Le marché de la radio mobile terrestre atteindra 6 408,5 millions de dollars US à un TCAC de 10,9 % d’ici 2025 | Données des principaux pays par les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Land Mobile Radio Market – Global Analysis and Forecast to 2025″, le marché mondial de la radio mobile terrestre devrait atteindre 16 226,1 millions de dollars US en 2025, enregistrant un TCAC de 10,9 %. au cours de la période de prévision 2017-2025. Le marché de la radio mobile terrestre a connu une croissance et un taux d’adoption élevés au cours des dernières années et devrait également connaître une croissance et un taux d’adoption importants dans les années à venir.

Marché de la radio mobile terrestre: paysage concurrentiel et développements clés

Les principales entreprises présentées dans ce rapport sont Harris Corporation, Motorola Solutions, Inc, Simoco Telecommunications Ltd., RELM Wireless Corporation (BK Technologies), Hytera Communications Corporation Limited, Tait Communications Ltd., Thales Group, Icom Inc, JVC Kenwood Corporation et Cartel Communication Systems Inc. L’une des principales raisons de la forte adoption des radios mobiles terrestres est les besoins des utilisateurs et des organismes de réglementation encourageant le passage à la technologie mobile numérique à partir de l’analogique.

Cette avancée technologique contribue à l’amélioration de l’efficacité spectrale et tire parti à la fois de la voix et des données. Une communication claire et fiable dans toute la zone de service, des communications personnalisées et rentables avec des communications de données intégrées sont quelques-uns des principaux moteurs qui renforcent le marché de la radio mobile terrestre

Outre la demande pour la technologie LMR dans les organisations de sécurité publique, la demande pour cette technologie est en forte augmentation dans les organisations privées. Les systèmes LMR sont très utilisés dans le secteur commercial qui comprend les services publics, le transport, l’industrie, la logistique, la sécurité et plusieurs autres. La plupart du temps, les entreprises qui effectuent des opérations commerciales quotidiennes ont besoin de cette technologie plus que les autres dans le secteur commercial. Le LMR largement utilisé dans le secteur commercial est celui des radios portables en raison de sa petite taille et de sa facilité d’utilisation. De plus, comme la construction augmente dans diverses zones géographiques à un rythme élevé, en raison de plusieurs facteurs tels que le développement des villes intelligentes, rendant les constructions sujettes aux catastrophes et la construction d’immeubles de grande hauteur, la demande de radios mobiles terrestres augmente sur le site de développement pour la communication. Par conséquent, la demande croissante de technologie LMR de la part d’organisations privées stimule le marché de la radio mobile terrestre.

Marché de la radio mobile terrestre : informations clés – tendance future

Auparavant, les opérations utilisaient des appareils LMR qui ne prenaient en charge que la communication vocale sans intégration ni communication de données. Dans les missions critiques, il y a eu divers cas où les intervenants avaient besoin d’accéder à des applications gourmandes en données, de partager des vidéos ou de rechercher des bases de données. L’impossibilité d’accéder à ces informations représentait un énorme retard dans la communication essentielle à la mission

Cela a augmenté la demande d’une technologie de communication avec la voix ainsi que la communication de données. Les professionnels de la sécurité publique ont exigé un système de communication à large bande fiable pour les aider dans leurs missions de sauvetage, telles que l’évolution à long terme (LTE). Le projet de partenariat de 3e génération (3GPP) est en charge du marché LTE et travaille à fournir le système de communication à large bande LTE aux organismes de sécurité publique.

Marché de la radio mobile terrestre : aperçu segmentaire

Cette technologie à large bande LTE fournira une grande variété de fonctionnalités aux organisations pour un champ de bataille axé sur l’information. De nombreux grands acteurs du marché, tels que Harris Corporation, Motorola, Kenwood, Hytera et d’autres, ont déjà intégré le LTE et proposent des produits avec une combinaison de solutions LTE/LMR. Le personnel de sécurité du secteur militaire et commercial opérant à travers les États-Unis utilise un type différent de systèmes radio, notamment des radios embarquées, portables et aéroportées fonctionnant à différentes fréquences pour la communication vocale et de données. Les entreprises opérant en Amérique du Nord développent continuellement des solutions de communication avancées en accord avec la demande particulière des pays de la région.

Le marché mondial de la radio mobile terrestre est segmenté en fonction de la technologie, c’est-à-dire analogique et numérique. Le segment numérique devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les radios mobiles numériques fournissent une norme numérique de faible complexité pour remplacer la radio analogique. Alors que les radios numériques fonctionnent en mode numérique en utilisant des nombres binaires pour transmettre la voix numériquement.

Cela permet de transmettre un son beaucoup plus clair. De plus, ces radios numériques peuvent distinguer les bruits de fond et choisir de ne pas les transmettre. Les radios numériques ont diverses technologies de fonctionnement ; ce sont notamment DMR, TETRA, P25 et autres (NXDN, dPMR et MPT1327).

Par exemple, le marché aux États-Unis subit un cycle de modernisation entraîné par la technologie à large bande, entraînant une transition rapide vers le développement de systèmes de communication à large bande. L’armée américaine a choisi Harris Corporation pour fournir un système radio véhiculaire à 2 canaux, l’AN/VRC-118 qui utilise la forme d’onde de réseau à large bande développée par le DoD. Dans le cadre d’une application commerciale, les grandes entreprises de services publics à la recherche de systèmes LMR étendus et multi-états sont également à l’origine de la croissance du marché aux États-Unis.

