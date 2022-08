Le marché de la prophylaxie du rejet d’organes devrait croître à un TCAC de plus de 4,4% et atteindre 3 894,40 millions USD d’ici 2029

Le rapport de première classe sur le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes offre non seulement des informations exploitables sur le marché, mais aide également à créer des stratégies commerciales durables et rentables. Grâce aux informations spécifiques et de pointe fournies dans ce rapport, les entreprises peuvent se faire une idée des types de consommateurs, des demandes et des préférences des consommateurs, de leurs points de vue sur le produit, de leurs intentions d’achat, de leur réponse à un produit particulier et de leur goûts variés sur le produit spécifique qui est déjà présent sur le marché. Il aide collectivement à planifier des stratégies commerciales avec lesquelles les entreprises peuvent surpasser leurs concurrents. Le marché mondial complet de la prophylaxie du rejet d’organesLe rapport étudie attentivement la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence et les développements clés dans le secteur de la santé.

Le marché de la prophylaxie du rejet d’organes se développe avec des facteurs tels que la prévalence accrue de la transplantation d’organes, l’augmentation des interventions chirurgicales, l’augmentation de la population de receveurs et les lancements de produits. Cependant, les facteurs qui devraient restreindre le marché sont l’augmentation du coût de la procédure de transplantation, le manque de sensibilisation à la transplantation d’organes et les risques encourus pendant que le patient reçoit l’organe transplanté.

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 894,40 millions USD d’ici 2029 contre 2 781,83 millions USD en 2021. La prévalence croissante de la transplantation d’organes et l’utilisation accrue d’immunosuppresseurs seront probablement les principaux moteurs qui propulseront la demande du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Scénario de marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes

Selon Data Bridge Market Research, la région qui domine la prophylaxie mondiale du rejet d’organes est l’Amérique du Nord. Astellas Pharma Inc. domine en Amérique du Nord, avec une part de marché de 49,07 %, puisque ses principaux produits prograf et advagraf (tacrolimus) sont utilisés par les patients transplantés pour le rejet d’organe en Amérique du Nord.

En juillet 2021, Astellas Pharma Inc. avait reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour prograf. Prograf est le médicament utilisé pour éviter le rejet d’une nouvelle greffe de poumon. L’approbation reçue a entraîné la recommandation de prograf pour une utilisation dans les greffes de foie, de rein et de cœur chez les patients adultes et pédiatriques

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Astellas Pharma Inc. F. Hoffmann-La Roche Ltd et Bristol-Myers Squibb Company ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Amérique du Nord. Le marché nord-américain de la prophylaxie du rejet d’organes et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique seront leurs prochains revenus de poche pour 2022.

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe devient plus concurrentiel avec des sociétés telles que Astellas Pharma Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd et Bristol-Myers Squibb Company. Ce sont les principales sociétés dominantes sur le marché de la prophylaxie du rejet d’organes et lancent davantage de nouveaux médicaments pour le rejet d’organes sur le marché. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes.

Le terme prophylaxie désigne un traitement administré ou une mesure prise pour prévenir la maladie. La prophylaxie du rejet d’organe fait référence à la prévention du rejet d’organe par l’utilisation de médicaments. Les patients qui subissent une transplantation doivent être maintenus sous un régime d’immunosuppression pour la prophylaxie du rejet afin d’aider à assurer la survie du greffon. Le rejet de greffe est un processus dans lequel l’immunité d’un receveur de greffe, la prophylaxie de rejet actuelle, met en œuvre l’utilisation d’inhibiteurs de la calcineurine, d’inhibiteurs de mTOR, d’agents antimétabolites et de corticostéroïdes. Les agents de traitement améliorent les conséquences à court terme de la transplantation d’organe, mais certaines améliorations. Les patients receveurs, qui ont subi une transplantation d’organe solide, doivent prendre des médicaments anti-rejet. En effet, le système immunitaire détruirait l’organe transplanté.

Pour plus d’analyses sur le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Ossium Health, Inc.

Alphamab Oncologie

Altavant Sciences, Inc.

Hansa Biopharma.

Concord Biotech

Panacea Biote

SEBELA PHARMACEUTICALS

Accord-UK Ltd.

