Le marché de la presse à briqueter devrait atteindre 1 305 699,0 millions USD d’ici 2029 avec 79,40 % de TCAC massif

Le marché de la presse à briqueter devrait connaître une croissance du marché à un taux de 79,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 305 699,0 millions USD d’ici 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la presse à briqueter fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de carburant dans les économies en développement accélère la croissance du marché des presses à briquettes.

La presse à briquettes est considérée comme une machine qui utilise une pression massive pour presser le matériau d’alimentation en bâtons ou en blocs carrés. Il est également connu sous le nom de fabricant de briquettes ou de machine à briquettes. Une presse à briquettes est utilisée dans le monde entier pour ses avantages uniques, notamment une meilleure gestion des déchets, la rentabilité, le recyclage des copeaux métalliques et une meilleure gestion des matériaux résiduels.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des presses à briquettes au cours de la période de prévision sont l’augmentation du besoin de briquettes provenant de différentes industries et secteurs d’utilisation finale. En outre, le besoin croissant de briquettes de biomasse dans diverses industries d’utilisation finale devrait en outre propulser la croissance du marché des presses à briquettes.

Segmentation : Marché mondial de la presse à briqueter

Sur la base du type de produit, le marché des presses à briqueter a été segmenté en presse à briqueter mécanique, presse à briqueter à vis et presse à briqueter hydraulique.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché mondial des presses à briquettes est segmenté en automatique, semi-automatique et manuel.

Sur la base des matériaux d’alimentation, le marché mondial des presses à briquettes est segmenté en métaux, bois, biomasse, plastiques et papier.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des presses à briquettes a été segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Principaux concurrents / acteurs du marché

WEIMA Maschinenbau

Metso Outotec

RUF

Advance Hydrau

CO.MA.FER

Macchine Srl

Le Nielsen

PRODECO Srl

INNOVACIONES IMABE

Jay

Khodiyar Ronak Agrotech Radhe Groupe SMS

industriel Lehrafuel., et Fote Machinery entre autres.

