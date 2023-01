Le marché de la poudre de riz pour bébé au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3,65% d’ici 2028 | Périmètre, aperçu du rapport, consommation par région Le marché du lait en poudre Mickey au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3,6% entre 2021 et 2028. La croissance et l'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons, la croissance de la population mondiale, la prise de conscience croissante des consommateurs de l'importance de la haute - Des aliments nutritifs et de qualité, l'augmentation des cas de cancer du sein et l'augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont des facteurs qui stimulent l'expansion du lait en poudre. marché. raison principale.

Les aliments que les nouveau-nés ou les jeunes enfants consomment pour répondre à leurs besoins nutritionnels pendant les premiers mois de la vie sont appelés préparations pour nourrissons. Le lait en poudre à base de riz, comme son nom l’indique, est un produit alimentaire à base de riz.

Cette préparation convient aux bébés intolérants au lactose normalement présent dans la plupart des préparations au lait de vache. Les préparations pour nourrissons à base de riz contiennent tous les macro et micronutriments essentiels qui enrichissent le corps et l’esprit de votre bébé.

La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des préparations pour nourrissons et la demande croissante d’aliments pour bébés naturels et biologiques sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché. Le nombre croissant de bébés souffrant de malnutrition, l’intérêt croissant des acheteurs et les progrès rapides de la technologie de transformation des aliments pour bébés sont d’autres facteurs importants qui déterminent la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du lait de riz en poudre pour nourrissons sont SCIENTIFIC BRAIN NUTRACEUTICAL PVT. LTD., Bellamy’s Organic., Abbott, Nestlé, Bayer AG, BIMBOSAN AG, Danone, Meredith Corporation., Mead Johnson & Company, LLC., Savencia SA, etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement. fourni par

Analyse et informations sur le marché: marché mondial de la poudre de riz pour bébé du Moyen-Orient et d’Afrique

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial des préparations pour nourrissons au riz au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les aliments utilisés par les nourrissons pour couvrir leurs besoins nutritionnels au cours des premiers mois de la vie jusqu’à ce qu’une alimentation complémentaire adéquate soit fournie sont appelés préparations pour nourrissons. Les préparations pour nourrissons sont définies comme la meilleure solution pour votre bébé en pleine croissance. Soutient le système immunitaire en cultivant des bactéries saines dans l’intestin pour stimuler le système immunitaire.

La prévalence croissante du cancer du sein et l’augmentation de la population infantile sont des facteurs importants pour la croissance du marché du lait en poudre à base de riz au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, le nombre croissant de mères qui travaillent au Moyen-Orient et en Afrique, l’augmentation des niveaux de revenu disponible et l’acceptation croissante du lait en poudre à base de riz en tant que produit non allergène affecteront la croissance du marché.

Dynamique du marché de la poudre de riz pour bébé au Moyen-Orient et en Afrique

Table des matières: Rapport de recherche sur le marché mondial de la poudre de riz pour bébé au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie mondiale de la poudre pour bébé Mikki au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des préparations pour nourrissons au riz au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 3: Fabricants de l’industrie en concurrence sur la taille du marché mondial

Chapitre 4 : Production mondiale, revenu (valeur) par région

Étendue du marché et taille du marché du marché mondial de la poudre de riz pour bébé au Moyen-Orient et en Afrique