Veloxis Pharmaceuticals, Inc.

Astellas Pharma Inc.

Novartis AG

Bristol-Myers Squibb Company

Dr Reddy’s Laboratories, Ltd.

Viatris Inc.

Strides Pharma Science Limited.

Glenmar

Pfizer Inc.

Mayne Pharma Group Limited

Hikma Pharmaceuticals PLC

AbbVie Inc.

Apotex Inc.

Teva Pharmaceutical USA Inc.

Amneal Pharmaceuticals LLC.

Zydus Pharmaceuticals, Inc.

Novitium Pharma.

ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL Co., LTD.

Hoffmann-La Roche SA

CSL Behring

DÉVELOPPEMENTS DU MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DES REJETS D’ORGANES

En décembre 2021, Bristol-Myers Squibb Company, avait reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour l’orencia (abatacept). Orencia (abatacept) est associé à un inhibiteur de la calcineurine et au méthotrexate pour la prévention de la réaction aiguë du greffon contre l’hôte (agvhd) chez les patients subissant une greffe de cellules souches hématopoïétiques. L’approbation reçue ferait de l’orencia (abatacept) une option thérapeutique importante pour la prévention du rejet hépatique. L’orencia (abatacept), serait en mesure de répondre au besoin médical non satisfait de rejet d’organe

En septembre 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le test quantitatif du virus BK sur les systèmes cobas 6800/8800. Le test quantitatif du virus BK, est utilisé pour assurer une prise en charge optimale des patients transplantés. L’approbation reçue améliorerait le plan de traitement pour les patients subissant une transplantation d’organe. Le test quantitatif du virus BK peut simultanément surveiller et améliorer les soins pour les patients transplantés qui sont à risque pour ces infections courantes

Le rapport sur le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes.

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Suisse et le reste de l’Europe , Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique. Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Toutes les analyses par pays du marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée.

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est classé en sept segments : cause, traitement, voie d’administration, organe, type de patient, utilisateur final et canal de distribution. Sur la base de la cause, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en exposition épidémiologique, prophylaxie antibactérienne, prophylaxie contre d’autres agents pathogènes et autres. Les expositions épidémiologiques sont ensuite subdivisées en exposition hospitalière et exposition communautaire. La prophylaxie antibactérienne est subdivisée en prophylaxie antibactérienne périopératoire et prophylaxie post-transplantation. En 2022, le segment de l’exposition épidémiologique devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes en raison de la disponibilité d’informations directes et de la présence d’agents pathogènes liés à la prophylaxie du rejet d’organes aux États-Unis.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Portée du marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes et taille du marché

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est classé en sept segments : cause, traitement, voie d’administration, organe, type de patient, utilisateur final et canal de distribution.

Sur la base de la cause, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en exposition épidémiologique, prophylaxie antibactérienne, prophylaxie contre d’autres agents pathogènes et autres. En 2022, le segment de l’exposition épidémiologique devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes en raison de la disponibilité d’informations directes et de la présence d’agents pathogènes liés à la prophylaxie du rejet d’organes aux États-Unis.

Sur la base du traitement, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est segmenté en immunosuppresseurs ambulatoires, immunosuppresseurs en hospitalisation et autres. En 2022, le segment des immunosuppresseurs ambulatoires devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe, car il peut obtenir une réponse immunitaire soutenue et spécifique contre les cellules endommagées et la disponibilité de la cyclosporine aux États-Unis et au Canada.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est segmenté en voie orale et intraveineuse. En 2022, le segment oral devrait dominer la prophylaxie mondiale du rejet d’organe en raison de la disponibilité et de la consommation accrues de comprimés et de gélules oraux.

Sur la base des organes, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en reins, foie, cœur, poumons et autres. En 2022, le segment rénal devrait dominer la prophylaxie mondiale du rejet d’organe en raison de l’incidence accrue de l’insuffisance rénale et de la présence de politiques de remboursement telles que Medicare, pour l’assurance du receveur.

