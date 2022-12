Le marché de la protonthérapie devrait atteindre une croissance saine de 1 823,85 millions USD à un TCAC élevé de 6,45 % d’ici 2028 : opportunités, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport de recherche complet sur le «marché de la protonthérapie», qui comprend une analyse de la croissance, un marketing régional, des défis, des opportunités et des moteurs analysés dans le rapport. une compréhension plus claire du paysage du marché, des perturbations possibles à l’avenir et des moyens de positionner une marque particulière de manière excellente. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent mesurer ou analyser les forces et les faiblesses des concurrents, cela aide à formuler une excellente entreprise stratégie pour son propre produit. Pour une compréhension approfondie du marché et du paysage concurrentiel, ce rapport d’étude de marché sur la protonthérapie fournit de nombreux paramètres et des données détaillées sur l’industrie de la protonthérapie.

Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 1 823,85 millions USD d’ici 2028. Le nombre croissant de centres de protonthérapie devrait stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché:

La protonthérapie est la forme de radiothérapie la plus précise et précise, qui utilise l’énergie des particules de protons pour tuer les cellules cancéreuses ou les cellules souhaitées à un endroit spécifique. La protonthérapie surmonte une limitation majeure de la photonthérapie ou d’autres thérapies par particules. Les progrès technologiques ont accru l’adoption de la protonthérapie dans le monde pour le traitement de divers cancers.

Le marché de la protonthérapie est analysé avec des informations sur la taille du marché par pays, type de produit, composant, type, système de réglage, type d’application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la protonthérapie comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la protonthérapie aux États-Unis en raison de la prévalence croissante du cancer. Les États-Unis sont en tête de la croissance dans la région nord-américaine en raison de la hausse des taux de diagnostic. Le Royaume-Uni domine le marché européen en raison de la présence d’acteurs majeurs tels que IBA Worldwide dans le pays. Pendant ce temps, la domination de la Chine dans la région Asie-Pacifique en raison du vieillissement de la population et de la sensibilisation croissante du public devrait stimuler la croissance du marché de la protonthérapie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les conditions du marché dans divers pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés en raison de la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte dans l’analyse prédictive des données nationales.

Les participants au marché ont couvert :

Systèmes médicaux Varian

ancien international

Systèmes médicaux Mevision

solaire core corp.

fournir des soins de santé

Hitachi

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

Koninklijke Philips NV

Association internationale du barreau

Elekta

Protonthérapie Optivus

Thérapie oncologique avancée

GE Healthcare (filiale de General Electric Company)

Meilleur système cyclotron

Laboratoires RaySearch et PerMedics

entre autres

Si la version globale du marché de la protonthérapie est sélectionnée, l’analyse par pays suivante sera incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de marché :

la taille du marché

nouvelles ventes sur le marché

Ventes de remplacement sur le marché

base d’installation

marché de la marque

volume du programme de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Coûts du marché de l’analyse des soins infirmiers

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Part de marché par région

Les derniers développements des concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Recherche d’innovateurs de marché

Indicateurs clés couverts :

Chapitre 1 Introduction

cible d’apprentissage

Quoi de neuf dans cette mise à jour ?

Raison de cette étude

Portée du rapport

méthode

Importance de ce rapport

Réponses aux questions clés dans le rapport

segmentation géographique

Chapitre 2 : Résumé et faits saillants

Aperçu des résultats

Chapitre 3: Tendance du marché de la protonthérapie et contexte technique

introduire

Aperçu

département commercial

Dynamique du marché

chauffeur

esclavage

Chapitre 4 : Impact de la pandémie de Covid-19

Chapitre 5 : Segmentation du marché par type d’appareil

Chapitre 6 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Chapitre 7: Segmentation du marché par régions

Chapitre 8: Opportunités du marché de la protonthérapie

Chapitre 9 : Paysage concurrentiel

Chapitre 10 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché de la protonthérapie adapté à un investissement à long terme ?

2) Comprendre les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Régions où les taux de croissance CAGR et YoY sont susceptibles d’augmenter fortement ?

4) Quelle région géographique a la meilleure demande pour le produit/service ?

5) Quelles opportunités le segment émergent offrira-t-il aux acteurs établis et aux nouveaux entrants sur le marché de la protonthérapie ?

6) Analyse des risques liés au fournisseur de services ?

7) Quels sont les facteurs qui vont affecter la demande en protonthérapie dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse de l’impact de divers facteurs sur la croissance du marché de la protonthérapie?

9) Quelles sont les stratégies des grands acteurs pour les aider à gagner des parts sur les marchés matures ?

10) Comment les innovations technologiques et centrées sur le client entraînent-elles des changements spectaculaires sur le marché de la protonthérapie ?

