, les radiographies numériques sont moins dangereuses pour les patients car elles contiennent jusqu’à 90 % de rayonnement en moins.

Dynamique du marché des rayons X numériques dentaires

Conducteurs

développement technologique

Les progrès de la technologie sont un élément essentiel de la croissance du marché de la radiographie dentaire numérique. Les systèmes de radiographie numérique dentaire sont très demandés en raison de facteurs tels que la qualité de l’image, la vitesse d’acquisition, la portabilité, la forme du détecteur, les logiciels et les développements technologiques dans les méthodologies d’imagerie dentaire.

Vieillissement accru de la population

De graves détériorations dentaires ont été documentées dans les pays industrialisés et en développement en raison de la prévalence croissante des caries dentaires et des troubles parodontaux. Selon les données du CDC de 2019, 92 % des personnes âgées de 20 à 64 ans aux États-Unis ont des caries dentaires.

Augmentation des cas de maladies dentaires

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies dentaires représentent un fardeau majeur pour la santé dans de nombreux pays, avec près de 3,5 milliards de personnes dans le monde qui en souffrent. La carie dentaire, les traumatismes buccaux, le cancer de la bouche et les maladies des gencives ne sont que quelques-uns d’entre eux. En conséquence, les dépenses en soins dentaires ont considérablement augmenté.

Opportunités

En outre, on estime que le besoin croissant de dentisterie esthétique, l’augmentation du tourisme médical et les régions inexploitées offriront des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la radiographie dentaire numérique dans les années à venir.

Restrictions/Défis

D’autre part, la hausse des prix des équipements de radiographie numérique dentaire devrait entraver la croissance du marché de la radiographie numérique dentaire au cours de la période cible. Cependant, la pénurie de remboursement des soins dentaires pourrait encore remettre en cause la croissance du marché de la radiographie dentaire numérique dans un avenir proche.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la radiographie numérique dentaire sont :

Siemens (Allemagne)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

General Electric Company (États-Unis)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

Carestream Santé. (NOUS)

Dentsply Sirona. (NOUS)

Danher (États-Unis)

PLANMECA OY (Finlande)

VATECH (Inde)

J. Morita Corporation (États-Unis)

Villa Sistemi Medicali (Italie)

Yoshida Dental MFG. CO., LTD. (Japon)

Midmark Corporation (États-Unis)

IMAGERIE APTERYX INC (Canada)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Konica Minolta Business Solutions India Pvt. Ltd (Inde)

Hamamatsu Photonics K.K. (Japon)

Technologies Teledyne intégrées. (NOUS)

Images KA. (Canada)

BONNE SANTÉ INC. (Inde)

Faits importants sur ce rapport de marché : –

Ce rapport de recherche révèle cet aperçu de l’entreprise, cet aperçu du produit, la part de marché, le rapport offre-demande, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et les détails d’importation / exportation.

Le rapport de l’industrie captive différentes approches et procédures soutenues par les principaux acteurs du marché pour prendre des décisions commerciales cruciales.

Cette recherche présente certains paramètres tels que la valeur de la production, l’analyse de la stratégie marketing, les Distributeurs/Commerçants et les facteurs d’effet sont également évoqués.

Des données historiques et actuelles sont fournies dans le rapport sur la base desquelles des projections futures sont faites et une analyse de l’industrie est effectuée.

Les détails d’importation et d’exportation ainsi que la valeur de consommation et la capacité de production de chaque région sont mentionnés dans le rapport.

L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de la chaîne de valeur et l’analyse SWOT sont d’autres paramètres importants qui sont utilisés pour l’analyse de la croissance du marché.

Le rapport fournit aux clients des faits et des chiffres sur le marché sur la base d’une évaluation de l’industrie par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Marché mondial de la radiographie numérique dentaire

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la radiographie numérique dentaire

Chapitre 4: Segmentation du marché de la radiographie numérique dentaire en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus basée sur les types et les applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Le rapport couvre :

Chiffre d’affaires annualisé du marché (en millions de dollars) pour chaque part de marché.

Analyse par pays des principales zones géographiques.

Entreprises clés opérant sur le marché mondial de la radiographie numérique dentaire. Selon la disponibilité des données, les informations relatives aux lancements de nouveaux produits, aux solutions pratiques, à la recherche et à l’analyse dédiées, à l’innovation, aux solutions de talents sont également disponibles dans le rapport.

Analyse de la politique commerciale en identifiant la segmentation clé du marché positionnée pour une forte croissance future.

Analyse des principales collaborations, fusions acquisitions et stratégies d’expansion de marché.

Stratégies concurrentielles en identifiant « qui est où » sur le marché en fonction des demandes et des préférences des consommateurs.

