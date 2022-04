Le marché de la production virtuelle devrait croître à un TCAC de 15,9 % pour atteindre 4 733,04 millions de dollars américains de 2020 à 2028

En termes de revenus, le marché mondial de la production virtuelle était évalué à 1 463,46 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 4 733,04 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 15,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché de la production virtuelle est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. La région Amérique du Nord a dominé le marché de la production virtuelle en 2020. L’industrie américaine du cinéma et du divertissement comprend les abonnements TV, les cinémas, les films et la production vidéo domestique électronique, ainsi que la distribution et la consommation. Avec la pénétration croissante des contenus numériques, la portée de la production virtuelle augmentera également. De plus, la région est témoin des empreintes de 360Rize; Instagram 360 ; Boris FX, INC ; et Epic Games, Inc. ; entre autres, sur son territoire. L’APAC devrait être la région du marché de la production virtuelle à la croissance la plus rapide, en raison de facteurs tels que l’urbanisation croissante et la pénétration croissante d’Internet. Par ailleurs,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la production virtuelle

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à travers le monde. L’industrie des médias et du divertissement a également été touchée négativement. Ainsi, la pandémie agirait comme un frein à la croissance de divers marchés liés à cette industrie au cours des prochains mois. L’un des domaines critiques les plus touchés est le tournage et la production sur site. L’industrie riposte pour récupérer la perte et proposer de nouveaux modèles commerciaux. Pour monétiser, les entreprises proposent des émissions sur des appareils de streaming. La crise a accéléré la tendance du streaming multimédia avec la pénétration croissante des appareils OTT. Les sociétés de streaming obtiennent un nombre important d’abonnements et de téléspectateurs depuis le début de cette pandémie. Cela a considérablement créé une demande de productions virtuelles.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2020, AVATOUR a utilisé la technologie de réalité virtuelle pour transporter les utilisateurs vers un emplacement distant en temps réel, offrant un nouveau substitut efficace au voyage. L’Insta360 construit les caméras à 360 degrés pour AVATOUR.

En 2020, HumanEyes Technologies a lancé une nouvelle suite basée sur le cloud. HumanEyes Cloud-based Suite utilise des ressources informatiques Edge hautes performances pour faciliter et rationaliser le flux de travail Capture-Create-Share VR.

En 2020, HTC a organisé la première « conférence sur l’écosystème VIVE » virtuelle (V²EC) entièrement en réalité virtuelle. Il s’agissait du premier événement majeur de l’industrie physique qui a été complètement remplacé par un jumeau numérique VR interactif.

Le marché mondial de la production virtuelle a été segmenté comme suit :

Marché de la production virtuelle – par composant

Services de solutions

Marché de la production virtuelle – par utilisateur final

Films

Annonces commerciales

Vidéos en ligne

Séries télévisées

Marché de la production virtuelle – par région

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

