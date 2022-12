Le marché de la propolis connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les principaux moteurs, la croissance et l’analyse des opportunités

» Le rapport d’enquête sur le marché de la propolis est une solution de pointe pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nos jours, de nombreuses entreprises adoptent une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport d’analyse de marché aidera également sûrement à le voyage pour atteindre la croissance et le succès de l’entreprise.Il étudie les opportunités croissantes sur le marché et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises.Pour mieux assembler le rapport sur le marché de la propolis, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et des dernières la technologie est utilisée, ce qui donne une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux.

Analyse et taille du marché

La propolis est une armature naturelle de sauvegarde créée par les bourdons pour protéger leur ruche de la contamination. Il fonctionne comme un réparateur et, par conséquent, contrôle le développement microbien à l’intérieur de la ruche. En raison des larges propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales, cytotoxiques, calmantes et anticancéreuses de la propolis, elle est largement utilisée dans les industries des soins personnels, pharmaceutiques, alimentaires et des boissons.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la propolis était évalué à 829,23 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1352,91 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,31% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

La propolis est un mélange résineux produit par les abeilles à partir de diverses parties de plantes, de bourgeons et d’exsudats. On y trouve couramment du pollen, des cires, des huiles essentielles, des flavonoïdes et des acides phénoliques, ainsi que différentes substances chimiques telles que des sucres, des stéroïdes, des vitamines, des cétones, des lactones, de l’acide benzoïque et des esters d’acides gras. Il est dur, cassant et lipophile, mais lorsqu’il est chauffé, il se ramollit, devient souple, gommeux et collant. Il a un parfum aromatique agréable et distinctif et sa couleur varie du jaune-vert au brun foncé selon l’âge et l’origine. La propolis est largement utilisée pour améliorer le système immunitaire car elle contient des antioxydants, des anesthésiques et des capacités de cicatrisation.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (capsules et comprimés, spray, extrait, autres), catégorie (à base d’alcool, sans alcool), canal de distribution (en magasin, hors magasin), application (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels et Cosmétique, Autre), Type (Co2 d’extraction supercritique (SFE), Propolis extraite à l’éthanol (EEP), Propolis extraite au glycol (GEP), Autre) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Apiário Polenectar (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Apis Flora (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Bee Health Limited (Royaume-Uni), Zhifengtang (Chine), Laprell’s Beehive Products, Inc. (Canada), Comvita Limited et ses filiales (Nouvelle-Zélande), Wax Green (Brésil), Manuka Health New Zealand (Nouvelle-Zélande) Des opportunités Lancements de nouveaux produits et assortiments de produits

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Efforts constants des fabricants pour l’expansion du marché

Dynamique du marché de la propolis

Conducteurs

Intérêt croissant pour l’expansion du secteur médical

L’expansion de l’intérêt pour la propolis dans les secteurs des services médicaux et de la médecine ainsi que le développement de la prise de conscience de ses propriétés thérapeutiques sont considérés comme les principaux moteurs du marché de la propolis. Ces facteurs devraient jouer un rôle important dans la croissance et le développement de l’industrie de la propolis dans les années à venir. Des produits à base de propolis sont proposés par les principaux fabricants pour répondre à des besoins de santé spécifiques. En conséquence, les divers avantages médicaux, en plus de la facilité d’accès aux articles contenant des extraits de propolis, sont l’un des principaux facteurs qui suscitent l’intérêt de la propolis sur le marché mondial.

Approbations de célébrités et campagnes d’emballage améliorées

Le taux de mortalité élevé de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le manque de traitement antiviral font grimper les ventes d’agents naturels aux propriétés de renforcement immunitaire. La propolis est riche en antioxydants et en composés bioactifs et possède des propriétés antimicrobiennes, bactéricides, antivirales, anti-inflammatoires et immunomodulatrices, qui alimentent la croissance du marché. En dehors de cela, les principaux fabricants proposent une pléthore de variantes de produits à base de propolis pour répondre à une variété de besoins médicaux. Pour conserver un avantage concurrentiel et étendre leur portée sur le marché, ils investissent également dans des améliorations d’emballage et des campagnes promotionnelles telles que les mentions de célébrités.

Opportunité

Les lancements de nouveaux produits et les assortiments de produits soutiendront également diverses opportunités qui stimuleront la croissance du marché de la propolis au cours de la période de prévision. Ces exercices ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. Avec l’intérêt croissant pour la propolis sur le marché mondial et son développement, les acteurs du marché sur le marché mondial devraient bénéficier d’opportunités de développement intéressantes à l’avenir.

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial de la propolis

Chapitre 1 Aperçu du marché de la propolis

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

…….SUITE POUR TOC

