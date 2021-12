Le marché de la poudre d’œufs présentera une demande vigoureuse au cours de la période jusqu’en 2028 | SKMEgg.com, Pulviver, Adriaan Goede BV

Ce rapport sur le marché de la poudre d’œufs est également doté d’une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, les contours du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Peu de noms d’organisations de premier plan sont répertoriés ici – SKMEgg.com, Pulviver, Adriaan Goede BV, OVOSTAR UNION, Farm Pride., Interovo Egg Group BV, Ballas Egg., Derovo Group, Oskaloosa Foods, IGRECA, Bouwhuis Enthoven, Venkys India , SANOVO TECHNOLOGY GROUP, Deb El Food Products LLC, Agroholding Avangard, wulro.com, Rembrandt Enterprises., Adriaan Goede BV, EUROVO Srl et Kewpie Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la poudre d’œufs projettera un TCAC de 4,8% pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la consommation d’aliments et de boissons en raison de l’augmentation constante de la population et de l’augmentation du revenu personnel disponible est un facteur majeur attribuable à la croissance du marché de la poudre d’œuf.

La poudre d’œuf est similaire aux œufs en termes de contenu nutritionnel, ce qui signifie qu’elle offre des avantages similaires, mais qu’elle est disponible sous forme déshydratée. Étant donné que la poudre d’œuf est disponible sous forme déshydratée, elle est très pratique à manipuler par rapport aux œufs ordinaires. La poudre d’œuf est riche en protéines, pauvre en glucides, en graisses et en cholestérol et génère également un faible gaspillage. La poudre d’œuf est la meilleure option pour ceux qui recherchent un régime hypocalorique et riche en protéines. Les œufs en poudre sont fabriqués par séchage par pulvérisation, un processus similaire à celui utilisé dans le traitement du lait en poudre.

La demande croissante d’aliments plus sains, nutritionnels et faibles en gras est un facteur majeur favorisant la croissance du marché de la poudre d’œuf. L’évolution du mode de vie, la prise de conscience croissante de la santé et la demande croissante de consommation d’aliments et de boissons en raison de l’augmentation constante de la population et de l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres facteurs agissant comme déterminants de la croissance du marché. Une prise de conscience croissante concernant les avantages de la poudre d’œuf par rapport aux œufs ordinaires, tels que la durée de conservation prolongée, induira encore une croissance de sa valeur marchande. La demande croissante d’aliments fonctionnels pratiques créera en outre des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la poudre d’œuf.

Réalise une segmentation globale du marché de la poudre d’œufs : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par types (WEP, EYP, EAP, EPM),

Application (Boulangerie & Confiserie, Nouilles & Pâtes, Mayonnaise & Vinaigrette, Viande & Poisson, Autres),

Canal de distribution (canal de distribution direct, canal de distribution indirect)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la poudre d’œuf sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud L’Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA)

