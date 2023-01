Le marché de la protonthérapie croîtra à un TCAC de 6,45 % d’ici 2028 pour atteindre 182,385 milliards de dollars

marché de la protonthérapie Une étude menée par « Data Bridge Market Research » fournit des détails sur la dynamique du marché, la portée du marché, la segmentation du marché affectant ce marché et superpose une ombre sur les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel et les tendances qui prévalent au fil des ans. L’exécution du rapport d’étude de marché sur la protonthérapie devient essentielle au succès d’une entreprise car elle offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et les initiatives de durabilité. Le rapport d’étude de marché sur la protonthérapie à grande échelle est un aperçu absolu du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, segmentation du marché en fonction de divers paramètres et de l’environnement de vente établi. Ce rapport de l’industrie fournit des profils d’entreprises, des spécifications de produits, des valeurs de production, les coordonnées des fabricants et la part de marché d’une entreprise. En outre, le rapport d’activité sur le marché de la protonthérapie combine une analyse complète de l’industrie avec des estimations et des prévisions ciblées pour fournir la solution de recherche la plus claire pour la prise de décision stratégique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 1 823,85 millions USD d’ici 2028. L’augmentation des centres de thérapie de données devrait stimuler la croissance du marché par les protons.

Aperçu du marché:-

La protonthérapie est la radiothérapie la plus précise et précise qui utilise l’énergie des particules de protons pour détruire les cellules cancéreuses ou les cellules ciblées dans une zone spécifique. Les principales limites de la photonthérapie ou d’autres thérapies par particules sont surmontées par la protonthérapie. Les progrès technologiques ont accru l’adoption de la protonthérapie pour le traitement de divers types de cancer à travers le monde.

La présence de cancers qui causent des virus et des gènes défectueux alourdit le fardeau du cancer chez les humains. Par conséquent, la prévalence croissante du cancer agit comme un moteur de croissance du marché de la protonthérapie. Le coût élevé de la protonthérapie conduisant à un traitement coûteux limite la croissance du marché de la protonthérapie. La sensibilisation accrue se reflète dans la quantité croissante de données cliniques démontrant les avantages du traitement par protonthérapie, alimentée par l’augmentation de la recherche et du développement dans le domaine. Par conséquent, la sensibilisation accrue à la protonthérapie constitue une opportunité de croissance sur le marché de la protonthérapie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la protonthérapie comprennent :

Varian Medical Systems, Inc., Protom International, Mevion Medical Systems, Sun Nuclear Corporation, Provision Healthcare, Hitachi, Ltd., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Koninklijke Philips NV, IBA Worldwide, Elekta AB, Optivus Proton Therapy, Inc., Advanced Oncotherapy, GE Healthcare (une filiale de General Electric Company), Best Cyclotron Systems, Inc., RaySearch Laboratories et PerMedics, Inc. En particulier, les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

indice

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Environnement de marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Expérience client

Partie 10 : Paysage local

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Environnement du fournisseur

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Pièce jointe

TOC pour plus d'informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-proton-therapy-market

