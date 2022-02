Le marché de la poudre de protéines de lactosérum devrait connaître une croissance explosive | Ingrédients Agropur, Ingrédients Arla Foods, Groupe Carbery

Le « marché de la poudre de protéines de lactosérum » était évalué à 10 252,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,2% de 2019 à 2027 pour atteindre 17 522,4 millions de dollars américains d’ici 2027.

Au cours de la dernière décennie, les clients soucieux de leur santé à travers le monde ont créé des opportunités lucratives pour les fabricants de poudre de protéines de lactosérum. Les consommateurs cherchent des moyens d’adopter un mode de vie sain et actif, ce qui a stimulé la demande de produits alimentaires axés sur la santé. Ainsi, le supplément de protéines porte le même type de traction en Europe, en Amérique du Nord et en APAC. Un mode de vie sain devient un mode de vie normal en raison de préoccupations majeures concernant la sensibilité alimentaire et l’obésité, ainsi que des maladies. Les dépenses des consommateurs en protéines diverses et suppléments associés ont stimulé la croissance du marché de la poudre de protéines de lactosérum au cours des dernières années. De plus, l’augmentation du revenu disponible et l’amélioration de la stabilité financière créent également des opportunités lucratives pour les fabricants. Les gens devraient dépenser pour ces produits en raison de l’augmentation des problèmes d’obésité et de la sensibilisation aux soins de santé, ainsi que de la capacité de dépenser pour divers articles tels que des barres protéinées et d’autres suppléments.

La croissance de l’APAC devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 6,9% au cours de la période de prévision en raison de la croissance globale de l’économie, de la croissance démographique, de la sensibilisation accrue aux aliments nutritionnels, de l’évolution démographique en termes de style de vie des consommateurs et de l’industrie alimentaire et des boissons en plein essor. L’Inde et la Chine sont les principaux pays de l’APAC en raison de l’augmentation de la population. L’amélioration du mode de vie et la croissance de l’économie sont quelques-unes des autres dynamiques clés contribuant à la croissance du marché des protéines de lactosérum. De plus, la quête de produits alimentaires protéinés à base de produits laitiers augmente rapidement en APAC en raison de la prise de conscience croissante de son profil nutritionnel. La demande d’ingrédients protéiques dans les régions s’est considérablement transformée en termes de valeur nutritionnelle et de qualité avec l’augmentation des dépenses en produits alimentaires nutritionnels en raison de l’augmentation des niveaux de revenus. En raison de la tendance du sport et de la forme physique, la demande de suppléments a également connu une tendance vers le nord dans la région au cours des dernières années. La demande de suppléments de protéines laitières a également connu une recrudescence dans des pays tels que l’Inde, la Malaisie et l’Indonésie. L’industrie de l’alimentation et des boissons est l’un des segments à la croissance la plus rapide parmi les autres segments d’application.

Effet du COVID-19 sur le marché de la Poudre de Protéines de Lactosérum

L’épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En mars 2020, la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis figurent parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de la transformation des aliments est l’une des principales industries qui subit de graves perturbations telles que la fermeture d’usines, les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux à la suite de cette épidémie.

Marché Mondial De La Poudre De Protéines De Lactosérum – Par Type

Concentrer

Isoler

Hydrolysat

Marché Mondial de La Poudre De Protéines De Lactosérum – Par Application

Nourriture et Boissons

Préparations pour nourrissons

Nutrition Sportive et Diététique

Boulangerie et Confiserie

Laitier

Autres

Aliments pour Animaux

Autres

Marché Mondial De La Poudre De Protéines De Lactosérum – Par Canal De Distribution

Supermarchés

Magasin de Nutrition

Magasin de Sport Spécialisé

Ligne

Autres

Les Projecteurs du Rapport

Tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial de la poudre de protéines de lactosérum pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial de la poudre de protéines de lactosérum de 2017 à 2027

Estimation de la demande mondiale en poudre de protéines de lactosérum dans diverses industries

Analyse des PARASITES pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie pour prédire la croissance du marché

Développements récents pour comprendre le scénario du marché concurrentiel et la demande mondiale en poudre de protéines de lactosérum

Tendances et perspectives du marché associées à des facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché mondial des poudres de protéines de lactosérum

Processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne la croissance du marché mondial des poudres de protéines de lactosérum

Taille du marché mondial de la poudre de protéine de lactosérum à divers nœuds du marché

Aperçu détaillé et segmentation du marché mondial de la poudre de protéines de lactosérum, ainsi que de sa dynamique dans l’industrie

Taille du marché mondial de la poudre de protéine de lactosérum dans diverses régions offrant des opportunités de croissance prometteuses

