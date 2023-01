Le marché de la racine de réglisse est susceptible d’influencer la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance des entreprises, les défis et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’activité du marché de la racine de réglisse estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché de la racine de réglisse au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché de la racine de réglisse qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et le niveau mondial. Les tendances de l’industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché de la racine de réglisse par les principaux acteurs. Les moteurs du marché et les restrictions ont été expliquées de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché de la racine de réglisse.

Analyse et taille du marché

Les extraits de racine de réglisse sont considérés comme des agents aromatisants très importants dans l’industrie alimentaire et des boissons. Il est également largement utilisé dans l’industrie du tabac comme agent anti-amertume à l’échelle mondiale. Ces extraits herbacés sont largement adoptés par la population en raison de l’augmentation de la conscience de la santé dans le monde.

Le marché mondial de la racine de réglisse était évalué à 0,98 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,54 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « L’industrie pharmaceutique » représente le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché respectif en raison de l’augmentation du passage à l’utilisation de traitements biologiques. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

La plante de réglisse ou de réglisse fait référence à une légumineuse herbacée vivace, et les extraits de la plante sont utilisés en médecine traditionnelle et en herboristerie. La racine est bénéfique pour atténuer les problèmes gastro-intestinaux. L’extrait de racine de réglisse pourrait également être utilisé pour réparer la muqueuse de l’estomac et rétablir l’équilibre.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme du produit (racines et extraits), type de produit (huiles essentielles, extrait de malt liquide, oléorésines, extrait de malt sec d’herbes et d’épices et farine de malt), type de fonction (amplificateurs de performance et exhausteurs de palatabilité), type de grade (malt standard, malt caramélisé et malt torréfié), type de matière première (maïs, orge, blé, riz, seigle et avoine), type d’ingrédient (lipides, protéines, polysaccharides et autres), utilisateur final (industrie alimentaire et des boissons, industrie du tabac, industrie pharmaceutique , industrie cosmétique et complément alimentaire) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Herbe médicale iranienne. (Iran), Fanavaran-e-Tosee Sanat-e-Gharb (Iran), Glycyrrhiza Glabra Co, Ltd. (Eurasie), Naturex SA (France), NOREVO (Allemagne), Green Agro Invest LLC (Ouzbékistan), Hepner & Eschenbrenner GmbH & Co. KG (Allemagne), MARUZEN PHARMACEUTICALS CO., LTD. (Japon), Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (Chine), entre autres Opportunités de marché Augmentation de l’utilisation de la racine de réglisse dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Augmentation de la préférence pour le thé sain

Hausse de la demande du secteur pharmaceutique

Dynamique du marché de la racine de réglisse

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Utilisation dans le secteur des aliments et des boissons

L’augmentation de l’utilisation de la racine de réglisse dans le secteur des aliments et des boissons , comme l’édulcorant pour les bonbons, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la racine de réglisse.

Secteur Pharmaceutique

La forte augmentation de la demande du secteur pharmaceutique pour les préparations médicinales liées au traitement de la toux et de l’asthme accélère la croissance du marché.

Préférence pour le thé sain

L’augmentation de la préférence pour le thé sain chez les consommateurs, modifiant l’approche de fabrication dans la production de tisanes, influence davantage le marché.

Des opportunités

En outre, l’inclinaison croissante de la division du tabac vers l’évolution des articles à fumer sucrés et aromatisés offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, une utilisation généralisée dans la confiserie et la boulangerie élargira davantage le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché Racine de réglisse sont :

Comprendre la demande mondiale pour déterminer la viabilité du marché de la racine de réglisse.

Identifier les marchés développés et émergents où sont offerts.

Identifiez les zones de défi et relevez-les.

Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