Sur la base du type de patient, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est segmenté en enfants et adultes. En 2022, le segment des adultes devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe, en raison de la prévalence accrue des maladies chroniques et des conditions génétiques des patients adultes, de la faiblesse du système immunitaire chez les adultes et de la liste d’attente des receveurs adultes plus que la liste d’attente des enfants et femmes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes en raison de l’augmentation des soins médicaux et de la collaboration avec d’autres hôpitaux du monde pour la livraison des organes du donneur aux patients receveurs qui devraient dominer le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes est segmenté en appels d’offres directs, pharmacies et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe en raison de la forte augmentation de la demande d’immunosuppresseurs ambulatoires par les sociétés pharmaceutiques et du paiement garanti, qui devraient dominer le marché.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes

Le marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organe est classé en sept segments : cause, traitement, voie d’administration, organe, type de patient, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la prophylaxie du rejet d’organes sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Lituanie, le reste de Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) Brésil, Argentine, Pérou, reste de Amérique du Sud en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

En 2022, les États-Unis dominent en raison de la présence du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé, en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché et des progrès technologiques accrus dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les États-Unis dominent la prophylaxie mondiale du rejet d’organe dans la région mondiale en raison de la présence de médicaments approuvés par la FDA, de la présence de politiques de rémunération des soins de santé, de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation de la population âgée. Le segment de l’exposition épidémiologique domine les États-Unis, en raison de la disponibilité d’informations directes et de la compréhension des expositions épidémiologiques et de l’état net de l’immunosuppression, chez les patients receveurs aux États-Unis, tandis que l’Allemagne domine la prophylaxie mondiale du rejet d’organe en Europe région en raison de la présence d’opportunités inexploitées en Allemagne pour la transplantation d’organes Le segment de l’exposition épidémiologique devrait dominer le marché car il peut estimer la fréquence du rejet d’organe. En outre, Le Japon domine la prophylaxie mondiale du rejet d’organe dans la région Asie-Pacifique en raison d’un scénario de remboursement favorable au Japon. Le segment de l’exposition épidémiologique devrait dominer le marché en raison de l’amélioration de l’architecture des soins de santé au Japon et des collaborations entre les organisations de soins de santé et les acteurs du marché pour trouver des associations, suggérant la cause potentielle d’un système immunitaire affaibli responsable du rejet d’organes.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de la prophylaxie du rejet d’organes jusqu’en 2029

Taille

du marché Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du

marché Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché de la prophylaxie du rejet d’organes Profil de la

société des huit principaux acteurs du marché de la prophylaxie du rejet d’organes.

Liste des figures:

FIGURE 1 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL VS RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ GLOBAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : GRILLE DE POSITION DBMR

FIGURE 8 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 9 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : GRILLE DE COUVERTURE DES UTILISATEURS FINAUX

FIGURE 10 MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES : SEGMENTATION

FIGURE 11 L’AMÉRIQUE DU NORD DEVRAIT DOMINER LE MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANE ET L’ASIE-PACIFIQUE DEVRAIT CROÎTRE AVEC LE TCAC LE PLUS ÉLEVÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2022 À 2029

FIGURE 12 LA PRÉVALENCE ACCRUE DES TRANSPLANTATIONS D’ORGANES, L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE PATIENTS BÉNÉFICIAIRES ET LES APPROBATIONS DE PRODUITS DEVRAIENT CONDUIRE LA PROPHYLAXIE MONDIALE DU MARCHÉ DU REJET D’ORGANES DE 2022 À 2029

FIGURE 13 LE SEGMENT D’EXPOSITION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DEVRAIT AVOIR LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ MONDIAL DE LA PROPHYLAXIE DU REJET D’ORGANES DE 2022 À 2029

A continué…

Rapport connexe :

Prophylaxie européenne du marché du rejet d’organes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Prophylaxie Asie-Pacifique du marché du rejet d’organes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-prophylaxis-of-organ-rejection-market

Prophylaxie du marché du rejet d’organes au Moyen-Orient et en Afrique https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-prophylaxis-of-organ-rejection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-cognitive-computing-market

https://www.einpresswire.com/article/574713353/chimeric-antigen-receptor-car-t-therapy-treatment-market-by-therapeutic-application-processes-drugs-size-share

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-stability-analysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-irradiation-appareils-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com