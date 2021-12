Le marché de la préservation biologique devrait Acquérir 21,85% de TCAC au cours de la période de prévision 2021 à 2028

Analyse de marché et perspectives: Marché mondial de la préservation Biologique

Le marché de la préservation biologique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 21,85% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Les investissements croissants dans le domaine de la recherche en médecine régénérative contribueront à intensifier la croissance du marché de la préservation biologique.

Le sang, les tissus, les cellules et les organes humains possèdent la capacité de guérir les tissus et les organes endommagés avec des avantages à long terme. La connaissance des cellules et des tissus humains utilisés pour la recherche et le développement de nouvelles thérapies thérapeutiques a conduit à l’arrivée de la banque biologique. La collecte, le traitement et le stockage des échantillons et des données correspondantes sont la fonction de base des biobanques.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la préservation biologique sont Avantor, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc, Société des Sciences exactes, Bio-Techne., Shanghai Genext Pharmaceutical Technology, Chart Industries, Princeton CryoTech, NIPPON Genetics Europe, Helmer Scientific Inc., AMSBIO, Merck KGaA, ThermoGenesis Holdings, Inc., BioLifeSolutions Inc., BioCision, PHC Holdings Corporation, STEMCELL Technologies Inc., So-Low Environmental Equipment Co., Arctiko, OPS Diagnostics, Panasonic Corporation, VWR International, LLC., QIAGEN, LabVantage Solutions Inc., Biomatrique, Worthington Industries Q3, Thomas Scientific, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et Taille du marché de la préservation biologique

Le marché de la préservation biologique est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et du spécimen biologique. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type, le marché de la conservation biologique est segmenté en milieux de conservation biologique, équipements de prélèvement biologique, congélateurs, systèmes de stockage cryogéniques, équipements de décongélation, réfrigérateurs.

En fonction de l’application, le marché de la préservation biologique est segmenté en applications thérapeutiques, de recherche, d’essais cliniques et autres.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de la préservation biologique est segmenté en hôpitaux, biobanque, banques de gènes et autres utilisateurs finaux.

Sur la base du spécimen biologique, le marché de la préservation biologique est segmenté en tissus humains, cellules souches, organes, cellules souches et autres spécimens biologiques.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et Pénétration des Nouvelles technologies

Le marché de la préservation biologique vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la préservation biologique, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché de la préservation biologique. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

