Le marché de la poudre d’oignon connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial de la poudre d’oignon, par nature (biologique, conventionnel), type d’emballage (sachets, canettes, cartons aseptiques, autres), canal de distribution (hypermarché/supermarché, dépanneurs, grands magasins, détaillants en ligne, autres), utilisateur final (utilisateurs à domicile , utilisateurs institutionnels) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial de la poudre d’oignon

La poudre d’oignon, qui est fabriquée en déshydratant des oignons frais, est devenue un produit populaire non seulement dans les ménages urbains, mais aussi dans l’industrie mondiale de la transformation des aliments. La déshydratation réduit la teneur en eau des oignons frais sans affecter leur teneur en nutriments, ce qui donne un produit hygiénique de haute qualité. Après avoir déshydraté les flocons d’oignon, ils peuvent être écrasés et finement broyés pour faire de la poudre d’oignon. Parce que les oignons sont saisonniers et ne peuvent pas être stockés dans des conditions normales, la déshydratation est devenue une méthode efficace et rentable pour les conserver pendant les saisons abondantes et les utiliser pendant les saisons mortes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la poudre d’oignon qui était évalué à 9,87 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 11,02 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,92% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Dans le période de prévision, le marché mondial a augmenté en raison de la demande accrue de produits alimentaires prêts à consommer tels que les nouilles, les soupes, les sauces, les pizzas et les pâtes.

Définition du marché mondial de la poudre d’oignon

La poudre d’oignon est une poudre à base d’oignons déshydratés. Cette poudre ajoute une saveur similaire à celle des oignons frais. Cette poudre est utilisée dans une variété de produits alimentaires , y compris les soupes, les sauces, les pizzas, les conserves, les fruits de mer, les salades et la viande, et c’est un ingrédient important dans le sel et les épices de saison. D’autre part, la poudre d’oignon présente de nombreux avantages pour la santé, notamment l’amélioration de la santé des os, de l’immunité, de la fonction musculaire et nerveuse, de la régulation de la pression artérielle et autres.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par nature (biologique, conventionnel), type d’emballage (sachets, canettes, cartons aseptiques, autres), canal de distribution (hypermarché/supermarché, dépanneurs, grands magasins, détaillants en ligne, autres), utilisateur final (utilisateurs à domicile, utilisateurs institutionnels) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Acteurs du marché couverts Kerry Group (Irlande), Bunge Limited (États-Unis), Newly Weds Foods, Inc. (États-Unis), McCormick & Company (États-Unis), Showa Sangyo Co., Ltd. (Japon), Blendex Company (États-Unis), Breading & Coating Ltd (Royaume-Uni), Ingredion Incorporated (États-Unis), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Cargill, Incorporated (États-Unis), Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Euroma (Pays-Bas), House-Autry Mills (États-Unis), BRATA Produktions (Allemagne ), Solina Group (France), Prima Limited (Singapour), Bowman Ingredients (Royaume-Uni) et Coalescence LLC (États-Unis Opportunités Pouvoir d’achat en hausse

Diversification des saveurs et des produits

La poudre d’oignon comme alternative saine

Dynamique du marché de la poudre d’oignon

Conducteurs

Accroître la sensibilisation du public aux bienfaits pour la santé des oignons déshydratés

La sensibilisation du public aux avantages pour la santé des oignons déshydratés, tels que leur teneur élevée en calcium et en magnésium, est un facteur de croissance du marché ciblé, alors que les conditions climatiques peuvent empêcher la culture de l’oignon, limitant la croissance du marché de la poudre d’oignon.

Augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à manger tels que les nouilles

Augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à consommer tels que les nouilles , les soupes, les sauces, les pizzas, les pâtes et autres produits utilisés comme oignon culinaire par les grands établissements de restauration et les cantines industrielles, problèmes de santé croissants en raison de la demande accrue de conserves et les produits alimentaires surgelés et l’augmentation du revenu disponible des particuliers sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché de la poudre d’oignon.

Occasion

La demande croissante de pizzas surgelées, de sauces, de vinaigrettes et d’autres produits de restauration rapide et la sensibilisation croissante des gens aux oignons déshydratés créeront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

